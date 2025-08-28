Megszületett a terv: így vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba

Litvánia – Kestutis Budrys külügyminiszter vezetésével – sürgeti, hogy az Európai Unió 26 tagállama kezdje meg Ukrajna csatlakozási tárgyalásait Magyarország megkerülésével, mivel Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza az integrációt, írja a Rzeczpospolita.

Budrys szerint minden további késlekedés geopolitikailag káros az EU-ra és Ukrajnára nézve, az ukrán tagság a kontinens biztonságának kulcsa.

A litván javaslat szerint a formális jóváhagyás később, Magyarország álláspontjának változása esetén történhetne meg. Az Európai Bizottság – Paula Pinho szóvivőn keresztül – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármely tárgyalási fejezet megnyitásához teljes egyhangúság szükséges.

A magyar–ukrán kapcsolatokban a közelmúltban nőtt a feszültség,

különösen az ukrán támadások miatt a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken, amit Orbán Viktor kormánya élesen kifogásolt.