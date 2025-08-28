Szorult helyzetben van Zelenszkij: el kell ismernie Ukrajna történelmi bűnét

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter bejelentette, hogy Lengyelország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, amíg Kijev nem ismeri el a volhíniai, 1943-as lengyelellenes mészárlásban játszott szerepét, és nem történik exhumálás vagy megemlékezés – írja a The European Conservative.

A cikk kiemeli, hogy Magyarország, Szijjártó Péter külügyminiszter vezetésével, valamint Szlovákia továbbra is alapvető jogi aggályokat fogalmaz meg Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban, különösen a nemzeti közösségek és kisebbségi jogok terén.

A cikk hangvétele kritikus, rámutatva, hogy bár egyes európai vezetők támogatják Ukrajna integrációját, a tagság még évtizedekig várathat magára,

részben a magyar és szlovák ellenállás miatt.