11. 03.
hétfő
11. 03.
hétfő
Rámutatott az elemző: Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni

2025. november 03. 11:17

Deák Dániel is reagált a Magyar Péter által kihirdetett jelöltállítási folyamatra.

2025. november 03. 11:17
Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.

Erre reagált közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását, 

Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni. 

Deák azzal folytatta, hogy miközben a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk szerint továbbra is csak 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, – az érezhető nyomás miatt, ami a balliberális nyilvánosság felől is érkezik –, mégis kénytelen volt elindítani a jelöltállítási folyamatot. 

Azonban erősen kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e neki, hiszen ő maga is tudja, hogy teljesen alkalmatlan emberek vannak a potenciális jelöltei között, a meglévőket is »kólás doboznak« nevezi”.

Az elemző emlékeztetett, hogy 

  • Magyar Péter korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltjei bemutatását,
  • azonban még most, november elején is arról beszél, hogy halasztani és módosítania kell ezt a folyamatot.

„Ez egyértelmű kudarc, érezhető a kapkodás a Tisza Pártban” – húzta alá.

Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, „amellett, hogy a saját támogatóik személyes adataira sem tudnak vigyázni, azok akár Ukrajnába is kerülhettek, a pártépítés is kifejezetten nagy és már-már megugorhatatlan feladatnak ígérkezik Magyar Péter számára”.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
cutcopy
2025. november 03. 12:56
"teljesen alkalmatlan emberek vannak a potenciális jelöltei között, a meglévőket is »kólás doboznak« nevezi” Örülne is ha csak kólásdobozok lennének a jelöltjei, azok legalább feddhetetlenek, ellentétben a komcsinácilibsi kádereivel..
Tegnap
2025. november 03. 12:17
Na, a poloska majd beszervezi a testőreit, hogy jelöltjei legyenek. Igaz, hogy csak ukránul tudnak, de az tetszeni fog a pfizerkurvának.
kapor tyütyü
2025. november 03. 11:51 Szerkesztve
Tehát az, hogy éppen az utcáról beesett a legbrutálisabb, a legaljasabb, a leggennyesebb Facebook kommenteket elkövető alakok közül sem tudják kiválasztani azt a 105 embert, aki egyéni körzetben indulna, azért az azt mutatja, hogy egy oly mértékben felkészületlen személyi körre akarják bízni minden magyar életét meghatározó döntéseket, amely józanul gondolkodva kellő ijedtséggel töltheti el az embert. Belegondolt abba valaki, hogy ha ilyen nehezen, ennyire nyögvenyelősen próbálják, akarják összeterelni ezeket az alakokat, mennyire megalapozott döntéseket fognak ők majd hozni?! Ezek a döntések az Országgyűlésben születnének. Ha lasszóval fogdossák azokat a futóbolondokat, akiket képviselő jelöltnek lehet állítani, és egy dologban biztosak lehetünk, csak az lehet képviselő, aki képviselőjelölt. Tehát egy olyan gyötrment bandát akarnak összeterelni, akire az ember egy bukszányi aprópénzt se bízna, hogy vegyen neki tejet a közértben, akiktől még a tyúkólunkat is óvnánk.
