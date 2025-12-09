Visszaköszön a szörnyű múlt: a Tisza Párt terve a 2010 előtti, kudarcos gazdaságot idézi (VIDEÓ)

A többkulcsos adó visszaállítása újra megnyitná az utat a korábbi negatív gazdasági folyamatok előtt. 2010 előtt a magas adókulcsok, a kényszervállalkozások, a zsebbe fizetések és a trükközések jellemezték a magyar gazdaságot. Németh Balázs hangsúlyozta, hogy a polgári kormánynak hosszú évek munkájába telt, míg stabilizálta a rendszert, ezért különösen fontos megőrizni a jelenlegi, 15 százalékos szja-kulcsot.

A szóvivő hozzátette, hogy a Tisza Párt adóemelési terve egy újabb visszalépést jelentene: a magyar dolgozók pénzét szerinte végső soron „Brüsszel és Magyar Péter a háború finanszírozására” fordítaná.

A fizetések csökkenése nemcsak a családok helyzetét rontaná, hanem a gazdaság egészét is visszafogná.

Németh Balázs végül arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt terve hosszú távon gazdasági visszaesést idézhet elő, ezért kiemelten fontos a jelenlegi, alacsony adókulcs fenntartása.