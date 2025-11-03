Rámutatott az elemző: Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni

A példátlan adatszivárgási botrány miatt az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék
Deák Dániel is reagált a Magyar Péter által kihirdetett jelöltállítási folyamatra.
Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.
Erre reagált közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását,
Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni.
Deák azzal folytatta, hogy miközben a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk szerint továbbra is csak 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, – az érezhető nyomás miatt, ami a balliberális nyilvánosság felől is érkezik –, mégis kénytelen volt elindítani a jelöltállítási folyamatot.
Azonban erősen kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e neki, hiszen ő maga is tudja, hogy teljesen alkalmatlan emberek vannak a potenciális jelöltei között, a meglévőket is »kólás doboznak« nevezi”.
Az elemző emlékeztetett, hogy
„Ez egyértelmű kudarc, érezhető a kapkodás a Tisza Pártban” – húzta alá.
Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, „amellett, hogy a saját támogatóik személyes adataira sem tudnak vigyázni, azok akár Ukrajnába is kerülhettek, a pártépítés is kifejezetten nagy és már-már megugorhatatlan feladatnak ígérkezik Magyar Péter számára”.
