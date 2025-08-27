Ft
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Rapid Wien Peter Stöger Győri ETO Konferencia-liga

Peter Stöger Rapid-edző szerint a Győrnek előnyt jelentett a rossz pálya, nekik viszont nem lehet kifogásuk, mert jó a gyepük

2025. augusztus 27. 19:35

A hátrányban lévő bécsiek egyre csak fogadkoznak a Konferencialiga-főtábláról döntő visszavágó előtt.

2025. augusztus 27. 19:35
null

Mint ismert, az ETO FC 2–1-es előnyből várja a Rapid Wien elleni csütörtök esti, idegenbeli visszavágót a Konferencia-liga főtáblára jutásról döntő utolsó selejtezőkörben.

Az NSO helyszíni riportjából kiderül, hogy a bécsi összecsapáson várhatóan telt ház és pokoli hangulat fogadja majd a csapatokat, a Rapid edzőjének, a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Peter Stögernek pedig szent meggyőződése, hogy csapata hátrányból indulva is kiharcolja a továbbjutást. Az osztrák szakember ugyanakkor tett egy megjegyzést a múlt heti, győri pályahelyzetre is, egy félmondattal utalva arra, hogy 

a rossz minőségű talaj az ETO-nak kedvezett, ezzel szemben viszont a bécsieknek nem lehet kifogásuk a visszavágón, hiszen kiváló a pályánk és remek hangulat lesz.

A bécsieket valójában nem a győri gyep, hanem a remek duplát hintő Zseljko Gavrics csinálta ki az odavágón (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A 2021-ben egy fél év erejéig a Ferencvárosnál edzősködő Stöger legutóbb volt munkaadójának is odapörkölt: mint mondta, szerette volna átalakítani a zöld-fehérek keretét, ám meglepetésére a klubvezetés nem mutatott érdeklődést a minőségi magyar tehetségek iránt. 

A magyar válogatott Bolla Bendegúzzal rohamozó osztrákok tehát rendkívül magabiztosak a csütörtök este 19 órakor kezdődő visszavágó előtt, pedig a többek között a svéd kirakatcsapat AIK Stockholmot is esélytelenebbként búcsúztató győriek idén már számos alkalommal bizonyították, óriási hiba leírni őket...

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

luxusbatar
2025. augusztus 27. 20:53
Győriként és meccsrejáróként nagyon rossz nézni a győri stadion lepusztult állapotát. És itt nem a gyepre gondolok, olyan előfordul. Egyszerűen megeszi az idő. A betonelemek koszosak, mohásak, minden csak pusztul. A győrinél kevésbé patináns csapatok stadionjai topra felújítva, és itt van az ország egyik leggazdagabb városa és ez a stadion egy szégyen.
zakar zoltán béla
2025. augusztus 27. 20:39
A bácsi agya megcsúszott a jégen?
