09. 23.
kedd
gazdaság Tisza Párt Kocsis Máté Magyarország Magyar Péter ellenzék adó baloldal

Csúnyán lebukott Magyar Péter: kiderült, kik írhatják a megszorító csomagját

2025. szeptember 23. 11:21

„Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott Kocsis Máté.

2025. szeptember 23. 11:21
null

Kocsis Máté kedden a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet Magyar Péter egyik kommunikációs trükkjére, egész pontosan arra, hogy mivel próbálja meg elterelni a figyelmet.

„A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli! Abban meg semmi meglepő nincs, hogy megdicsérte a 2010 előtti gazdasági »eredményeket«,

legalább látszik, kik írják a programot.

Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó! Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A kiszivárgott tervekről

„A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15%-ról 33%-ra emelnék meg a személyi jövedelemadót! Ha ez megvalósulna, három és fél millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe.

Tiltakozzunk az adóemelés ellen”

– fogalmazott a Tisza Párt adóemelési programja kapcsán Hidvéghi Balázs.

csulak
2025. szeptember 23. 12:28
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
kimirszen
2025. szeptember 23. 12:15
pollip 2025. szeptember 23. 12:03 De más szigorításról is vannak hírek...... Teljesen hiteltérdemlően fogja majd lehozni az egyik narancsbolsevik propaganda oldal hogy miszerint TISZÁn belüli infirmátorunktól tudjuk hogy a TISZA meg akarja emelni.elni a nyugdíjkorhatárt. Ugye ez lesz az egyik hír. És ti mindent beszoptok.
kimirszen
2025. szeptember 23. 12:11
Ezt a szart a Rogán müvek alkotta meg. m.galeria.index.hu/belfold/2025/08/25/az_index_birtokaba_kerult_dokumentum/ Ki az a Dálnoki Árint Tóni?
pollip
2025. szeptember 23. 12:03
A Tisza horda szívesen fizetne magasabb adót. Abba is belegondoltak, hogy ez összeadódik a rezsicsökkentés eltörlésével.......stb! Ez a két tétel is érzékenyen érintené a családokat. De más szigorításról is vannak hírek......
