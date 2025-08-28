Magyar Péter őszinteségi rohamot kapott, és nyíltan beismerte: nem ő fog dönteni, hanem Brüsszel (VIDEÓ)

Orbán Balázs közösségi oldalán közzétett egy videót, melyben Magyar Péter látható, amint egy neki – vélhetően az országjárása valamely állomásán a közönség egyik tagjától – feltett kérdésre válaszol. A válasz összevágott részleteiben a Tisza-vezér azt hangoztatja, hogy Brüsszel fog dönteni a párt helyett, melyre már kormánypártként hivatkozik.

Hát ezt nem Magyar Péter fogja eldönteni, de remélem nem is a Tisza-kormány. Ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem Brüsszel. Ezt tudom mondani: nem én fogom eldönteni

– hangzik el a videóban Magyar Pétertől.

Orbán Balázs a posztban megjegyezte: „ilyen az, amikor azelőtt kell válaszolni, hogy Brüsszelből megérkezett volna a memo”.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP