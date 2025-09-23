Izzik a levegő az Európai Parlamentben: ma dönthetnek Magyar Péter sorsáról

2024 júniusában robbant ki Magyar Péter, amikor a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához.

Január 23-án az Európai Parlament Jogi Bizottsága csak dokumentumismertetést tartott, és nem született döntés Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A testület zárt ülésen vizsgálta a Tisza Párt vezetőjének ügyét, ráadásul többször is, mivel több külön indítvány érkezett az EP-hez. Az elsőt Polt Péter legfőbb ügyész nyújtotta be, miután lopás gyanújával eljárás indult a Tisza Párt elnöke ellen.