08. 28.
csütörtök
Megszületett a terv: így vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba

2025. augusztus 28. 09:47

Nagyon szúrja egyesek szemét a magyar vétó.

2025. augusztus 28. 09:47
Brüsszel. Európai Unió.

Litvánia – Kestutis Budrys külügyminiszter vezetésével – sürgeti, hogy az Európai Unió 26 tagállama kezdje meg Ukrajna csatlakozási tárgyalásait Magyarország megkerülésével, mivel Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza az integrációt, írja a Rzeczpospolita.

Budrys szerint minden további késlekedés geopolitikailag káros az EU-ra és Ukrajnára nézve, az ukrán tagság a kontinens biztonságának kulcsa.

A litván javaslat szerint a formális jóváhagyás később, Magyarország álláspontjának változása esetén történhetne meg. Az Európai Bizottság – Paula Pinho szóvivőn keresztül – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármely tárgyalási fejezet megnyitásához teljes egyhangúság szükséges.

A magyar–ukrán kapcsolatokban a közelmúltban nőtt a feszültség,

különösen az ukrán támadások miatt a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken, amit Orbán Viktor kormánya élesen kifogásolt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

vovito
2025. augusztus 28. 10:19
"a formális jóváhagyás később, Magyarország álláspontjának változása esetén történhetne meg." Honnan veszi, hogy Magyarország álláspontja változna? Ukrajna csatlakozását a magyarok 95%-a demokratikus véleménynyilvánításon utasította el. A demokráciával szembe később sem lehet menni. A magyarok kinyilvánított demokratikus döntése nem fog változni. Arra számítani is antidemokratikus és a szuverenitásunkat sérti. Azóta pedig Ukrajna sorozatos terrorista támadásokat is hajtott végre Magyarország és Szlovákia, két Európai Uniós tagállam energiaellátása és biztonsága ellen. Terroristáknak pedig nincs felvétel. Sem most, sem később.
Válasz erre
2
0
masikhozzaszolo
2025. augusztus 28. 10:16
Nem értem. Ausztria ugye nem Nato tag. Norvégia nem EU-tag, de az Európai Gazdasági Térség (EGT) révén szoros gazdasági kapcsolatban áll az EU-val, és része a schengeni övezetnek is. Svájc se. Tehát van erre megoldás. Igaz a Norvág Alapból fizet nekünk. Ezt megteheti Ukrajna is, fizessen jó sokat, és akkor bejöhet a vaj.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 28. 10:01
» Egyszeriember 2025. augusztus 28. 09:50 "az ukrán tagság a kontinens biztonságának kulcsa"« Bizony! És a klingon menyországé is! A két állítás validitása azonos mértékű!
Válasz erre
6
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 28. 09:57
Van egy sokkal egyszerűbb megoldás. Ezek az országok fogadják örökbe. Gyakoroljanak felette gyámságot és gondoskodjanak róla. Nem igazán értem, hogy ha valaki imád meztelenül a csalánosban futkosni, az miért érez leküzdhetetlen sóvárgó kényszert hogy oda más faszát is magával vigye!?
Válasz erre
9
0
