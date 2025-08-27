Nagyon büszke a volt román külügyminiszter: rádöbbent, a szerencse eddig csak Románia mellé szegődött
Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.
A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.
Jelenleg 70 ezer nő szolgál az ukrán hadseregben, ami 20 százalékos növekedést jelent 2022 óta – közölte büszkén X-oldalán Tymofiy Mylovanov korábbi ukrán pénzügyminiszter.
Külön kiemelte Tymofiy Mylovanov, hogy terhes nők is részt vesznek a harcokban, ahol az sem ritka, hogy lövészárkokban kuporognak.
„Sokan azt mondják, hogy gyermekeik jövőjéért szolgálnak, és a szülés után is vissza akarnak térni a hadsereg kötelékébe” – fogalmazott a korábbi ukrán pénzügyminiszter.
„A 25 éves Nadia 8 és fél hónapos terhesen is frontvonalbeli rádiós operátorként dolgozott” – írta a politikus, akiről egy fotót is közölt a bejegyzésében.
***
A nyitókép illusztráció. Fotó: Genya SAVILOV / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.
Kezd tisztulni a kép.
A lengyel külügyminiszter bemutatta, milyen a híres európai szolidaritás.