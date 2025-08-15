„Óriási politikai bombát robbantott az Index kedden, amikor is egy, a laphoz kiszivárgott dokumentum alapján nyilvánosságra hozta a Tisza párt adópolitikai terveit.

Bár azok létezését Magyar Péter cáfolta, a lapnak több, a párthoz közel álló forrás is megerősítette annak valóságtartalmát. Azt pedig, hogy tényleg ilyen irányba gondolkodik a Tisza, jól mutatja, hogy a pécsi Tisza-sziget Facebook oldala üdvözölte a terveket és hasonlókról több, a párthoz köthető közgazdász, például Petsching Mária Zita is beszélt már.

A Tisza-adó ötlete brutális, pusztító és 2010 előtti szintre vetné vissza a magyarok életszínvonalát.

A legnagyobb ellenzéki párt egy három kulcsos személyi-jövedelemadó rendszerben gondolkodik, a jelenlegi, 15%-os mellett egy 22%-os és egy 33%-os Tisza-kulcs sújtaná azokat, akik jobban keresnek. Ez egy azonnali, 7, illetve 18 százalékpontos emelést jelent, vagyis az érintettek fizetése egyik hónapról a másikra ekkora mértékben csökkenne. Érintettek márpedig jócskán lennének, hiszen a Tisza a 22%-os kulcsot már 416 ezres havi jövedelem felett alkalmazná. Tekintve, hogy a legfrissebb adatok szerint az átlagkereset már átlépte a 700 ezer forintot és a kormány terveire pillantva azt látjuk, hogy néhány éven belül a minimálbér is 400 ezer forint környékére emelkedne,

a Tisza-kulcsok a dolgozók nagyjából 90%-ánál azonnali, havi szinten legalább több tízezer forintos elvonást jelentenének.”