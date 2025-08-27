Számolja ki Ön is, mennyivel kellene többet fizetnie Magyar Péterék adórendszerében! – Itt a Tisza-adókalkulátor

Magyar Péter kedvenc közgaszdásza: „Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” (VIDEÓ)
Ahogy arról részletesen beszámoltunk, a Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül. A terv szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe, miközben az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák elfogadhatóvá tenni a javaslatot.
Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke egy online eszközzel hívja fel a figyelmet Magyar Péterék adópolitikájára. Facebook-bejegyzésében közölte, hogy létrehoztak egy weboldalt, ahol bárki kiszámolhatja, mennyivel kellene többet fizetnie a tervezett ellenzéki adórendszerben.
A Tisza-adó kalkulátor ide kattintva érhető el.
Már az egyszeri gyári munkás is több tízezer forintnyi bevételtől esne el, az édesanyák pedig búcsút mondhatnának az épp frissen megkapott adómentességüknek. A Tisza megszorítása széles társadalmi rétegeken csapódna le.
Nyitókép: Facebook