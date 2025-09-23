Összenőtt, ami összetartozik: Dobrev Klára máris beállt Magyar Péter mögé

Egy demokratikus országban hagyni kellene, hogy a független bíróság tegye a dolgát, döntsön bűnösség, vagy ártatlanság kérdésében”

– fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke, részrehajlósággal vádolva meg ezzel a magyar igazsághozatalt.

„Sok dologban van vitám Magyar Péterrel, sok-sok dologban nem értünk egyet” – fogalmazott Dobrev Klára, aki ezek szerint, az állításával ellentétben mégis egy követ fújhat a Tisza Párt vezérével.