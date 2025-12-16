Színt vallott Manfred Weber: Magyar Péter brüsszeli főnöke kérdés nélkül elvenné Magyarország vétójogát, hogy Európa tovább pénzelhesse az ukrajnai háborút

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke európai parlamenti felszólalásában támogatásáról biztosította Ursula von der Leyent a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdésében, és elmondta, a Néppárt közösen támogatja azt a meggyőződést,

hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna finanszírozására kell felhasználni”,

ugyanis szerinte a háború felelőseinek kell viselnie a háború költségeit is.