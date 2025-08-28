Bővült az ukránsimogató balosok köre: a Momentum korábbi elnöke is csatlakozott a díszes társasághoz (VIDEÓ)

A Fidelitas közösségi oldalán közzétett bejegyzésben élesen bírálta Gelencsér Ferencet, a Momentum volt elnökét, amiért – fogalmazásuk szerint – „a magyar érdekekkel szemben, Ukrajna mellett tette le a nagyesküt”.

A szervezet szerint ezzel Gelencsér is csatlakozott azokhoz a politikusokhoz, akik nyíltan Ukrajna pártján állnak.

A Fidelitas posztja emlékeztetett: miközben az ukrán állam évtizedek óta korlátozza a kárpátaljai magyar közösség jogait és különböző eszközökkel igyekszik elnyomni őket, a hazai baloldali politikusok továbbra is Ukrajna mellett kampányolnak, és büszkén mutatkoznak akár ukrán titkosszolgálati szereplőkkel, akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Mi ezekből nem kérünk”

– zárta bejegyzését a Fidelitas.