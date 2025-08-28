Ft
08. 28.
csütörtök
Hadházy Ákos Orbán Győző Orbán Viktor

Hatvanpuszta nem titok

2025. augusztus 28. 14:12

Fújta, dagasztotta a hazugság, rágalom és gyűlölet prófétája, Hadházy Ákos a hatvanpusztai sötét legendát, miszerint Orbán Viktor megbízásából titkos birodalmi központ épül.

2025. augusztus 28. 14:12
Bencsik András
Demokrata
Demokrata

„Fújta, dagasztotta a hazugság, rágalom és gyűlölet prófétája, Hadházy Ákos a hatvanpusztai sötét legendát, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából titkos birodalmi központ épül a Felcsúthoz közel fekvő Hatvanpusztán. Hol repülőgépes lesifotókat tett közzé, hol a kerítéshez lopakodva kukkolt befelé, folyamatosan igyekezvén a közvéleménybe sulykolni – a balliberális médiumok hathatós segítségével –, hogy itt valami illegális és mérhetetlenül drága objektum épül kandallóval, földalatti páncélteremmel, a birtok mellett legelésző zebrákkal és így tovább. Ha nem sikerült újabb botrányos információt szerezni, akkor azzal állt elő, hogy valakik kiszúrták autója kerekét, amíg ő leskelődött…

Megunván Hadházy hazugságait, a hatvanpusztai majorság tulajdonosa, Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja megcáfolta azokat a BorsOnline-nak adott interjújában. Érdemes pár szót ebből idéznünk:

»Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik.«”

undefined

Rákay Philip

Idézőjel

És azt mondtam már, hogy szerintem Hadházy egy ócska proli?

Orbán Győző tíz évvel ezelőtt vásárolt egy műemlék ingatlanegyüttest, amely senkinek nem kellett, és rajta kívül senkit sem zavart, hogy az összeomlás, a teljes megsemmisülés szélén áll.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

balbako_
2025. augusztus 28. 14:46
Két elmebeteg költségvetést fabrikált arról amiről semmit sem tud és Orbán Győzőt kérdezi miből? (Elképesztő! Ezúttal nem beszélnek hadihajókról, zebrákról, tankokról amiket korábban deliráltak oda, ezekkel majd később számoltatnák el Orbán Győzőt?) Nem kéne elmeorvos ennek a két patkánynak de sebesen, mert máris ön- és közveszélyesekké váltak.
1
1
counter-revolution
•••
2025. augusztus 28. 14:40 Szerkesztve
Bencsik (és a Demokrata) lojalitása azért meglehetősen példa nélküli a Fidesznél, ő érdek nélkül hűséges. Ugye alapítója a Sajtóklubnak, őstag volt, aztán egy habzópofájú selejt Menczer leszólt, hogy ki kell onnan vágni, és szó nélkül megtették, de Bencsik nem kezdett el köpködni, hanem állhatatos maradt. A sok kis tehetségtelen szarevő között, akik most nagyon futnak a NER-médiában, nem sokan vannak, akik ugyanígy tennének. A bajtársakat nem leköpni, kibaszni kell, hanem megbecsülni. Az ilyen Menczer-féle nulla tehetségű ványadt kis gecik nem fognak kitartani így.
3
1
oberennsinnen49
2025. augusztus 28. 14:33
magyar péter levele orbán győzőnek
1
1
Marslakii
2025. augusztus 28. 14:32
A felújított régi épületek egy ország színvonalát, kuriozitását, az ott élő emberek igényességét tükrözik. Én a magam részéről örülök, ha ilyet látok. Nem kis munka, kitartás kell hozzá. Sok ilyen félig összeomlott jobb sorsra érdemes épület van Mo.-on. Hagyja már el a sárga irigységet a lóf.házy és hajrá!! Csináljon magának ő is, ha már annyira tetszik neki!
7
0
