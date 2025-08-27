Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború ukrán hadsereg lövészárok Háború Ukrajnában Tymofiy Mylovanov Ukrajna terhes harc Oroszország

Ezt eddig senki sem hitte volna: elképesztő őrület ütötte fel a fejét Ukrajnában (FOTÓ)

2025. augusztus 27. 11:03

A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.

2025. augusztus 27. 11:03
null

Jelenleg 70 ezer nő szolgál az ukrán hadseregben, ami 20 százalékos növekedést jelent 2022 óta – közölte büszkén X-oldalán Tymofiy Mylovanov korábbi ukrán pénzügyminiszter.

Külön kiemelte Tymofiy Mylovanov, hogy terhes nők is részt vesznek a harcokban, ahol az sem ritka, hogy lövészárkokban kuporognak.

„Sokan azt mondják, hogy gyermekeik jövőjéért szolgálnak, és a szülés után is vissza akarnak térni a hadsereg kötelékébe” – fogalmazott a korábbi ukrán pénzügyminiszter.

„A 25 éves Nadia 8 és fél hónapos terhesen is frontvonalbeli rádiós operátorként dolgozott” – írta a politikus, akiről egy fotót is közölt a bejegyzésében.

***

A nyitókép illusztráció. Fotó: Genya SAVILOV / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2025. augusztus 27. 12:51
A hohol elit nemcsak lator és bűnöző, hanem végtelenül aljas pszichopata egyedekből áll. Ez sajnálatosan az u krán nép egyedeit is beárazza. Kérdés, hogy meddig tűrik ezt a rendszert?
Válasz erre
0
0
goldie-2
2025. augusztus 27. 12:37
Idióta állatok.
Válasz erre
1
1
Tippmann-M4-223
•••
2025. augusztus 27. 12:24 Szerkesztve
Ezek teljesen degeneráltak. Ha ez így igaz, akkor.............. Az a terhes nő, aki önként a lövészárokban kuporog, és mindeközben a lövések és robbanások hangrezgéseivel bombázza a születendő gyerekét, nem számolva annak visszafordíthatatlan káros következményeivel a gyerekére, az biztos, hogy nem normális............................................
Válasz erre
4
1
NeMá
•••
2025. augusztus 27. 12:15 Szerkesztve
Kibaszott sátánisták! Minden szentséget meggyaláznak! Hajrá Putyin! Aki erre képes el kell tüntetni!
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!