08. 28.
csütörtök
Tisza Párt Ceglédi Zoltán Mellár Tamás visszalépés

Ezzel már csak nem lehet baja az itt kommentelő tiszásoknak, nem igaz?!

2025. augusztus 28. 10:40

A Tisza javára visszalépő Mellár Tamás ezt mondja...

2025. augusztus 28. 10:40
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„A Tisza javára visszalépő Mellár Tamás ezt mondja:

Gréczy Zsolt

Facebook

Idézőjel

Nem, a DK nem lép hátra. Nekünk még vannak elveink

Miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon? Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell…

»Azt gondolom, hogy ha Magyar Péter elég okos lesz, akkor 2-3 hónappal a választások előtt felvehetne a listájára 6-8 olyan figurát, aki nem az »avittos« óellenzékhez tartozik. Cserébe persze, ha egyéniben visszalépnek. Vagy esetleg induljanak tiszás színekben. (...) Mondjuk Hadházy Ákos, Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor Csongrádból vagy Tordai Bence.«

Ezzel már csak nem lehet baja az itt kommentelő tiszásoknak, nem igaz?!”

Fotó: MTI/Soós Lajos

Összesen 17 komment

fenris
2025. augusztus 28. 12:42
:DDD micsoda csapat :DDDDDDDD
lemez
2025. augusztus 28. 12:37
Kiforditom beforditom mégis bunda a bunda.Ezek ugyanazok.
baronet
2025. augusztus 28. 12:31
szerény ember, saját magát nem említette . De gondolta... :) Még mondhatta volna CsehAtka és Fegyőr nevét is. Gelencsér "államférfi" Ferit mondjuk már ő is túlzásnak érezheti...
madas
2025. augusztus 28. 12:14
Csak hát Hadházi MP ellen áskálódott amikor az a Diákhitelközpont vezetője volt és ezek után pofa kellene ahhoz, hogy beüljön a TSZ.-be. Bár, Hadházynak az van...
