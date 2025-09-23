Összenőtt, ami összetartozik: Dobrev Klára máris beállt Magyar Péter mögé

Csúnyán lebukott Magyar Péter: kiderült, kik írhatják a megszorító csomagját
„Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott Kocsis Máté.
A DK első embere Magyar Péter mentelmi jogának megtartását kéri az Európai Parlamenttől.
„Arra kértem a szociáldemokrata frakció tagjait, európai barátaimat, hogy szavazzanak nemmel a bizottsági ülésen. Vagyis ne függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát” – írta Facebook-bejegyzésében Dobrev Klára, aki maga nem is az Európai Bizottság tagja.
Egy demokratikus országban hagyni kellene, hogy a független bíróság tegye a dolgát, döntsön bűnösség, vagy ártatlanság kérdésében”
– fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke, részrehajlósággal vádolva meg ezzel a magyar igazsághozatalt.
„Sok dologban van vitám Magyar Péterrel, sok-sok dologban nem értünk egyet” – fogalmazott Dobrev Klára, aki ezek szerint, az állításával ellentétben mégis egy követ fújhat a Tisza Párt vezérével.
