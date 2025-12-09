Magyar Péter megint csalódást okozott – az elemző szerint a Fidesz idejében váltott stratégiát

Az elemző szerint a kutatások értelmezése ma különösen nehéz, ennek okai pedig a következők: a legtöbb mérés csak listás eredményeket közöl, a 106 egyéni körzetet nem vizsgálja; a határon túli levélszavazók túlnyomó része hagyományosan Fideszre szavaz; a nyugaton dolgozó magyarok nehezen mérhetők, valamint a 2022-es választásnál a közvélemény-kutatók súlyosan tévedtek.

Nagy Attila Tibor szerint éppen ezért nem szabad készpénznek venni a számokat – ugyanakkor a mérések erősen formálják a közhangulatot.

A kisebb pártok a küszöb szélén

Az elemző azt is kifejtette, hogy a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk mellett a többi párt helyzete ingatag. A DK és a Kétfarkú Kutyapárt átlépheti az 5 százalékos küszöböt, de egy magas részvétel számukra kifejezetten kedvezőtlen lehet.

Nagy Attila Tibor szerint a következő hónapokban már nem várható drámai szavazói átrendeződés: