12. 05.
péntek
Müller Anna Magyar Péter Fidesz Németh Balázs pártközpont

Kész röhej: kamu indokkal terel Magyar Péter, amikor vitára hívják a jelöltjeit

2025. december 05. 08:56

Még mindig fent van az a bizonyos szájzár…

2025. december 05. 08:56
null

Magyar Péter meghosszabbította a nyilatkozatstopot – erről írt Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője, az Igazság órája házigazdája legújabb bejegyzésében. Mint ismert: a Tisza Párt jelöltjei nem beszélhetnek nyilvános fórumon, nem vehetnek részt vitán és nem tarthatnak nyilvános sajtóeseményt.

Mindez a Tisza nekem címzett bejegyzéséből derült ki”

 – tette hozzá a frakciószóvívő. Arról is beszámoltunk már, hogy Magyar Péterék egy hete állították ki jelöltjeiket, akik a pártot képviselik majd a jövő évi választáson. Németh Balázs kiemelte, hogy Észak-Pesten Müller Anna a baloldali párt jelöltje, akit a bejelentés után nyilvános fórumra hívott, hiszen megérdemlik a választók, hogy tájékoztassa őket a párt terveiről.

A szóvivő bejegyzésében kiemelte, hogy mely kérdéseket tette fel emailen keresztül a jelöltnek:  

  • Müller Anna milyen eszközökkel védené meg Észak-Pest lakóit a baloldali megszorítócsomag brutális terheitől?
  • Müller Anna is támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, ahogy a Tisza szavazóinak többsége?
  • Müller Anna is támogatja az orosz-ukrán háború folytatását, ahogy a Tisza európai pártcsaládjának vezetői?
  • Müller Anna is hasznosnak tartja a bevándorlást, ahogy a Tisza szakértői?

Németh Balázs az emailben elküldött megkeresésre nem kapott választ, cserébe csütörtökön közzétett a Tisza Párt egy személyesen neki címzett bejegyzést a Facebookon. A posztban „a sok mellébeszélés mellett, kioktató stílusban arról ír a pártközpont, hogy csak abban az esetben jöhet szóba Müller Anna (és értelemszerűen a többi tiszás baloldali jelölt) nyilvános szereplése, ha Magyar Péter vitázhat a miniszterelnökkel.”

Csakhogy több mint egy éve tudja Magyar Péter, hogy miniszterelnök vele nem, kizárólag a főnökeivel, tehát az uniós vezetőkkel vitázik. Velük viszont rendszeresen!”

 – emelte ki a szóvivő.

Németh Balázs hangsúlyozta, hogy a bejegyzésben olvasható kamuindokkal tehát Magyar Péter egészen a kampány végéig elrendelte a nyilatkozatstopot. 

Miért kötelezi hallgatásra a jelölteket? Azt is tudjuk! Ha elmondanák mit terveznek, azonnal megbuknának”

 – tette hozzá végül.

Nyitókép forrása: Attila Kisbenedek/AFP

Agricola
2025. december 05. 09:49
A Független Objektív Sajtó (FOS) munkatársai szerint az szuperdemokratikus kuss, amikor a Tisza Párt jelöltjei nem beszélhetnek nyilvános fórumon, nem vehetnek részt vitán és nem tarthatnak nyilvános sajtóeseményt.
gullwing
2025. december 05. 09:48 Szerkesztve
KI ez az izé?! Még nappal is megijedek tőle...😂🤣🤣🤣
google-2
2025. december 05. 09:32
Jaj de aranyos kis fiatal nô. Ja, nem. Csak egy üres kólás doboz.
Héja
2025. december 05. 09:28
M. Péter letiltja a saját jelöltjeit. Röhej.
