vétó Magyarország Ursula von der Leyen Manfred Weber orosz-ukrán háború

Színt vallott Manfred Weber: Magyar Péter brüsszeli főnöke kérdés nélkül elvenné Magyarország vétójogát, hogy Európa tovább pénzelhesse az ukrajnai háborút

2025. december 16. 20:42

Manfred Weber az egész Néppárt nevében elmondta, támogatják, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna finanszírozására kell felhasználni.

2025. december 16. 20:42
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke európai parlamenti felszólalásában támogatásáról biztosította Ursula von der Leyent a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdésében, és elmondta, a Néppárt közösen támogatja azt a meggyőződést, 

hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna finanszírozására kell felhasználni”,

 ugyanis szerinte a háború felelőseinek kell viselnie a háború költségeit is.

Hangsúlyozta, jelenleg a legfontosabb, hogy 

„a Tanácsban megszabaduljunk az egyhangúságot követelő döntéshozataltól a külpolitikai ügyekben”.

Vagyis Weber szemrebbenés nélkül elvenné Magyarország szavazati jogát, ha az kell ahhoz, hogy megvalósuljanak Brüsszel háborúpárti céljai. Az pedig, hogy többször is hangsúlyozta, felszólalásában a Néppártot képviseli, azzal kapcsolatban sem hagyott kérdéseket, hogy mi lehet a Tisza álláspontja.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

