Peter Stöger Rapid-edző szerint a Győrnek előnyt jelentett a rossz pálya, nekik viszont nem lehet kifogásuk, mert jó a gyepük

Újabb győri szenzáció: Bolla Bendegúz Rapid Wienjét is elintézte otthon az ETO!
Gavric duplájával 2–1-re nyert a magyar csapat.
A hátrányban lévő bécsiek egyre csak fogadkoznak a Konferencialiga-főtábláról döntő visszavágó előtt.
Mint ismert, az ETO FC 2–1-es előnyből várja a Rapid Wien elleni csütörtök esti, idegenbeli visszavágót a Konferencia-liga főtáblára jutásról döntő utolsó selejtezőkörben.
Ezt is ajánljuk a témában
Gavric duplájával 2–1-re nyert a magyar csapat.
Az NSO helyszíni riportjából kiderül, hogy a bécsi összecsapáson várhatóan telt ház és pokoli hangulat fogadja majd a csapatokat, a Rapid edzőjének, a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Peter Stögernek pedig szent meggyőződése, hogy csapata hátrányból indulva is kiharcolja a továbbjutást. Az osztrák szakember ugyanakkor tett egy megjegyzést a múlt heti, győri pályahelyzetre is, egy félmondattal utalva arra, hogy
a rossz minőségű talaj az ETO-nak kedvezett, ezzel szemben viszont a bécsieknek nem lehet kifogásuk a visszavágón, „hiszen kiváló a pályánk és remek hangulat lesz.”
Ezt is ajánljuk a témában
Egyetlen lépésre a történelmi tettől!
A 2021-ben egy fél év erejéig a Ferencvárosnál edzősködő Stöger legutóbb volt munkaadójának is odapörkölt: mint mondta, szerette volna átalakítani a zöld-fehérek keretét, ám meglepetésére a klubvezetés nem mutatott érdeklődést a minőségi magyar tehetségek iránt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Számomra meglepő módon a vezetés nem mutatott érdeklődést több minőségi magyar játékos iránt sem.”
A magyar válogatott Bolla Bendegúzzal rohamozó osztrákok tehát rendkívül magabiztosak a csütörtök este 19 órakor kezdődő visszavágó előtt, pedig a többek között a svéd kirakatcsapat AIK Stockholmot is esélytelenebbként búcsúztató győriek idén már számos alkalommal bizonyították, óriási hiba leírni őket...
Ezt is ajánljuk a témában
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
Ezt is ajánljuk a témában
Júliusban még semmi esélyt nem adtak nekik.
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)