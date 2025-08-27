Ft
08. 27.
szerda
Tisza Párt kalkulátor Magyar Péter adó

Számolja ki Ön is, mennyivel kellene többet fizetnie Magyar Péterék adórendszerében! – Itt a Tisza-adókalkulátor

2025. augusztus 27. 16:50

Az ellenzéki párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.

2025. augusztus 27. 16:50
null

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, a Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül. A terv szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe, miközben az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák elfogadhatóvá tenni a javaslatot. 

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke egy online eszközzel hívja fel a figyelmet Magyar Péterék adópolitikájára. Facebook-bejegyzésében közölte, hogy létrehoztak egy weboldalt, ahol bárki kiszámolhatja, mennyivel kellene többet fizetnie a tervezett ellenzéki adórendszerben.

A Tisza-adó kalkulátor ide kattintva érhető el. 

Nyitókép: Facebook

 

Pandaka pygmaea
2025. augusztus 27. 18:32
420ezer bruttó felett mindenki szívni fog.
Szerintem
2025. augusztus 27. 18:31
"kimirszen 2025. augusztus 27. 18:23 Szerintem 2025. augusztus 27. 18:09 Abból egyértelműen kirajzolódik, hogy minden jóléti intézkedés megszüntetése, migrik özönével elárasztani az országot, az ország javait odadobni Ukrajnának és nem mellékesen a gyerekeket transzbuzi szeánszokra kötelezni. Kezeltesd magad. Súlyosbodott az állaptod." Ezekre, ilyen követelésekre szavaztatja a tiszafostos az EP képviselőit. Mi másért, ha nem akarná ezeket a dolgokat, mondd csak balfasz. Ezt várják el tőle Ursula, Weber, a gazdái. Vagy talán nem hallottál róla, hogy mi a gazdái hozzáállássa ezekhez a dolgokhoz és mik a követeléseik? Hát hol élsz te balfasz? Milyen alapon hazudtolsz meg mást, amikor fingod a legalapvetőbb dolgokról sincs és azt se tudod minek tapsolsz.
kimirszen
2025. augusztus 27. 18:23
Szerintem 2025. augusztus 27. 18:09 Abból egyértelműen kirajzolódik, hogy minden jóléti intézkedés megszüntetése, migrik özönével elárasztani az országot, az ország javait odadobni Ukrajnának és nem mellékesen a gyerekeket transzbuzi szeánszokra kötelezni. Kezeltesd magad. Súlyosbodott az állaptod.
Szerintem
2025. augusztus 27. 18:09
Nem kell ehhez semmiféle dokumentum, hogy mik a tiszafostos szándékai. Csak meg kell figyelni, mik azok amiket ezerrel köpköd, mire hogyan szavaztatja az EP képviselőit és mit mondogatnak az őt körülvevő, Gyurcsánytól levedlett "szakértői". Abból egyértelműen kirajzolódik, hogy minden jóléti intézkedés megszüntetése, migrik özönével elárasztani az országot, az ország javait odadobni Ukrajnának és nem mellékesen a gyerekeket transzbuzi szeánszokra kötelezni. Ezek a gazdái, Ursula, Weber elvárásai és nincs más lehetősége, mint azok parancsait végrehajtani
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!