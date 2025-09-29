ETO–FTC: a győri edző félelemről beszélt, Keane a buta sárga lapokról

„Nagyon örülök, hogy nem kaptunk gólt. Szerintem rendben volt az első félidő, jól kezdtünk, bár utána voltak pontatlanságok, sok olyan helyzet volt, amelyeknél nem voltunk képesek megfelelően magunknál tartani a labdát, és odaadtuk az ellenfélnek. De ez érthető is, én megértem a fáradtságot is a csapaton. Örülök a gólnak az első félidőben. A második félidőben már kényelmesebben éreztük magunkat” – idézi Keane szavait a Csakfoci.

Robbie Keane az ezúttal a cserepadon kezdő Tóth Alexszel és Varga Barnabással kapcsolatban azt mondta, igyekeznek menedzselni az állapotukat, féltik őket a kiégéstől, ezért nem nevezte egyiküket sem a kezdőbe.

A hazaiak mestere, Borbély Balázs ezzel szemben úgy vélekedett, túlságosan tisztelték a Ferencvárost.

„Nyilván azt szeretném, hogy