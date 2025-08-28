Bővült az ukránsimogató balosok köre: a Momentum korábbi elnöke is csatlakozott a díszes társasághoz (VIDEÓ)

„Három és fél éve nézzük, ahogy a magyar kormány elárul mindent” – Kijevben találkozott Zelenszkijjel a Momentum képviselője
Az ukrán államfő Kijevben fogadta Gelencsér Ferencet.
Gelencsér Ferenc Kijevben látogatta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A Fidelitas közösségi oldalán közzétett bejegyzésben élesen bírálta Gelencsér Ferencet, a Momentum volt elnökét, amiért – fogalmazásuk szerint – „a magyar érdekekkel szemben, Ukrajna mellett tette le a nagyesküt”.
A szervezet szerint ezzel Gelencsér is csatlakozott azokhoz a politikusokhoz, akik nyíltan Ukrajna pártján állnak.
A Fidelitas posztja emlékeztetett: miközben az ukrán állam évtizedek óta korlátozza a kárpátaljai magyar közösség jogait és különböző eszközökkel igyekszik elnyomni őket, a hazai baloldali politikusok továbbra is Ukrajna mellett kampányolnak, és büszkén mutatkoznak akár ukrán titkosszolgálati szereplőkkel, akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Mi ezekből nem kérünk”
– zárta bejegyzését a Fidelitas.
Nyitókép: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala