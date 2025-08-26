„Három és fél éve nézzük, ahogy a magyar kormány elárul mindent” – Kijevben találkozott Zelenszkijjel a Momentum képviselője

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő fogadta Kijevben Gelencsér Ferencet, a Momentum országgyűlési képviselőjét. A politikus közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, amelyet sikeresnek értékelt.

„Három és fél év. Ennyi ideje tart a háború Ukrajnában. Ennyi ideje élnek emberek félelemben, veszteségek között – némelyek otthon nélkül, mások remény nélkül. És ezalatt három és fél éve nézzük azt is, ahogy a magyar kormány elárul mindent, ami mellett a magyarok letették a voksukat 1989 óta” – kezdte beszámolóját a politikus, aki szerint

Zelenszkij világosan látja, hogy a magyar emberek nem azonosak a kormány politikájával.

Gelencsér hangsúlyozta: a szomszédos országokkal folyamatosan fenn kell tartani a párbeszédet. Úgy fogalmazott, jelenleg azonban „a hatalom hangja nem a dialógusé, hanem az ordításé”.