„Fújta, dagasztotta a hazugság, rágalom és gyűlölet prófétája, Hadházy Ákos a hatvanpusztai sötét legendát, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából titkos birodalmi központ épül a Felcsúthoz közel fekvő Hatvanpusztán. Hol repülőgépes lesifotókat tett közzé, hol a kerítéshez lopakodva kukkolt befelé, folyamatosan igyekezvén a közvéleménybe sulykolni – a balliberális médiumok hathatós segítségével –, hogy itt valami illegális és mérhetetlenül drága objektum épül kandallóval, földalatti páncélteremmel, a birtok mellett legelésző zebrákkal és így tovább. Ha nem sikerült újabb botrányos információt szerezni, akkor azzal állt elő, hogy valakik kiszúrták autója kerekét, amíg ő leskelődött…

Megunván Hadházy hazugságait, a hatvanpusztai majorság tulajdonosa, Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja megcáfolta azokat a BorsOnline-nak adott interjújában. Érdemes pár szót ebből idéznünk:

»Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik.«”