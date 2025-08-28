Ft
Fidelitas Ukrajna Momentum Volodimir Zelenszkij

Bővült az ukránsimogató balosok köre: a Momentum korábbi elnöke is csatlakozott a díszes társasághoz (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 12:13

Gelencsér Ferenc Kijevben látogatta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

2025. augusztus 28. 12:13
null

A Fidelitas közösségi oldalán közzétett bejegyzésben élesen bírálta Gelencsér Ferencet, a Momentum volt elnökét, amiért – fogalmazásuk szerint – „a magyar érdekekkel szemben, Ukrajna mellett tette le a nagyesküt”

A szervezet szerint ezzel Gelencsér is csatlakozott azokhoz a politikusokhoz, akik nyíltan Ukrajna pártján állnak.

A Fidelitas posztja emlékeztetett: miközben az ukrán állam évtizedek óta korlátozza a kárpátaljai magyar közösség jogait és különböző eszközökkel igyekszik elnyomni őket, a hazai baloldali politikusok továbbra is Ukrajna mellett kampányolnak, és büszkén mutatkoznak akár ukrán titkosszolgálati szereplőkkel, akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Mi ezekből nem kérünk”

– zárta bejegyzését a Fidelitas.

Nyitókép: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala

Medici
•••
2025. augusztus 28. 12:59 Szerkesztve
A tények rögzítése miatt tegyük meg: a túlmozgásosos, túlbuzgó, küldetéstudattól szenvedő ex-köztársasági elnökünk Novák Katalin is elment Zelenszkijt cumizni.
0
0
0
0
fenris
2025. augusztus 28. 12:44
nagyon jól tette, fontos, hogy mindenki lássa, hogy hazaárulók nemcsak lélekben, de tettekben is
1
0
1
0
lyon-v-2
2025. augusztus 28. 12:31
Köcsög...
1
0
1
0
Gasztronauta
2025. augusztus 28. 12:30
Várt valaki mást ettől az elmebetegtől‽
3
0
3
0
