Ezt már nem tudja eltitkolni Magyar Péter: kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (VIDEÓ)

Izzik a levegő az Európai Parlamentben: ma dönthetnek Magyar Péter sorsáról
Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden tárgyalja a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.
Egyértelmű választás elé állítják a magyarokat.
A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon Hidvéghi Balázs bemutatta az új nemzeti konzultáció első kérdését. „Itt vannak a közteherviselésről szóló Nemzeti Konzultáció kérdései! 5 téma, 5 kérdés, 5 videó.
5/1: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”
– fogalmazott, majd hozzátette: „októberben indul az ívek postázása. Töltsük ki mindannyian! Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket.
Ráadásul, ami a legfelháborítóbb, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől.
A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15%-ról 33%-ra emelnék meg a személyi jövedelemadót! Ha ez megvalósulna, három és fél millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe. Tiltakozzunk az adóemelés ellen” – jegyezte meg az új nemzeti konzultáció első kérdése kapcsán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
