Választások Tisza Párt Nagy Attila Tibor közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz

Magyar Péter megint csalódást okozott – az elemző szerint a Fidesz idejében váltott stratégiát

2025. december 09. 18:06

A legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Fidesz látványos erősödésbe kezdett.

2025. december 09. 18:06
null

A legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Fidesz látványos erősödésbe kezdett, és a legtöbb mérésben egyértelműen vezet. A kampány gyakorlatilag elindult, a hangulat durvul, a választók pedig egyre inkább tanácstalanok – összegzi a választások előtti közhangulatot az Index.

Stratégiát váltott a Fidesz

Nagy Attila Tibor elemző a portálnak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a Fidesz erősödésének legfőbb oka, 

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
hogy a kormánypárt időben váltott stratégiát. 

Úgy véli: a választási juttatások bevezetése, Orbán Viktor fokozott médiamegjelenése, a digitális polgári körök és az intenzív rendezvénypolitika mind hozzájárultak a kormánypárt pozíciójának javulásához. Emellett erős kommunikációs támadások érték a Tiszát – különösen az adóemelési terveivel kapcsolatban.

Míg a kormányközeli intézetek korábban is Fidesz-előnyt mértek, most a független kutatásokban is csökken a Tisza előnye, sokszor már hibahatáron belül. A Medián friss adatai szerint például Orbán Viktor és Magyar Péter miniszterelnök-jelölti népszerűsége jelenleg 48–48 százalékon áll – emlékeztetett az elemző.

A Tisza lendülete megtorpant

Nagy Attila Tibor felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter megítélése különösen a „teljesen alkalmas” kategóriában marad el Orbán Viktorétól, ami azt mutatja, 

hogy az ellenzéki szavazók egy része sem tartja őt elég szimpatikusnak vagy felkészültnek.

Az elemző szerint a kutatások értelmezése ma különösen nehéz, ennek okai pedig a következők: a legtöbb mérés csak listás eredményeket közöl, a 106 egyéni körzetet nem vizsgálja; a határon túli levélszavazók túlnyomó része hagyományosan Fideszre szavaz; a nyugaton dolgozó magyarok nehezen mérhetők, valamint a 2022-es választásnál a közvélemény-kutatók súlyosan tévedtek.

Nagy Attila Tibor szerint éppen ezért nem szabad készpénznek venni a számokat – ugyanakkor a mérések erősen formálják a közhangulatot.

A kisebb pártok a küszöb szélén

Az elemző azt is kifejtette, hogy a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk mellett a többi párt helyzete ingatag. A DK és a Kétfarkú Kutyapárt átlépheti az 5 százalékos küszöböt, de egy magas részvétel számukra kifejezetten kedvezőtlen lehet.

Nagy Attila Tibor szerint a következő hónapokban már nem várható drámai szavazói átrendeződés: 

a táborok nagyjából beálltak, a valódi verseny a bizonytalanokért folyik.

Ugyanakkor hozzátette, hogy „egy komolyabb botrány, egy nagyvonalú kormánypárti osztogatás vagy egy látványos nemzetközi esemény – például egy Budapesten rendezett ukrajnai békecsúcs – még jelentősen befolyásolhatja az erőviszonyokat”.

Politikai közép megszólítása

A szakértő szerint annak van esélye nyerni a 2025. áprilisi választáson, aki képes kilépni a mérgező, durva hangvételű kampányból, és hitelesen megszólítani a politikai közepet. A magyar választók ugyanis alapvetően kockázatkerülők, és ódzkodnak a bizonytalanságtól – ez pedig önmagában is nehezíti az ellenzék dolgát.

Nyitókép: Facebook

 

Aki, az illegális migráció ellen fellép az nem rasszista, hanem jogvédő. Aki, az illegális migráció ellen fellép az nemcsak jogvédő, hanem az európai kultúra védelmezője is. Európa sokszínűségét a nemzeti kultúrák adják és a nemzeti kultúráknak ahhoz, hogy fennmaradjanak meghatározott számú, a kultúrát művelő egyeddel kell rendelkezniük. Ellenkező esetben a kultúra kihal, mint ahogy számos növény és állatfaj kihalt. Nem engedhetjük meg, hogy további kultúrák kihaljanak és ezzel az emberiség túlélési esélyei csökkenjenek. Minden egyes kultúra a maga sajátos világlátásával, világával egy-egy önálló megoldás a világ problémáira. A balliberálisoknak a társadalmakat homogenizálni akaró elképzelése a falanszter létrehozásának forgatókönyve. A sokszínűség önmagában nem érték.
