Lebukott: így hazudik Jakab Péter Kövér Lászlóról

Kontextusából kiragadott mondattal támadja Jakab Péter és több ellenzéki megmondóember Kövér László házelnököt. Az általuk idézett – Harcosok Órájában elhangzott – mondatban Kövér László azt mondta, hogy „...ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, miért élünk rosszabbul.”

Jakabék narratívája azt sugallja, hogy a házelnök „leleplezte, hogy a kormány direkt riogat a háborúval”.

Csakhogy Kövér László az adásban az EU-s vezetésről beszélt.

Az adás 50. percében a kérdés eleve azzal indul, hogy „beszéljünk egy kicsit Európáról…” Ezután Kövér László és Németh Balázs arról beszélgetnek, hogy Nyugat-Európában fokozódik a háborús pszichózis és a rettegés; azzal riogatnak, hogy Putyin nem áll meg Ukrajnánál.

Aki a teljes kontextusra kíváncsi, nem pedig csak a Jakabék által kiragadott mondatra, annak íme, itt a beszélgetés vonatkozó része: