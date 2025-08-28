Megszületett a terv: így vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba

Ezt eddig senki sem hitte volna: elképesztő őrület ütötte fel a fejét Ukrajnában (FOTÓ)
A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.
Nagyon szúrja egyesek szemét a magyar vétó.
Litvánia – Kestutis Budrys külügyminiszter vezetésével – sürgeti, hogy az Európai Unió 26 tagállama kezdje meg Ukrajna csatlakozási tárgyalásait Magyarország megkerülésével, mivel Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza az integrációt, írja a Rzeczpospolita.
Budrys szerint minden további késlekedés geopolitikailag káros az EU-ra és Ukrajnára nézve, az ukrán tagság a kontinens biztonságának kulcsa.
A litván javaslat szerint a formális jóváhagyás később, Magyarország álláspontjának változása esetén történhetne meg. Az Európai Bizottság – Paula Pinho szóvivőn keresztül – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármely tárgyalási fejezet megnyitásához teljes egyhangúság szükséges.
A magyar–ukrán kapcsolatokban a közelmúltban nőtt a feszültség,
különösen az ukrán támadások miatt a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken, amit Orbán Viktor kormánya élesen kifogásolt.
Ezt is ajánljuk a témában
A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Bekeményítettek a lengyelek.
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Teljesen kiakadt az ukrán kémügy főszereplője.