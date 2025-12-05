Kész röhej: kamu indokkal terel Magyar Péter, amikor vitára hívják a jelöltjeit

Magyar Péter meghosszabbította a nyilatkozatstopot – erről írt Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője, az Igazság órája házigazdája legújabb bejegyzésében. Mint ismert: a Tisza Párt jelöltjei nem beszélhetnek nyilvános fórumon, nem vehetnek részt vitán és nem tarthatnak nyilvános sajtóeseményt.

Mindez a Tisza nekem címzett bejegyzéséből derült ki”

– tette hozzá a frakciószóvívő. Arról is beszámoltunk már, hogy Magyar Péterék egy hete állították ki jelöltjeiket, akik a pártot képviselik majd a jövő évi választáson. Németh Balázs kiemelte, hogy Észak-Pesten Müller Anna a baloldali párt jelöltje, akit a bejelentés után nyilvános fórumra hívott, hiszen megérdemlik a választók, hogy tájékoztassa őket a párt terveiről.