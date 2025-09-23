Csúnyán lebukott Magyar Péter: kiderült, kik írhatják a megszorító csomagját

Ezt már nem tudja eltitkolni Magyar Péter: kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (VIDEÓ)
Egyértelmű választás elé állítják a magyarokat.
„Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott Kocsis Máté.
Kocsis Máté kedden a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet Magyar Péter egyik kommunikációs trükkjére, egész pontosan arra, hogy mivel próbálja meg elterelni a figyelmet.
„A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli! Abban meg semmi meglepő nincs, hogy megdicsérte a 2010 előtti gazdasági »eredményeket«,
legalább látszik, kik írják a programot.
Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó! Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
„A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15%-ról 33%-ra emelnék meg a személyi jövedelemadót! Ha ez megvalósulna, három és fél millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe.
Tiltakozzunk az adóemelés ellen”
– fogalmazott a Tisza Párt adóemelési programja kapcsán Hidvéghi Balázs.
