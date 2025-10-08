Ft
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Föld S Péter Kövér László Ukrajna Ursula von der Leyen

Botrány: a magyar szuverenitásért küzdő Kövér Lászlón gúnyolódik a Hírklikk

2025. október 08. 13:36

A mai Aulichok, Vécseyk, Dessewffyk teljes szívükkel védik hazájukat. Nem lőfegyverrel, hanem százezrével a digitális polgári körökben, a Harcosok klubjában az interneten.

2025. október 08. 13:36
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Föld S. Péter a Hírklikkben ma kicsiben ugyanazt próbálta előállítani, mint ami pedofilügyben, a gyűlöletfokozás vonalán a nagypolitikában jelenleg zajlik. S ehhez nem átallott fölhasználni tragikus történelmi pillanatokat sem, így az aradi tizenhármak kivégzését. 

Azokét a hősökét, akik úgy búcsúztak a földi világtól utolsó mondataikkal, hogy „a haza minden előtt”. 

Aulich Lajos így: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.” Vécsey Károly: „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” Dessewffy Arisztid: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Micsoda drámaian magasztos gondolatok. 

Erről beszélt Kövér László a Harcosok órájában, amikor az osztrákokkal való társbérletünket elevenítette föl, amikor az osztrákok a Nyugat, a német tenger államában jól le is néztek bennünket. Mi voltunk a puszta népe. „És amikor a csatatéren megalázó verségeket szenvedtek tőlünk, akkor a császár elment kvázi térden csoszogva, hogy a cár, a lenézett barbár, bunkó oroszok segítségét kérje azért, hogy megverjenek bennünket. És valójában csak 170 ezer dzsidás segítségével tudtak bennünket katonailag térdre kényszeríteni” – mondta a házelnök. 

Föld S. gúnyt űzött ebből, úgy interpretálva az elhangzottakat, mintha nem lenne igaz. Így: „A házelnök nem szégyellte azt állítani, hogy amikor a Nyugat államaként bennünket lenéző osztrákok a csatatéren megalázó vereségeket szenvedtek tőlünk, akkor..."

Az a művelt Nyugat, amely most olyan finnyás és undorkodva néz a diktatúrákra meg autoriter rendszerekre, kvázi ránk, amely Kövér szerint: „mindig hajlandó volt bárkivel, még az ördög öreganyjával is szövetkezni, ha az érdekeit akarta érvényesíteni. Ahogy Palmerston, a brit birodalom miniszterelnöke ugyancsak 1848-ban megfogalmazta, »Angliának nincsenek örök ellenségei és barátai, csak az érdekei állandóak csak«.”

Tudjuk jól, mit művel velünk Brüsszel, hogy zsarol bennünket a legkülönfélébb oldalakról a migrációval, a genderrel, Ukrajna gyors EU-s csatlakoztatásának szándékával, egyszersmind beléptetve Magyarországot abba a háborúba, amihez nekünk semmi közünk.

Föld S. most Ursula von der Leyent láttatja a „térden csoszogó császár” szerepében,

aminek természetesen a valósághoz semmi köze,

sokkal inkább ők akarnak bennünket Putyin pincsijeként megjelölni, aminek szintén nincs köze a valósághoz.

Ursula szakadékba akarja lökni Putyinékat azzal, hogy nem vesz tőlük olajat és gázt – csak titokban, aljasul, sunyin –, nekünk viszont muszáj ezt tenni, mert szárazföldi ország lévén kizárólag a Barátság kőolajvezetéken juthatunk szükséges mennyiségű energiához.

Palmerstonnal szólva, Magyarországnak is az érdekei az elsődlegesek. Ursula azt akarja, hogy lépjünk le a szuverenista platformunkról, és támogassuk az Uniót az Ukrajna elleni háborúban pénzzel, fegyverrel – meg még ki tudja, mivel.

Ide kapcsolható az a rágalomcunami is, amivel az ellenzék a diktatórikus liberalizmus jegyében meg akarja mondani, hogy mit lehet csinálni. Ez az erőszakosság beismerése annak, hogy demokratikus eszközökkel az ellenzék nem tudja megnyerni a választásokat 2026-ban. Olyan állapotokat kell teremteni Budapest utcáin, mondta Kövér, hogy ne lehessen normális választást tartani. Illetve akármi legyen is egy normális választás eredménye, azt meg lehessen kérdőjelezni. 

Ha lehet, akkor még előtte buktassák meg a kormányt, ha nem, akkor a választás napján. Hogy is mondta Kéri László? Olyan helyzetet kell előidézni, hogy mint a pestisesektől, minden fideszestől úgy forduljanak el. ”

Ebben a helyzetben próbál – Brüsszel szekerét tolva, rosszat akarva a magyaroknak – a Hírklikk gúnyolódni Kövér Lászlóval. Kevés sikerrel. A mai Aulichok, Vécseyk, Dessewffyk szintén teljes szívükkel védik hazájukat. Nem lőfegyverrel, hanem százezrével a digitális polgári körökben, a Harcosok klubjában az interneten. 

Most itt  zajlik a harc. A mai hősöknek azonban nem kell életüket adni a győzelemért, a biztonságos jövőjükért.

***

(Nyitókép: képernyőfotó)

