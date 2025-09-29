ETO–FTC: a győri edző félelemről beszélt, Keane a buta sárga lapokról

ETO–FTC: egy óriási szabadrúgásgól és egy Varga-fejes – a Fradi nyerte a rangadót (VIDEÓ)
A magyar válogatott csatára csereként zárta le a rangadót.
Robbie Keane folyamatosan a következő mérkőzésre koncentrál, ezért hirtelen nem tudta megmondani, hányadik helyen áll a Fradi a tabellán. Az ETO vezetőedzője, Borbély Balázs szerint amit elterveztek a vasárnapi bajnokin, az rendben is volt, csak az első fél órában túl óvatosan játszottak, mintha féltek volna az ellenféltől.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencváros Jonathan Levi a 18. percben szerzett szabadrúgásgóljával, illetve Varga Barnabás menetrendszerű fejesével 2–0-ra legyőzte idegenben az ETO FC-t a labdarúgó NB I 8. fordulójának vasárnapi játéknapján 8280 néző előtt. A Fradi ezzel feljött a második helyre, míg a Győr visszacsúszott az ötödikre a tabellán. Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a lefújás után arról beszélt, hogy nem figyeli, hányadik a csapata a Fizz Ligában.
Őszintén szólva, még bele sem gondoltam a bajnokságba. Edzőként folyamatosan a következő találkozóra koncentrálok, és most nem is tudnám megmondani, hogy hol állunk a tabellán, mert csakis kizárólag a következő meccs érdekel. Nagyon jó teljesítmény volt ez a csapattól, profi munkát tettek le a pályára a játékosok egy olyan ellenféllel szemben, amellyel mindig nehéz mérkőzéseket játszunk itt.
Felhívta a játékosok figyelmét az edzéseken, hogy nem szabad buta sárga lapokat összeszedni, mert ilyenkor kénytelen lecserélni őket. Ötvös Bence produkciójával maximálisan meg volt elégedve, de érezte azt is, hogy az első sárga után akadtak veszélyes helyzetek, és egy edző nem kockáztathat olyan szituációkban, amelyekben lehet például egy kis mezhúzás – ezért cserélte le Ötvöst a 46. percben.
„Nagyon örülök, hogy nem kaptunk gólt. Szerintem rendben volt az első félidő, jól kezdtünk, bár utána voltak pontatlanságok, sok olyan helyzet volt, amelyeknél nem voltunk képesek megfelelően magunknál tartani a labdát, és odaadtuk az ellenfélnek. De ez érthető is, én megértem a fáradtságot is a csapaton. Örülök a gólnak az első félidőben. A második félidőben már kényelmesebben éreztük magunkat” – idézi Keane szavait a Csakfoci.
Robbie Keane az ezúttal a cserepadon kezdő Tóth Alexszel és Varga Barnabással kapcsolatban azt mondta, igyekeznek menedzselni az állapotukat, féltik őket a kiégéstől, ezért nem nevezte egyiküket sem a kezdőbe.
A hazaiak mestere, Borbély Balázs ezzel szemben úgy vélekedett, túlságosan tisztelték a Ferencvárost.
„Nyilván azt szeretném, hogy
de van egy ellenfél is, amelynek tényleg nagyon erős, magas szintű játékosai vannak, úgyhogy próbáltunk menni, de jobb volt a Fradi. Volt egy meccstervünk, ami a gyönyörű szabadrúgásból után egy picit átalakult. A második félidőre próbáltunk behozni plusz egy támadójátékost, valamint javult is a támadójátékunk, csak pont a legrosszabbkor kaptuk a másodikat, ami lélektanilag megtörte a csapatot. Mentünk, mentünk, de ez már inkább ilyen futás volt az eredmény után.
Amit elterveztünk, az úgy rendben is volt, csak az első fél órában túl óvatosak voltunk, mintha félnénk az ellenféltől”
– fogalmazott Borbély.
Fotók: MTI/Krizsán Csaba