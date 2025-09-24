Bizarr fordulat: nemcsak „Orbán női” számára nincsen kegyelem – de most már Dobrev Klárának sem

Meg amúgy is, lett volna arra lehetősége, hogy elmondja, hogyan élte meg életének valószínűleg pokoli fejezetét. A 444 is beszállt a magyarázkodásba, még megalázóbb helyzetbe hozva Dobrevet. A lap munkatársa szerint „Gyurcsány gatyájában szórakozásból senki nem turkál”, és a „maradék épeszű sajtónak” alapvető kötelessége utánajárni annak, miért lett vége a volt miniszterelnök karrierjének.

Talán azért, hogy még a látszatát is kerülje annak, köze van a cikkhez – politikailag a Tisza Párt profitál a DK még mélyebbre kerüléséből –, az esetet Magyar Péter sem hagyta szó nélkül. A pártelnök szokásához híven Facebook-posztban állt ki Dobrev mellett, mondván, nem azért váltaná le a kormányt, mert a tagjai nem élnek példás családi életet.

Na igen, utóbbit merész is lenne számonkérnie annak a politikusnak, aki a felesége szövegét titokban rögzítette, évekig egy hang­felvétellel zsarolta, majd politikai érdekből nyilvánosságra hozta – és aki Varga Judit állítása szerint fizikai és verbális abúzust követett el ellene.

Érdekes körülmény az is, hogy a Tisza elnöke a magánélet szentségéről értekezik azok után, hogy egy ország ismerheti meg kapcsolatainak alakulását az aktuális barátnőivel, vagy épp egy műsorban arra tesz utalásokat, hány nővel csalta meg a feleségét.

Visszatérve Dobrev Klára esetére: