09. 23.
kedd
Tisza Pár Magyar Péter Demokratikus Koalíció Európai Bizottság Dobrev Klára

Összenőtt, ami összetartozik: Dobrev Klára máris beállt Magyar Péter mögé

2025. szeptember 23. 11:59

A DK első embere Magyar Péter mentelmi jogának megtartását kéri az Európai Parlamenttől.

2025. szeptember 23. 11:59
null

„Arra kértem a szociáldemokrata frakció tagjait, európai barátaimat, hogy szavazzanak nemmel a bizottsági ülésen. Vagyis ne függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát” – írta Facebook-bejegyzésében Dobrev Klára, aki maga nem is az Európai Bizottság tagja.

Egy demokratikus országban hagyni kellene, hogy a független bíróság tegye a dolgát, döntsön bűnösség, vagy ártatlanság kérdésében”

– fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke, részrehajlósággal vádolva meg ezzel a magyar igazsághozatalt.

„Sok dologban van vitám Magyar Péterrel, sok-sok dologban nem értünk egyet” – fogalmazott Dobrev Klára, aki ezek szerint, az állításával ellentétben mégis egy követ fújhat a Tisza Párt vezérével.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

***

 

 

 

CirmoS
2025. szeptember 23. 12:45
Ez a tetves bolsevik szarhalmaz a wébercseléddel együtt akkorát bukik jövőre, hogy ordítani fognak! Az meg az első pillanattól nem volt kérdés, hogy SOROSTISZA = DK!! Ugyanaz a köpedelem csürhedék! Mindkettő bűnszervezet, azaz muszáj összezárni..
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. szeptember 23. 12:36
Két kurva elfér egy utcasarkon.
Válasz erre
2
0
virag-os
2025. szeptember 23. 12:34
Ezek már teljesen nyíltan beszélnek, mutatják be a cselekedeteiket. Baráti szívességek alapján működik a dolog és még büszke is rá. "Egy demokratikus országban hagyni kellene, hogy a független bíróság tegye a dolgát, döntsön bűnösség, vagy ártatlanság kérdésében.” Megy a nép hülyítése. Hát erről szól a dolog, hogy a független bíróság döntsön.
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 23. 12:33
Ez a vihogó, visitozó dobreva, az apró-unoka is aruló, mint a kepződmeny es bandája, mindketten csaladilag!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!