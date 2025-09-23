Izzik a levegő az Európai Parlamentben: ma dönthetnek Magyar Péter sorsáról

Ettől rettegtek Magyar Péterék: ha ez kitudódik, senki sem fog rájuk szavazni
Minden kiderült, most már nem változtathatnak a tényeken.
Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden tárgyalja a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.
2024 júniusában robbant ki Magyar Péter, amikor a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.
Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához.
Január 23-án az Európai Parlament Jogi Bizottsága csak dokumentumismertetést tartott, és nem született döntés Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.
A testület zárt ülésen vizsgálta a Tisza Párt vezetőjének ügyét, ráadásul többször is, mivel több külön indítvány érkezett az EP-hez. Az elsőt Polt Péter legfőbb ügyész nyújtotta be, miután lopás gyanújával eljárás indult a Tisza Párt elnöke ellen.
A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben máskor villámgyorsan döntenek, ha EP-képviselők mentelmi jogáról van szó, viszont Magyar Péter esetében látványosan lelassult az eljárás. Egyesek politikai nyomásgyakorlásra gyanakodnak, miközben Magyar Péter saját állítása szerint is politikai ügyet faragtak az esetből.
A késlekedés mögött sokan politikai motivációt sejtenek.
A kritikusok szerint az eljárás elhúzódása nem jogi, hanem egyértelműen politikai természetű. Több elemző is rámutat: ha egy kevésbé ismert, kevésbé reflektorfényben lévő képviselőről lenne szó, már rég megszületett volna a döntés.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden tárgyalja Magyar Péter mentelmi jogát,
azonban az előterjesztés alapján nem sok esély van annak felfüggesztésére – szögezte le a Magyar Nemzet.
