Tisza Párt feleség Magyar Péter empátia Orbán Viktor Varga Judit Dobrev Klára hangfelvétel

Bizarr fordulat: nemcsak „Orbán női” számára nincsen kegyelem – de most már Dobrev Klárának sem

2025. szeptember 24. 15:01

Az önjelölt jogvédők csak azok iránt fejezik ki szolidaritásukat, akikkel politikai értelemben azonosulnak.

2025. szeptember 24. 15:01
null
Szalai Laura
Szalai Laura

Még nem tettük túl magunkat azon, hogy egy aktív politikus fegyverrel járt fórumozni, nemrég újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar közélet. A magát függetlennek nevező sajtó egyrészt leszámolt Gyurcsány Ferenccel, másrészt világossá tette, hogy

ha politikusnőkről van szó, nemcsak „Orbán női” nem érdemelnek együttérzést, hanem senki, akiben nem látnak elég potenciált a nagy cél beteljesüléséhez: a kormányváltáshoz. 

A Direkt36 feltárta a DK előző elnöke lemondásának körülményeit, a politikai vonatkozásúakon túl részletesen ismertetve a drámai magánéleti tényezőket is. Évek óta tartó kínos szerelmi viszony a párt egyik munkatársával, megromlott házasság, könnyes búcsú – olvashattuk a sztori minél szélesebb körű eladásához asszisztáló Telex és 444 szemléiben. Mintha csak valamelyik bulvárlap celebhírei között nézelődnénk. Mivel volt némi felháborodás az ízléstelen vájkálás miatt – a párt vezetését átvevő Dobrev Klára is személyes, nőellenes támadásnak minősítette a cikket –, a magát oknyomozóként definiáló újság kénytelen volt magyarázkodni. Sok köszönet azonban nem volt benne: „A DK vezetése és minden érintett jóval a megjelenés előtt tudott arról, mi fog szerepelni a cikkben, így bőven volt lehetőségük a reakcióra.”

Vagyis Dobrev Klára örüljön neki, hogy nem osztottak meg még több részletet hűtlen férje kapcsolatáról.

Meg amúgy is, lett volna arra lehetősége, hogy elmondja, hogyan élte meg életének valószínűleg pokoli fejezetét. A 444 is beszállt a magyarázkodásba, még megalázóbb helyzetbe hozva Dobrevet. A lap munkatársa szerint „Gyurcsány gatyájában szórakozásból senki nem turkál”, és a „maradék épeszű sajtónak” alapvető kötelessége utánajárni annak, miért lett vége a volt miniszterelnök karrierjének. 

Talán azért, hogy még a látszatát is kerülje annak, köze van a cikkhez – politikailag a Tisza Párt profitál a DK még mélyebbre kerüléséből –, az esetet Magyar Péter sem hagyta szó nélkül. A pártelnök szokásához híven Facebook-posztban állt ki Dobrev mellett, mondván, nem azért váltaná le a kormányt, mert a tagjai nem élnek példás családi életet.

Na igen, utóbbit merész is lenne számonkérnie annak a politikusnak, aki a felesége szövegét titokban rögzítette, évekig egy hang­felvétellel zsarolta, majd politikai érdekből nyilvánosságra hozta – és aki Varga Judit állítása szerint fizikai és verbális abúzust követett el ellene.

Érdekes körülmény az is, hogy a Tisza elnöke a magánélet szentségéről értekezik azok után, hogy egy ország ismerheti meg kapcsolatainak alakulását az aktuális barátnőivel, vagy épp egy műsorban arra tesz utalásokat, hány nővel csalta meg a feleségét. 

Visszatérve Dobrev Klára esetére:

kísérteties a hasonlóság Varga Judit helyzetével, akiről tudjuk, látványosan nem számíthat a baloldalon együttérzésre, elég csak a máskor hangos jogvédők csendjére gondolni.

Idézzük fel, mit kért nyáron a közéletből távozó exminiszter az őt felkérdező újságíróktól: legalább három héten keresztül szalagcímben hozzák le, milyen ember az, aki elkezdi zsarolni a feleségét, amikor az már nem bírja elviselni a drámát, a bántalmazást, és bejelenti, hogy el akar válni. Bár Varga Judit politikai ellenfele volt, valami hasonlóért kiált most Dobrev Klára is. 

Érzékelhetően nincs tabu és morális határ a „független” oldalon – már akkor sem, ha a politikus ellenzéki.

A DK elnökének helyzete arra világít rá, nőként valójában addig számíthat az ember empátiára, amíg esélyes leváltani az Orbán-rendszert. 

Az önjelölt jogvédők csak azok iránt fejezik ki szolidaritásukat, akikkel politikai értelemben azonosulnak, 

illetve egyeznek az érdekeik. Hasonló logika mentén örvendeztek egyes liberális körökben Charlie Kirk amerikai konzervatív influenszer meg­gyilkolása kapcsán. Most már tényleg bármit lehet?

***

(Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd)

nempolitizalok-0
2025. szeptember 24. 15:44
A bolsiknak vége. vagy három bolsevik ismerősöm is jelezte, Dobrevre nem, hanem poloskára szavaz.
billysparks
2025. szeptember 24. 15:43
Azért, hagy ne sajnáljam már Dobrevet, eddig ezek az önjelölt jogvédők a Dobrevék szekerét tolták.Hol vannak a Fehér Sapkás Kommunista nővédőegylet?
XTRO
2025. szeptember 24. 15:39
Dobrevet nem lehet sajnálni, mindent megtett ezért… ismét bebizonyosodott “a forradalom felfalja a gyermekeit” szarospeti egy év múlva minden FOS médiában a bukás okozójaként lesz emlegetve…
rocktoberi-2
2025. szeptember 24. 15:26
“A DK elnökének helyzete arra világít rá, nőként valójában addig számíthat az ember empátiára, amíg esélyes leváltani az Orbán-rendszert. “ Biztos, hogy nő? Lehet, hogy transz….
