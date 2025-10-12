Szoboszlai korábbi csapattársa igazi specialista, flegma mozdulattal babonázta meg Ronaldót (VIDEÓ)

A magyarok is ünnepelhetik Portugália gólját – Ronaldóék ellenünk juthatnak ki a vb-re
Írország nagyon közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen Lisszabonban.
Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes és Kylian Mbappé is csődöt mondott Kelleherrel szemben.
Mint arról beszámoltunk, Portugália rendkívüli nehézségek közepette, egy 91. percben szerzett Rúben Neves-góllal szerény 1–0-ra győzte le szombat este Lisszabonban Írország labdarúgó-válogatottját. A portugál nemzeti csapat már 75. percben óriási esélyt kapott, kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető,
Ronaldo lövését azonban Caoimhín Kelleher, az írek kapusa flegma mozdulattal, lábbal hárította!
A hazaiakat nem vetette vissza a kihagyott büntető, sőt még nagyobb erőket mozgósítva mentek előre a győztes gólért, és a próbálkozásaikat végül is siker koronázta, a hosszabbításban Rúben Neves fejes góljával, a 30. kapura lövésükkel (!) végül is kicsikarták a győzelmet.
Ezt is ajánljuk a témában
Írország nagyon közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen Lisszabonban.
A találkozó után a statisztikusok egyből rámutattak, hogy milyen fantasztikus teljesítményt nyújt az ír kapus, Caoimhin Kelleher a büntetőknél. Mint megállapították, a Liverpoolban tavaly még Szoboszlai Dominik csapattársaként szereplő hálóőr valósággal megbabonázza az ellenfeleit: miután kivédte Ronaldo büntetőjét, a jelenleg a Brentford és Írország kapuját őrző 26 éves labdarúgó az elmúlt 7 megítélt büntetőből négyet hárított!
Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Kylian Mbappé és Adam Armstrong sem tudott túljárni az eszén,
mindössze Eduard Spertsyan, Enzo Le Fee és Ryan Hardie tudott gólt lőni tizenegyesből. Ez 57 százalékos védési hatékonyságot mutat. Egészen káprázatos statisztika.
Miután a portugálok gólja csak a meccs legvégén jött, szorította őket az idő hazai pályán, míg az írek a csoportfavorit otthonában az egy pontnak is örültek volna. Ronaldo sürgette is Kellehert, vitte oda neki a labdát, hogy végezze el a kirúgást, az ír kapus azonban rá se hederített. A 71. percben mindenesetre sárga lappal jutalmazta az időhúzást a szlovák Kruzliak játékvezető.
Fotó: AFP