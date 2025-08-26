Ft
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gelencsér Ferenc Momentum Volodimir Zelenszkij

„Három és fél éve nézzük, ahogy a magyar kormány elárul mindent” – Kijevben találkozott Zelenszkijjel a Momentum képviselője

2025. augusztus 26. 17:38

Az ukrán államfő Kijevben fogadta Gelencsér Ferencet.

2025. augusztus 26. 17:38
null

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő fogadta Kijevben Gelencsér Ferencet, a Momentum országgyűlési képviselőjét. A politikus közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, amelyet sikeresnek értékelt. 

Három és fél év. Ennyi ideje tart a háború Ukrajnában. Ennyi ideje élnek emberek félelemben, veszteségek között – némelyek otthon nélkül, mások remény nélkül. És ezalatt három és fél éve nézzük azt is, ahogy a magyar kormány elárul mindent, ami mellett a magyarok letették a voksukat 1989 óta” – kezdte beszámolóját a politikus, aki szerint 

Zelenszkij világosan látja, hogy a magyar emberek nem azonosak a kormány politikájával.

Gelencsér hangsúlyozta: a szomszédos országokkal folyamatosan fenn kell tartani a párbeszédet. Úgy fogalmazott, jelenleg azonban „a hatalom hangja nem a dialógusé, hanem az ordításé”.

Nyitókép: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala

