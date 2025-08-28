A Tisza-adó mellett más tervei is vannak a pártnak: a családtámogatások is veszélybe kerültek
Bódis Kriszta már hónapokkal ezelőtt elszólta magát.
A Tisza javára visszalépő Mellár Tamás ezt mondja...
„A Tisza javára visszalépő Mellár Tamás ezt mondja:
Miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon? Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell…
»Azt gondolom, hogy ha Magyar Péter elég okos lesz, akkor 2-3 hónappal a választások előtt felvehetne a listájára 6-8 olyan figurát, aki nem az »avittos« óellenzékhez tartozik. Cserébe persze, ha egyéniben visszalépnek. Vagy esetleg induljanak tiszás színekben. (...) Mondjuk Hadházy Ákos, Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor Csongrádból vagy Tordai Bence.«
Ezzel már csak nem lehet baja az itt kommentelő tiszásoknak, nem igaz?!”
Fotó: MTI/Soós Lajos