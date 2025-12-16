Színt vallott Manfred Weber: Magyar Péter brüsszeli főnöke kérdés nélkül elvenné Magyarország vétójogát, hogy Európa tovább pénzelhesse az ukrajnai háborút

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Manfred Weber az egész Néppárt nevében elmondta, támogatják, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna finanszírozására kell felhasználni.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke európai parlamenti felszólalásában támogatásáról biztosította Ursula von der Leyent a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdésében, és elmondta, a Néppárt közösen támogatja azt a meggyőződést,
hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna finanszírozására kell felhasználni”,
ugyanis szerinte a háború felelőseinek kell viselnie a háború költségeit is.
Hangsúlyozta, jelenleg a legfontosabb, hogy
„a Tanácsban megszabaduljunk az egyhangúságot követelő döntéshozataltól a külpolitikai ügyekben”.
Vagyis Weber szemrebbenés nélkül elvenné Magyarország szavazati jogát, ha az kell ahhoz, hogy megvalósuljanak Brüsszel háborúpárti céljai. Az pedig, hogy többször is hangsúlyozta, felszólalásában a Néppártot képviseli, azzal kapcsolatban sem hagyott kérdéseket, hogy mi lehet a Tisza álláspontja.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala