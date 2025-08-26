Ft
megszorítások Tisza Párt adópolitika Index Bod Péter Ákos adó

Megszólalt Bod Péter Ákos a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási terveiről

2025. augusztus 26. 12:49

A közgazdász a Mandinernek röviden reagált arra, hogy az Index az ő nevét is megemlítette a Tisza Párt radikális adópolitikai terveiről szóló cikkében.

2025. augusztus 26. 12:49
null

Mint megírtuk: egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. 

A Tisza Párt tavasszal a „Nemzet Hangja” konzultációban még arról kérdezte támogatóit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak.

Az Index cikkében arról is ír, hogy forrásaik szerint „a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját a birtokunkba került feljegyzésben is megemlített Dalnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak”. Értesüléseik szerint olyan, 

a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András”.

Reagált Bod Péter Ákos neve említésére

A cikk állításával kapcsolatosan lapunk megkereste Bod Péter Ákost – aki név szerint is említve volt –, hogy valóban látott-e egy ilyen nagyobb szabású gazdasági programot a Tisza Párt részéről, és ha igen, akkor volt-e benne szó többkulcsos adóról.

A közgazdász válaszában közölte: éppen a nyaralását tölti, így nem tudja, pontosan miről is van szó. 

Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem” 

– szögezte le.

Mint fogalmazott: nem olvasta az Index vonatkozó cikkét sem, így jelenleg nem tud érdemben reagálni rá. 

Az biztos, hogy nem voltam érintve. Lehet, hogy ismert közgazdászok szóba jöttek, de én vagy nem vagyok annyira ismert, vagy a nyaralás miatt egyszerűen valamiről lemaradtam. 

Egy biztos: nem láttam a tervezetet” 

– mondta lapunknak Bod Péter Ákos.

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

