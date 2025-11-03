A példátlan adatszivárgási botrány miatt az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék

Az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék az adatszivárgási botrány miatt – írja a Magyar Nemzet.

Válságtanácskozást tartott a Tisza Párt elnöksége a Tisza Világ app adatszivárgása miatt, ennek eredményeit Magyar Péter ma délelőtt jelenti be a lap értesülései szerint. A párt elnökségének dolgozó informátoruk szerint az újabb adatszivárgás után gyakorlatilag teljesen megroppant a Tisza Világ applikáció körüli bizalom, így pedig elkerülhetetlenné vált a Tisza elnöksége szerint az előválasztás eltörlése. Magyar Péter az előválasztás meghiúsulását állítólagos orosz hekkerekkel és külső beavatkozással indokolja majd.

Beavatkozást emleget majd, de a valóság az, hogy a szivárgásokhoz még csak titkosszolgálatok sem kellenek, olyan rossz a rendszer

– jelentette ki a Magyar Nemzet informátora. Aki úgy tudja, az adatszivárgást a Tisza Párt elnöksége már korábban érzékelte, ugyanakkor mindenáron megpróbálták eltitkolni, legalább a Nemzet Hangja véleménynyilvánító szavazás befejezéséig.

„El akarták titkolni a szivárgást, hogy ne csökkenjen az aktivisták applikációba vetett bizalma, ugyanis gyakorlatilag a teljes párt erre épült. Ezen keresztül van a szavazás, a szigetek nyilvántartása, az előválasztás is ezen lett volna” – emelte ki az informátor.