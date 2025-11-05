Itt a kendőzetlen igazság: az ukránok nem behatoltak a Tisza rendszerébe, hanem a kezdetektől együttműködtek velük (VIDEÓ)

Az ukránok nem behatoltak a Tisza Párt rendszerébe, hanem kezdettől fogva együttműködtek velük – fejtette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató Facebook-videójában.

Az országgyűlési képviselő kifejtette, hogy Magyar Péternek arra a kérdésre kellene választ adnia, hogy kik is valójában a kiszivárgott listán található ukrán személyek.

Menczer Tamás gyanúsnak találta, hogy azon a listán, amelyen elvileg a magyar emberek kiszivárgott adatainak kellene szerepelnie, ukrán emberek személyes adatai láthatóak. Ez arra utal, hogy a Tisza Világ applikáció tesztelésében és nagy valószínűséggel a fejlesztésében is ukránok vettek részt.