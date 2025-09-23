Ezt már nem tudja eltitkolni Magyar Péter: kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (VIDEÓ)

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon Hidvéghi Balázs bemutatta az új nemzeti konzultáció első kérdését. „Itt vannak a közteherviselésről szóló Nemzeti Konzultáció kérdései! 5 téma, 5 kérdés, 5 videó.

5/1: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”

– fogalmazott, majd hozzátette: „októberben indul az ívek postázása. Töltsük ki mindannyian! Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket.