Itt a kendőzetlen igazság: az ukránok nem behatoltak a Tisza rendszerébe, hanem a kezdetektől együttműködtek velük (VIDEÓ)

Megnéztük, milyen a Tisza applikáció – ezt nem ajánljuk senkinek (VIDEÓ)
Csak akkor töltse le, ha Ukrajnába akarja küldeni az adatait.
Menczer Tamás gyanúsnak találta azt, hogy az elméletileg magyar emberek kiszivárgott adatait tartalmazó listán ukránok is szerepelnek.
Az ukránok nem behatoltak a Tisza Párt rendszerébe, hanem kezdettől fogva együttműködtek velük – fejtette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató Facebook-videójában.
Az országgyűlési képviselő kifejtette, hogy Magyar Péternek arra a kérdésre kellene választ adnia, hogy kik is valójában a kiszivárgott listán található ukrán személyek.
Menczer Tamás gyanúsnak találta, hogy azon a listán, amelyen elvileg a magyar emberek kiszivárgott adatainak kellene szerepelnie, ukrán emberek személyes adatai láthatóak. Ez arra utal, hogy a Tisza Világ applikáció tesztelésében és nagy valószínűséggel a fejlesztésében is ukránok vettek részt.
Ezt is ajánljuk a témában
Csak akkor töltse le, ha Ukrajnába akarja küldeni az adatait.
Nyitókép: képernyőfelvétel
***