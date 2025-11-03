Rámutatott az elemző: Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni

Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.

Erre reagált közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását,

Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni.

Deák azzal folytatta, hogy miközben a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk szerint továbbra is csak 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, – az érezhető nyomás miatt, ami a balliberális nyilvánosság felől is érkezik –, mégis kénytelen volt elindítani a jelöltállítási folyamatot.