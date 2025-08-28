Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Magyarország energia Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték energiaellátás EU Európai Unió

Ezt nem fogjuk megköszönni Zelenszkijnek: akár 25 százalékos áremelkedést is generálhat az ukrán támadás

2025. augusztus 28. 11:42

Konkrét adatokkal álltak elő Moszkvában.

2025. augusztus 28. 11:42
null

Namir Radi, az „Opora Rosszii” nemzetközi együttműködési és exportbizottságának alelnöke szerint az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetéken akár 25 százalékos áremelkedést is okozhatnak,

mivel Kijev célja a szomszédos országok, köztük Magyarország gazdaságának destabilizálása, hogy Budapest feladja független álláspontját, és igazodjon az EU Ukrajnát támogató politikájához

– számolt be a hírről többek között az orosz RT. A lap megemlítette azt is, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábban jelezte, az orosz olajszállítás várhatóan augusztus 28-án helyreáll.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
•••
2025. augusztus 28. 12:50 Szerkesztve
Ez nem igaz ! Kohán Matyi megmondta 2 nappal ezelőtt: a MOL már most is világpiaci áron adja az üzemanyagot, az olcsó beszerzési árat pedig nem adja tovább, hanem lenyeli. Hazudtok ! Kohán az igazmondó ! Sőt, Kohán szerint Orbán is hazudik !
Válasz erre
0
0
kistv
2025. augusztus 28. 12:32
támadások a Barátság kőolajvezetéken akár 25 százalékos áremelkedést is okozhatnak. Ez oroszul is értelmetlen volt vagy csak a fordítás nem sikerült. Már az oroszok is lehúznának minket, nem csak a horvátok?
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. augusztus 28. 12:29
Majd jarunk tankolni Ausztriaba
Válasz erre
0
2
wadcutter
2025. augusztus 28. 11:56
ha nem lesz gázolaj, bevezeti a BKV a lábbusz bérletet, gyaloghintókra lesz érvényes
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!