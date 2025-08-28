Megtámadták és brutálisan megverték a volt lengyel minisztert

Ettől a falra fognak mászni Brüsszelben: egy újabb ötletre mondott nemet a lengyel elnök
A két elkövető arcul ütötte, majd a földön megrugdosta.
Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében – erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.
A szerda délutáni támadásról aznap este a rendőrség számolt be az X-en, majd csütörtökre virradóan Niedzielski is megerősítette az esetet a közösségi médiában:
Brutális támadás áldozata lettem. Két férfi vert meg. Azt kiabálták: halál a hazaárulókra!.
Niedzielskit számos zúzódással kórházba szállították. Belső sérüléseket nem állapítottak meg.
Elmondása szerint arcul ütötték, ő a földre esett, ott összerugdosták, majd elmenekültek.
A csütörtöki ügyészségi közlés szerint az ittas állapotban lévő elkövetők – egy 35 éves és egy 39 éves férfi – feladták magukat a rendőrségen.
Az RMF FM kereskedelmi rádió értesülései szerint a két elkövető „fennhangon bírálta a koronavírus-járvány idején elfogadott döntéseket”.
Adam Niedzielski 2020-2023 között dolgozott egészségügyi miniszterként a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormányban, Mateusz Morawiecki miniszterelnöksége idején. Tárcavezetőként az adott időszakban a koronavírus-járvány alatt érvényes intézkedésekért is felelt.
A volt miniszter „a gyűlöletbeszéd eltűrésének következménye”, valamint annak is, hogy Marcin Kierwinski jelenlegi belügyminiszter döntése nyomán megvonták tőle a személyi védelmet, annak ellenére, hogy „számos fenyegetés éri a közéletben”.
Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter, a PiS frakcióvezetője csütörtökön az X-en azt írta: Kierwinskivel szemben „következményeket kell érvényesíteni” amiatt, hogy megvonta a személyi védelmet Niedzielskitől.
Janusz Cieszynski volt egészségügyi miniszterhelyettes, a PiS alsóházi képviselője szerda éjjel az X-en úgy fogalmazott: Kierwinski „közvetlenül felelős minden ütésért, amely a volt egészségügyi minisztert érte”, és azonnali lemondásra szólította fel őt.
A belügyminiszter csütörtöki sajtóértekezletén tagadta, hogy Niedzielski rendőrségi védelmet kért volna, miután 2023-ban távozott miniszteri hivatalából, és nem jelentette a rendőrségnek, hogy fenyegetések érték.
(MTI)
