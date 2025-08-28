Megtámadták és brutálisan megverték a volt lengyel minisztert

Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében – erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.

A szerda délutáni támadásról aznap este a rendőrség számolt be az X-en, majd csütörtökre virradóan Niedzielski is megerősítette az esetet a közösségi médiában:

Brutális támadás áldozata lettem. Két férfi vert meg. Azt kiabálták: halál a hazaárulókra!.

Niedzielskit számos zúzódással kórházba szállították. Belső sérüléseket nem állapítottak meg.

Elmondása szerint arcul ütötték, ő a földre esett, ott összerugdosták, majd elmenekültek.

A csütörtöki ügyészségi közlés szerint az ittas állapotban lévő elkövetők – egy 35 éves és egy 39 éves férfi – feladták magukat a rendőrségen.

Az RMF FM kereskedelmi rádió értesülései szerint a két elkövető „fennhangon bírálta a koronavírus-járvány idején elfogadott döntéseket”.