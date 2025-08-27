Peter Stöger Rapid-edző szerint a Győrnek előnyt jelentett a rossz pálya, nekik viszont nem lehet kifogásuk, mert jó a gyepük

Az NSO helyszíni riportjából kiderül, hogy a bécsi összecsapáson várhatóan telt ház és pokoli hangulat fogadja majd a csapatokat, a Rapid edzőjének, a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Peter Stögernek pedig szent meggyőződése, hogy csapata hátrányból indulva is kiharcolja a továbbjutást. Az osztrák szakember ugyanakkor tett egy megjegyzést a múlt heti, győri pályahelyzetre is, egy félmondattal utalva arra, hogy

a rossz minőségű talaj az ETO-nak kedvezett, ezzel szemben viszont a bécsieknek nem lehet kifogásuk a visszavágón, „hiszen kiváló a pályánk és remek hangulat lesz.”