Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter

Magyar Péter őszinteségi rohamot kapott, és nyíltan beismerte: nem ő fog dönteni, hanem Brüsszel (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 12:08

Ezúttal nem szépített a valóságon.

2025. augusztus 28. 12:08
null

Orbán Balázs közösségi oldalán közzétett egy videót, melyben Magyar Péter látható, amint egy neki – vélhetően az országjárása valamely állomásán a közönség egyik tagjától – feltett kérdésre válaszol. A válasz összevágott részleteiben a Tisza-vezér azt hangoztatja, hogy Brüsszel fog dönteni a párt helyett, melyre már kormánypártként hivatkozik.

Hát ezt nem Magyar Péter fogja eldönteni, de remélem nem is a Tisza-kormány. Ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem Brüsszel. Ezt tudom mondani: nem én fogom eldönteni

– hangzik el a videóban Magyar Pétertől.

Orbán Balázs a posztban megjegyezte: „ilyen az, amikor azelőtt kell válaszolni, hogy Brüsszelből megérkezett volna a memo”.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johnny
2025. augusztus 28. 13:01
Ez nagyon gyenge lett az ai videók után.
Válasz erre
0
0
SCsá
2025. augusztus 28. 12:58
Hogy is döntene ő, nincs egy étkézláb gondolata!
Válasz erre
2
0
Európai Értékek Zombie
2025. augusztus 28. 12:58
Kaki Peti egy fostos ROBOT! 💩 A követői pedig agyatlan, büdös-szájú zombik! 🤡
Válasz erre
1
0
bandi0723-2
2025. augusztus 28. 12:47
Hol a "RETEKBE" vagytok "TSZ"-esek! Miért nem magyarázztok meg, hogy az nem is úgy volt! Hmm?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!