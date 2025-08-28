Namir Radi, az „Opora Rosszii” nemzetközi együttműködési és exportbizottságának alelnöke szerint az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetéken akár 25 százalékos áremelkedést is okozhatnak,

mivel Kijev célja a szomszédos országok, köztük Magyarország gazdaságának destabilizálása, hogy Budapest feladja független álláspontját, és igazodjon az EU Ukrajnát támogató politikájához

– számolt be a hírről többek között az orosz RT. A lap megemlítette azt is, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábban jelezte, az orosz olajszállítás várhatóan augusztus 28-án helyreáll.