Formáld a jövőd a Polgári Magyarországért Alapítványnál! (X)

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2025 őszén is elindítja gyakornoki programját olyan elkötelezett és tehetséges egyetemisták számára, akik érdeklődnek a közélet, a nemzeti értékek és a keresztény gondolkodás iránt, és szeretnének közelebbről megismerkedni egy pártalapítvány hazai és nemzetközi működésével.

A 2025. októbertől 2026. júniusig tartó program egy három hónapos, az Alapítvány budapesti irodájában heti körülbelül tíz óra személyes jelenlétet igénylő aktív időszakból, és egy hat hónapos eseti rendelkezésre állást igénylő szakmai időszakból áll. Emellett gyakornokaink a teljes időszak alatt részt vesznek szakmai és közéleti eseményeinken. Az aktív részvétel időszakában havonta nettó 130 000 forint ösztöndíj jár, a teljes program sikeres elvégzése után pedig további egyszeri 150 000 forint támogatásban is részesülhetnek a legkiválóbb gyakornokok.

A gyakornoki program során a résztvevők nemcsak szakmai tapasztalatot szerezhetnek, hanem személyesen is találkozhatnak a magyar közélet és gazdaság kiemelkedő szereplőivel. Az elmúlt években ösztöndíjasaink többek között olyan személyekkel beszélgethettek, mint Kövér László házelnök úr, Gulyás Gergely miniszter úr, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, valamint Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója. Gyakornokaink bepillantást nyerhetnek olyan jeles események szervezésébe is, mint az Alapítványunk által szervezett Kötcsei Találkozó vagy a Miniszterelnöki Évértékelő.

Kép forrása: Polgári Magyarországért Alapítvány

Kiváló lehetőség a Mandinerrel közösen évek óta megrendezett Mandiner Sajtóműhely, amely során ösztöndíjasaink tapasztalt újságíróktól tanulhatnak valódi szerkesztőségi környezetben. Számos egykori résztvevő innen indult el újságírói vagy közéleti pályáján.

A program olyan hallgatóknak szól, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek, jó tanulmányi eredményt értek el (minimum 4,0-es átlag) és angol vagy német nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával bírnak. Fontos a közéleti érdeklődés, a politikai tájékozottság, a jó kommunikációs készség és a felhasználói szintű számítógépes ismeret is.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 8., jelentkezni postai (1143 Budapest, Stefánia út 20.), vagy elektronikus úton lehet az [email protected] címen. További részletek a www.szpma.hu/palyazatok-tamogatasok oldalon találhatók.

