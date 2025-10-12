Szoboszlai korábbi csapattársa igazi specialista, flegma mozdulattal babonázta meg Ronaldót (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, Portugália rendkívüli nehézségek közepette, egy 91. percben szerzett Rúben Neves-góllal szerény 1–0-ra győzte le szombat este Lisszabonban Írország labdarúgó-válogatottját. A portugál nemzeti csapat már 75. percben óriási esélyt kapott, kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető,

Ronaldo lövését azonban Caoimhín Kelleher, az írek kapusa flegma mozdulattal, lábbal hárította!

Kelleher pen save v Ronaldo tonight🤯 pic.twitter.com/u7nArvBmtL — BloodRedPool (@BloodRedPool) October 11, 2025

A hazaiakat nem vetette vissza a kihagyott büntető, sőt még nagyobb erőket mozgósítva mentek előre a győztes gólért, és a próbálkozásaikat végül is siker koronázta, a hosszabbításban Rúben Neves fejes góljával, a 30. kapura lövésükkel (!) végül is kicsikarták a győzelmet.