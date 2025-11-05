Ft
11. 05.
szerda
Menczer Tamás Tisza Párt Tisza Világ Tisza-adatbotrány Magyar Péter

Itt a kendőzetlen igazság: az ukránok nem behatoltak a Tisza rendszerébe, hanem a kezdetektől együttműködtek velük (VIDEÓ)

2025. november 05. 17:00

Menczer Tamás gyanúsnak találta azt, hogy az elméletileg magyar emberek kiszivárgott adatait tartalmazó listán ukránok is szerepelnek.

2025. november 05. 17:00
null

Az ukránok nem behatoltak a Tisza Párt rendszerébe, hanem kezdettől fogva együttműködtek velük – fejtette ki Menczer Tamás kommunikációs igazgató Facebook-videójában.

Az országgyűlési képviselő kifejtette, hogy Magyar Péternek arra a kérdésre kellene választ adnia, hogy kik is valójában a kiszivárgott listán található ukrán személyek.

Menczer Tamás gyanúsnak találta, hogy azon a listán, amelyen elvileg a magyar emberek kiszivárgott adatainak kellene szerepelnie, ukrán emberek személyes adatai láthatóak. Ez arra utal, hogy a Tisza Világ applikáció tesztelésében és nagy valószínűséggel a fejlesztésében is ukránok vettek részt.

Nyitókép: képernyőfelvétel

isler111
2025. november 05. 18:00
Mocskos hazaáruló Tisza!!!! Elárulták az embereket - elárulták Magyarországot!!!!
Szerintem
2025. november 05. 17:53
A tiszafostos ha tehetné, átadná az ukrán szolgálatoknak a teljes népesség nyilvántartást is. Ha már kiszolgáltatja a híveit is, azokat akkor pláne kiszolgáltatná, akiket meg be is akarna börtönözni, mert nem vele értenek egyet.
Cogito ergo sum
2025. november 05. 17:51
Akkor most a Román tiktokkolás miatt "demokratikusan" kizárt elnökjelölt példájából kiindulva Poloskát kizárják a választásból pártjával együtt????????? Je nem! Azok az Oroszok voltak.....
Chekke-Faint
2025. november 05. 17:31
Az ukránok úgy gondolták, hogy majd a Tisza appon beszavazzák őket az Unióba...DDDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.