Magyar Péter megint csalódást okozott – az elemző szerint a Fidesz idejében váltott stratégiát

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz
A brüsszeli lap „Poll of Polls” felmérése alapján ismét Orbán Viktorék állnak az első helyen.
A legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Fidesz látványos erősödésbe kezdett.
A legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Fidesz látványos erősödésbe kezdett, és a legtöbb mérésben egyértelműen vezet. A kampány gyakorlatilag elindult, a hangulat durvul, a választók pedig egyre inkább tanácstalanok – összegzi a választások előtti közhangulatot az Index.
Nagy Attila Tibor elemző a portálnak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a Fidesz erősödésének legfőbb oka,
hogy a kormánypárt időben váltott stratégiát.
Úgy véli: a választási juttatások bevezetése, Orbán Viktor fokozott médiamegjelenése, a digitális polgári körök és az intenzív rendezvénypolitika mind hozzájárultak a kormánypárt pozíciójának javulásához. Emellett erős kommunikációs támadások érték a Tiszát – különösen az adóemelési terveivel kapcsolatban.
Míg a kormányközeli intézetek korábban is Fidesz-előnyt mértek, most a független kutatásokban is csökken a Tisza előnye, sokszor már hibahatáron belül. A Medián friss adatai szerint például Orbán Viktor és Magyar Péter miniszterelnök-jelölti népszerűsége jelenleg 48–48 százalékon áll – emlékeztetett az elemző.
Nagy Attila Tibor felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter megítélése különösen a „teljesen alkalmas” kategóriában marad el Orbán Viktorétól, ami azt mutatja,
hogy az ellenzéki szavazók egy része sem tartja őt elég szimpatikusnak vagy felkészültnek.
Az elemző szerint a kutatások értelmezése ma különösen nehéz, ennek okai pedig a következők: a legtöbb mérés csak listás eredményeket közöl, a 106 egyéni körzetet nem vizsgálja; a határon túli levélszavazók túlnyomó része hagyományosan Fideszre szavaz; a nyugaton dolgozó magyarok nehezen mérhetők, valamint a 2022-es választásnál a közvélemény-kutatók súlyosan tévedtek.
Nagy Attila Tibor szerint éppen ezért nem szabad készpénznek venni a számokat – ugyanakkor a mérések erősen formálják a közhangulatot.
Az elemző azt is kifejtette, hogy a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk mellett a többi párt helyzete ingatag. A DK és a Kétfarkú Kutyapárt átlépheti az 5 százalékos küszöböt, de egy magas részvétel számukra kifejezetten kedvezőtlen lehet.
Nagy Attila Tibor szerint a következő hónapokban már nem várható drámai szavazói átrendeződés:
a táborok nagyjából beálltak, a valódi verseny a bizonytalanokért folyik.
Ugyanakkor hozzátette, hogy „egy komolyabb botrány, egy nagyvonalú kormánypárti osztogatás vagy egy látványos nemzetközi esemény – például egy Budapesten rendezett ukrajnai békecsúcs – még jelentősen befolyásolhatja az erőviszonyokat”.
A szakértő szerint annak van esélye nyerni a 2025. áprilisi választáson, aki képes kilépni a mérgező, durva hangvételű kampányból, és hitelesen megszólítani a politikai közepet. A magyar választók ugyanis alapvetően kockázatkerülők, és ódzkodnak a bizonytalanságtól – ez pedig önmagában is nehezíti az ellenzék dolgát.
Javában zajlik a párharc a két vezető politikai erő között. És az utóbbi időben egyértelműen az egyik oldal javára.
Nyitókép: Facebook