11. 03.
hétfő
A példátlan adatszivárgási botrány miatt az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék

2025. november 03. 07:32

Magyar Péterék ukrán barátai úgy vigyáztak a személyes adatokra, hogy minden kikerült az internetre. Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.

2025. november 03. 07:32
Az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék az adatszivárgási botrány miatt – írja a Magyar Nemzet.

Válságtanácskozást tartott a Tisza Párt elnöksége a Tisza Világ app adatszivárgása miatt, ennek eredményeit Magyar Péter ma délelőtt jelenti be a lap értesülései szerint. A párt elnökségének dolgozó informátoruk szerint az újabb adatszivárgás után gyakorlatilag teljesen megroppant a Tisza Világ applikáció körüli bizalom, így pedig elkerülhetetlenné vált a Tisza elnöksége szerint az előválasztás eltörlése. Magyar Péter az előválasztás meghiúsulását állítólagos orosz hekkerekkel és külső beavatkozással indokolja majd.

Beavatkozást emleget majd, de a valóság az, hogy a szivárgásokhoz még csak titkosszolgálatok sem kellenek, olyan rossz a rendszer

 – jelentette ki a Magyar Nemzet informátora. Aki úgy tudja, az adatszivárgást a Tisza Párt elnöksége már korábban érzékelte, ugyanakkor mindenáron megpróbálták eltitkolni, legalább a Nemzet Hangja véleménynyilvánító szavazás befejezéséig. 

„El akarták titkolni a szivárgást, hogy ne csökkenjen az aktivisták applikációba vetett bizalma, ugyanis gyakorlatilag a teljes párt erre épült. Ezen keresztül van a szavazás, a szigetek nyilvántartása, az előválasztás is ezen lett volna” – emelte ki az informátor.

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Mint arról beszámoltunk, a Mandiner munkatársa is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

