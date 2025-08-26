Megszólalt Bod Péter Ákos a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási terveiről

Reagált Bod Péter Ákos neve említésére
A cikk állításával kapcsolatosan lapunk megkereste Bod Péter Ákost – aki név szerint is említve volt –, hogy valóban látott-e egy ilyen nagyobb szabású gazdasági programot a Tisza Párt részéről, és ha igen, akkor volt-e benne szó többkulcsos adóról.
A közgazdász válaszában közölte: éppen a nyaralását tölti, így nem tudja, pontosan miről is van szó.
Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem”
– szögezte le.
Mint fogalmazott: nem olvasta az Index vonatkozó cikkét sem, így jelenleg nem tud érdemben reagálni rá.
„Az biztos, hogy nem voltam érintve. Lehet, hogy ismert közgazdászok szóba jöttek, de én vagy nem vagyok annyira ismert, vagy a nyaralás miatt egyszerűen valamiről lemaradtam.
Egy biztos: nem láttam a tervezetet”
– mondta lapunknak Bod Péter Ákos.
Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner