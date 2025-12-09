Ft
12. 09.
kedd
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Brüsszel fidesz Magyar Péter szja Németh Balázs

Visszaköszön a szörnyű múlt: a Tisza Párt terve a 2010 előtti, kudarcos gazdaságot idézi (VIDEÓ)

2025. december 09. 13:49

Magyar Péterék szja-emelés közvetlenül csökkentené a magyar dolgozók jövedelmét.

2025. december 09. 13:49
null

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője legújabb videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt által javasolt szja-emelés közvetlenül csökkentené a magyar dolgozók jövedelmét. 

A jelenlegi 15 százalékos egykulcsos adó mindenki számára kedvező,

ezzel szemben a Tisza Párt terve már közepes jövedelmek felett jelentős elvonást jelentene, ráadásul visszahozná a 2010 előtti többkulcsos adórendszer időszakát is.

Németh Balázs kiemelte: a jelenlegi szabályozás szerint minden 100 forintból 85 forint marad a dolgozóknál, mivel az állam csak 15 százalékos szja-t von le. A Tisza Párt javaslata szerint azonban 416 ezer forintos bruttó fizetés felett 22 százalékos kulcs lépne életbe, a magasabb jövedelmeknél pedig 33 százalék. Németh Balázs szerint ez azt jelentené, hogy 100 forintból nem 85, hanem mindössze 67 forint maradna a munkavállalóknál, ami drasztikus csökkenést eredményezne.

A többkulcsos adó visszaállítása újra megnyitná az utat a korábbi negatív gazdasági folyamatok előtt. 2010 előtt a magas adókulcsok, a kényszervállalkozások, a zsebbe fizetések és a trükközések jellemezték a magyar gazdaságot. Németh Balázs hangsúlyozta, hogy a polgári kormánynak hosszú évek munkájába telt, míg stabilizálta a rendszert, ezért különösen fontos megőrizni a jelenlegi, 15 százalékos szja-kulcsot.

A szóvivő hozzátette, hogy a Tisza Párt adóemelési terve egy újabb visszalépést jelentene: a magyar dolgozók pénzét szerinte végső soron „Brüsszel és Magyar Péter a háború finanszírozására” fordítaná.

A fizetések csökkenése nemcsak a családok helyzetét rontaná, hanem a gazdaság egészét is visszafogná.

Németh Balázs végül arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt terve hosszú távon gazdasági visszaesést idézhet elő, ezért kiemelten fontos a jelenlegi, alacsony adókulcs fenntartása.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 2 komment

pandalala
2025. december 09. 14:50
"Tisztelet és Szabadság" :-DD
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. december 09. 14:16
Ezek a szemét tiszások ide oda pakolgatják a jelölteket, hát ezmiez?!? Ennek örömére a fidesz elindítja “Ficsak” Nórát csepelen, aki csúfosan leszerepelt a xi. kerületben. Mondom mégegyszer, ezek a tiszasok pakolgatnak ide-oda, hát ezmiezmár?
Válasz erre
0
1
