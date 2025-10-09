Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kövér László Jakab Péter Németh Balázs

Lebukott: így hazudik Jakab Péter Kövér Lászlóról

2025. október 09. 14:41

Kontextusából kiragadott mondattal támadják Jakab Péterék a házelnököt.

2025. október 09. 14:41
null

Kontextusából kiragadott mondattal támadja Jakab Péter és több ellenzéki megmondóember Kövér László házelnököt. Az általuk idézett – Harcosok Órájában elhangzott – mondatban Kövér László azt mondta, hogy „...ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, miért élünk rosszabbul.”

Jakabék narratívája azt sugallja, hogy a házelnök „leleplezte, hogy a kormány direkt riogat a háborúval”. 

Csakhogy Kövér László az adásban az EU-s vezetésről beszélt. 

Az adás 50. percében a kérdés eleve azzal indul, hogy „beszéljünk egy kicsit Európáról…” Ezután Kövér László és Németh Balázs arról beszélgetnek, hogy Nyugat-Európában fokozódik a háborús pszichózis és a rettegés; azzal riogatnak, hogy Putyin nem áll meg Ukrajnánál.

Aki a teljes kontextusra kíváncsi, nem pedig csak a Jakabék által kiragadott mondatra, annak íme, itt a beszélgetés vonatkozó része:

N. Balázs:Beszéljünk egy kicsit Európáról. Mit látok a hétvégén? Teljes pánik – leáll a müncheni reptér egyszer, aztán még egyszer, aztán leáll a vilniusi reptér; az egyik helyen drónokat vélnek felfedezni, a másik helyen léggömbök repülnek Fehéroroszország irányából. Előtte leállnak a dán repterek, Oslóban van szünet. Brutális mértékben fokozódik a háborús pszichózis, a rettegés. Azt mondogatják, hogy Putyin menni fog tovább Nyugatra, emberek, készüljetek a háborúra!

Kövér László: Kezdjük ott, hogy az oroszok sem szentek. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy ki lehet-e belőlük bármit nézni, akkor az a válasz, hogy igen. De az oroszok nem is idióták, vannak bizonyos orosz állami érdekek, amiket szintén valószínűsíteni lehet, és ezekből ki lehet indulni, ha azt akarjuk megítélni, hogy mit akarnak: el akarnak-e menni Párizsig, vagy nem. Meg vannak bizonyos kemény adatok arra vonatkozóan, hogy az az EU tagállamai, meg azon belül a NATO-tagállamok mennyit költenek egy évben fegyverkezésre, és ehhez képest Oroszország mennyit költ fegyverekre. Persze sok minden más adat is van, ami az oroszok erőfölénye mellett szól, például a rengeteg atomtöltet, amiből Európában – hálaistennek – alig van. 

Mindent egybevetve, azt gondolom, hogy a háborús pszichóziskeltés az egyszerűen egy pozícióját vesztő, bukott, teljesen sikertelen, és Európát romlásba döntő politikai elitnek a menekülőpályája. 

Ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, hogy miért élünk rosszabbul.”

Íme, az eredeti beszélgetés (50. perctől):

Ez pedig Jakab Péter hazug verziója:

Nyitókép: képernyőfotó

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2025. október 09. 15:47
Ki a szar az a Jakab Péter??
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. október 09. 15:44
Lyákob? Ja, emlékszem, ez az a parizerzabáló debil majom a ballikból. Ez még él?
Válasz erre
1
0
The Loner
•••
2025. október 09. 15:40 Szerkesztve
Parizeres Jakab ! Ahogyan mondtad " jusson el minél több Fideszeshez ez a videó . Eljutott hozzám is. Rossz hírem van : MARADOK A FIDESZ PÁRTJÁN ! EVERYTHING UNTIL DEATH FIDESZ !
Válasz erre
1
0
langyostiszasok
2025. október 09. 15:39
Melyik a Ti Hazátok? izrael?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!