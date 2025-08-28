Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország támadás Mateusz Morawiecki

Megtámadták és brutálisan megverték a volt lengyel minisztert

2025. augusztus 28. 12:44

A két elkövető arcul ütötte, majd a földön megrugdosta.

2025. augusztus 28. 12:44
null

Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében – erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.

A szerda délutáni támadásról aznap este a rendőrség számolt be az X-en, majd csütörtökre virradóan Niedzielski is megerősítette az esetet a közösségi médiában:

Brutális támadás áldozata lettem. Két férfi vert meg. Azt kiabálták: halál a hazaárulókra!.

Niedzielskit számos zúzódással kórházba szállították. Belső sérüléseket nem állapítottak meg.

Elmondása szerint arcul ütötték, ő a földre esett, ott összerugdosták, majd elmenekültek.

A csütörtöki ügyészségi közlés szerint az ittas állapotban lévő elkövetők – egy 35 éves és egy 39 éves férfi – feladták magukat a rendőrségen.

Az RMF FM kereskedelmi rádió értesülései szerint a két elkövető „fennhangon bírálta a koronavírus-járvány idején elfogadott döntéseket”.

Ezt is ajánljuk a témában

 

„A gyűlöletbeszéd eltűrésének következménye”

Adam Niedzielski 2020-2023 között dolgozott egészségügyi miniszterként a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormányban, Mateusz Morawiecki miniszterelnöksége idején. Tárcavezetőként az adott időszakban a koronavírus-járvány alatt érvényes intézkedésekért is felelt.

A volt miniszter „a gyűlöletbeszéd eltűrésének következménye”, valamint annak is, hogy Marcin Kierwinski jelenlegi belügyminiszter döntése nyomán megvonták tőle a személyi védelmet, annak ellenére, hogy „számos fenyegetés éri a közéletben”.

Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter, a PiS frakcióvezetője csütörtökön az X-en azt írta: Kierwinskivel szemben „következményeket kell érvényesíteni” amiatt, hogy megvonta a személyi védelmet Niedzielskitől.

Janusz Cieszynski volt egészségügyi miniszterhelyettes, a PiS alsóházi képviselője szerda éjjel az X-en úgy fogalmazott: Kierwinski „közvetlenül felelős minden ütésért, amely a volt egészségügyi minisztert érte”, és azonnali lemondásra szólította fel őt.

A belügyminiszter csütörtöki sajtóértekezletén tagadta, hogy Niedzielski rendőrségi védelmet kért volna, miután 2023-ban távozott miniszteri hivatalából, és nem jelentette a rendőrségnek, hogy fenyegetések érték.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-4
2025. augusztus 28. 12:55
Jo dolog, ha a miniszter ur idonkent talalkozik a valasztoival A koronavirus jarvany idejen elkovetett terrorizmusert a nyugat legtobb politikai donteshozoja meszesgodrot erdemel, nem finom rugdosast. A magyarokat is beleertve. Plane hogy egyre tobb kutatas bizonyitja a pfizer vakcina kimondottan karos mivoltat, amirol a magyar sajtoban, ertheto okbol (se Orbaneknak se a pfizer-buzi ellenzeknek nem erdeke) egy pisszenes nincs Remelem lerugnak meg sok ilyen mocskot
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!