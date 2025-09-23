Ft
Izzik a levegő az Európai Parlamentben: ma dönthetnek Magyar Péter sorsáról

2025. szeptember 23. 09:31

Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden tárgyalja a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.

2025. szeptember 23. 09:31
null

2024 júniusában robbant ki Magyar Péter, amikor a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához.

Január 23-án az Európai Parlament Jogi Bizottsága csak dokumentumismertetést tartott, és nem született döntés Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A testület zárt ülésen vizsgálta a Tisza Párt vezetőjének ügyét, ráadásul többször is, mivel több külön indítvány érkezett az EP-hez. Az elsőt Polt Péter legfőbb ügyész nyújtotta be, miután lopás gyanújával eljárás indult a Tisza Párt elnöke ellen.

A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben máskor villámgyorsan döntenek, ha EP-képviselők mentelmi jogáról van szó, viszont Magyar Péter esetében látványosan lelassult az eljárás. Egyesek politikai nyomásgyakorlásra gyanakodnak, miközben Magyar Péter saját állítása szerint is politikai ügyet faragtak az esetből.

A késlekedés mögött sokan politikai motivációt sejtenek.

A kritikusok szerint az eljárás elhúzódása nem jogi, hanem egyértelműen politikai természetű. Több elemző is rámutat: ha egy kevésbé ismert, kevésbé reflektorfényben lévő képviselőről lenne szó, már rég megszületett volna a döntés.

Sok minden eldőlhet kedden

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden tárgyalja Magyar Péter mentelmi jogát,

azonban az előterjesztés alapján nem sok esély van annak felfüggesztésére – szögezte le a Magyar Nemzet.

Képernyőfotó

auditorium
2025. szeptember 23. 12:24
HOLLÓ a hollónak nem vájja ki a szemét. MA, TITKOS szavazással a jogi Bizottság 13 szavazattal (12 ellenében) az ol. antifanő Salis parlamenti mentességére szavazott. innen látszik, a szavazatok előre kiszámitása........... Salis örvendezve adott interjút a dem.kus RAI 3-déli TV-hiradónak, mert szerinte őt a "magyarok üldözik." A végleges döntés valószinűleg OKTOBER 7-én lesz az EU-Parlamentben. Valószinűleg MP -t is megmentik, mert az ő emberük. Azt akarják, h . Mo. ne legyen patrióta és szovranista, hanem globalista és internacionalista és demokratikusan befogadó-elfogadó , pro Ukr. pro Pal. (utána pedig majd ez utóbbi miatt lehet ostorozni a magyarokat )
Válasz erre
2
0
enes
2025. szeptember 23. 12:21
Az lesz "érdekes", amikor a bennfentes kereskedelmről lesz szó. Talán ez még Brüsszelben is számít.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 23. 12:12
Haha! A Szaros hervadt tökei a satuban és a gestapós tekintetű Manfred Weber könyörtelenül csavarja a hajtókart a satupofák meg könyörtelenül zárulnak a szebb napokat látott heréje körül. Már mindent elvállalt, de a tortúrának nincs vége.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 23. 12:10 Szerkesztve
Z. Erről kár volt cikket írni, hogy nagy valószínűséggel nem fogják felfüggeszteni a mentelmi jogát a szaros gatyásnak... Ezzel várnak a 26-os választásig, amikor a Fidesz győz újra... A normalitás az abnormálissal szembe... Magyarországból nem lesz iszlamista bevándorló ország!!! 💯❗🇭🇺
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!