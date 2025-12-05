Kész röhej: kamu indokkal terel Magyar Péter, amikor vitára hívják a jelöltjeit

Jelöltállítási káosz a Tiszánál
Összekevert körzetek, megszólalási tilalom és baloldali hátszél – ez derült ki eddig a Tisza előválasztási procedúrájából, amelynek első fordulója nem hozott meglepetéseket.
Még mindig fent van az a bizonyos szájzár…
Magyar Péter meghosszabbította a nyilatkozatstopot – erről írt Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője, az Igazság órája házigazdája legújabb bejegyzésében. Mint ismert: a Tisza Párt jelöltjei nem beszélhetnek nyilvános fórumon, nem vehetnek részt vitán és nem tarthatnak nyilvános sajtóeseményt.
Mindez a Tisza nekem címzett bejegyzéséből derült ki”
– tette hozzá a frakciószóvívő. Arról is beszámoltunk már, hogy Magyar Péterék egy hete állították ki jelöltjeiket, akik a pártot képviselik majd a jövő évi választáson. Németh Balázs kiemelte, hogy Észak-Pesten Müller Anna a baloldali párt jelöltje, akit a bejelentés után nyilvános fórumra hívott, hiszen megérdemlik a választók, hogy tájékoztassa őket a párt terveiről.
A szóvivő bejegyzésében kiemelte, hogy mely kérdéseket tette fel emailen keresztül a jelöltnek:
Németh Balázs az emailben elküldött megkeresésre nem kapott választ, cserébe csütörtökön közzétett a Tisza Párt egy személyesen neki címzett bejegyzést a Facebookon. A posztban „a sok mellébeszélés mellett, kioktató stílusban arról ír a pártközpont, hogy csak abban az esetben jöhet szóba Müller Anna (és értelemszerűen a többi tiszás baloldali jelölt) nyilvános szereplése, ha Magyar Péter vitázhat a miniszterelnökkel.”
Csakhogy több mint egy éve tudja Magyar Péter, hogy miniszterelnök vele nem, kizárólag a főnökeivel, tehát az uniós vezetőkkel vitázik. Velük viszont rendszeresen!”
– emelte ki a szóvivő.
Németh Balázs hangsúlyozta, hogy a bejegyzésben olvasható kamuindokkal tehát Magyar Péter egészen a kampány végéig elrendelte a nyilatkozatstopot.
Miért kötelezi hallgatásra a jelölteket? Azt is tudjuk! Ha elmondanák mit terveznek, azonnal megbuknának”
– tette hozzá végül.
