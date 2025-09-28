„Idióta fideszbirka”, „agymosott narancskárosult”, „szégyelld magad, te demens!” – épül-szépül Szeretetország

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Vajon hány kommentelőt figyelmeztet Hadházy Ákos, hogy az ítélkezés „Jézus Krisztus dolga”? Egyet se? Különös.
Azt gondolná az ember naivan, hogy ha van egy ellenzéki tüntetés a kormányzati „gyűlöletkeltéssel” és közbeszédrongálással szemben, akkor a hatalomra törekvő ellenzéki politikusok ki nem hagyják a ziccert: legalább a tüntetés utáni első héten látványosan demonstrálják, hogy ők bezzeg. Hogy amerre ők járnak,
még az aszfalt is elmosolyodik, s lassan, de egészen biztosan foszlik szerteszéjjel a viszálykodás, nemes gesztusoktól illatozik a közélet.
Hogy lám, ilyen a nagybetűs Alternatíva.
Erre tessék. Felütésnek jön a szeretetországot prédikáló pártvezér, a családokat és barátságokat kettészakító társadalmi megosztottság Egyedüli Lehetséges Felszámolója, és Magyarország 93 ezer négyzetkilométeres területén belül
épp a Bethesda Gyermekkórház udvarán, oda engedély nélkül betódulva prezentálja újdonsült kabinetfőnökét, a kórházigazgató betiszásodott fiát.
Minek érzelmi intelligencia és jóérzés oda, ahol pártpolitikai alapon ellentéteket is lehet élezni, két Szeretethimnusz-recitálás között.
De azok voltak még a boldog idők, amikor ezen fennakadtunk – hisz egy hét se telt el, és már tiszás nagyik is kacagva terjesztik egy „humorista” úgynevezett poénját, miszerint egy felnőtt férfi politikus épp a következő négyévest várja. Érted, a következő négyéves csöppséget, hahaha, zseniális! – megy a lelkendezés, képzeletbeli kiskorú áldozatokon és képzeletbeli pedofil tetteken vihorászva kedélyesen;
csak úgy sisteregnek a „pedofideszes” jelzők is internetszerte újfent, tisztességes kormánypárti kommentelőkre
(tudom, „szeretetország” legelkötelezettebb nagykövetei szerint „tisztességes kormánypárti” nem létezik, ilyen ez az unortodox árokbetemetés). Pedig igazán nem lenne nagy innováció, ha inkább kihelyeznének itt-ott néhány méretes molinót, amelyre mindenki kiírhatná magából, hogy egészen konkrétan milyen megalapozott bajai vannak Semjén Zsolttal. Simán lehetnek ilyenek bőven – de akkor azt tessék megfelelő formában levezetni, a pedofíliával való hitvány humorizálás helyett.
De ráadásul láthattuk még a héten
Hadházy Ákost is, ahogy a Ferenciek terén a 83 éves Reisz Pál OFM atyának magyarázza, hogy „Jézus Krisztusnak kell ítélkeznie”,
majd kényelmesen hallgatja, ahogy a demonstrálók „Szégyelld magad!” kiáltásokkal hurrogják le az idős szerzetest (egy ferences ne ítélkezzen annak kijelentésével, hogy a Ferenciek terére milyen transzparens és milyen kiáltozás nem való, ellenben egy hadházysta ítéljen el csak nyugodtan és határozottan egy ferences szerzetest anélkül, hogy egyáltalán hallaná, mit mond az atya a rendházuk ajtajában). Hogy azután a képviselő másnap még kitegyen egy csúsztatásokkal gazdagon megtömött Facebook-posztot Reisz atya fotójával,
ezrével provokálva ki a csuhásozós gyalázkodó kommenteket (na, vajon hány hozzászólót figyelmeztet a politikus, hogy az ítélkezés „Jézus Krisztus dolga”? egyet se? különös),
utána pedig bejelentse: jövő kedden is megafonnal gyülekeznek a belvárosi ferences templom előtt, csakazértis, „hiába kongatja a harangot Pál atya”.
Tényleg senkit nem akarok durván megzavarni a szeretetország tégláról téglára történő fáradságos építésében, de érdemes megszámolni, hogy a sodrából kihozott idős szerzetes hány konkrét embert és csoportot minősítget (nagyjából egyet se; a táblákat bírálja, az oda nem illő skandálást és Hadházy eljárását sérelmezi, hozzátéve, hogy ha rajta múlna, kifejezetten a tüntetés miatt harangozna, amely magánvélemény talán beleférhet a véleménynyilvánítás szabadságába egy Navalnij-emléktüntetésen) –
és ehhez képest Hadházy Facebook-oldalán hányan gyalázzák még az otthonuk kényelméből is, kívülállóként, előre megfontoltan, szellemi frissességük teljében konkrétan Pál atyát,
valamint kollektíve a katolikusokat. Vagy pláne azt, aki bátorkodik védelmébe venni a ferencest: „Te pedofiltámogató agymosott narancskárosult”, „félkegyelmű, szellemifogyatékos, idióta fideszbirka”.
Aki budapestiként minimálisan nyitott és tájékozott, az tudja, hogy a Ferenciek terén álló templomban naponta 7 misét tartanak, gyakorlatilag egész nap folyik gyóntatás, és folyamatosan vannak benn szép számmal csöndre vágyó és/vagy imádkozó emberek. Budapest 525 négyzetkilométerén belül ez az eredetileg IV. Béla által építtetett templom a megállás, a megnyugvás, a zajos világból való rövid kiszakadás apró zuga – erre jön egy magát református kántornak nevező állatorvos-politikus a jobb és tisztességesebb országra vágyó híveivel, és
zajos tüntetéssorozatot szervez közvetlenül a templom elé, mintha nem tanult volna fizikaórán a hang terjedéséről.
Jól mondja a ferences szerzetes, hogy némi intelligencia kellene ide – valóban nem lenne túl bonyolult olyan helyszínt találni az aktuális pótcselekvéshez, amely nem lehetetleníti el egy vallási helyszín rendeltetésszerű használatát. Zuglót például bizonyára úgy ismeri Hadházy úr, mint a tenyerét; igazán megajándékozhatná választókerületét azzal, hogy legalább egy megafonozás erejéig tiszteletét teszi arrafelé.
De nem, ehelyett a ferencesek udvarias írásbeli kérését negligálva juszt is előttük szónokol hétről hétre.
Facebook-posztjában a politikus elkerülhetetlennek tartja, hogy nevesítse a pesti ferencesek templomigazgatóját is, azt állítva, hogy ő korábban pasaréti plébánosként „a misét hangszóróval az utcára kihangosítva buzdított a Fidesz melletti szavazásra”. Meghökkentő, hogy a ferences szerzetest hittanból kioktató Hadházy ezek szerint nem olvasta még a Szentírás hazudozásról és mások becsületének megsértéséről szóló passzusait. Ahogy az is rejtély, hogy a sok felvilágosult kommentelőt vajon milyen fideszes ármány tartotta vissza attól, hogy mielőtt bemondásra elhinné Hadházy prédikátor vagdalkozásait és nekiállna mocskolni a katolikus egyházat és annak összes papját (vö.: „Jézus Krisztusnak kell ítélkeznie”),
esetleg rákeressen végre az említett miséről készített 2019-es eredeti felvételre, és meghallgassa, pontosan hogy is volt az a „Fidesz” melletti „korteskedés”.
Ja, hogy akkor kiderülne: a plébános a heti hirdetések keretében konkrét pártok említése nélkül a vatikáni Hittani Kongregáció 2003-as dokumentumából idézett, amely „Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben” címmel ad némi iránymutatást arra nézvést, hogy milyen pártokra helyénvaló szavaznia egy katolikusnak, és milyenre nem. Olyan durva dolgok hangzottak el, mint hogy
„politikai szimpátiánkat meg kell előznie katolikus elköteleződésünknek”, továbbá hogy katolikus ne szavazzon olyan pártra, amelyik népszerűsíti az abortuszt és az eutanáziát,
illetve amely nem biztosítja a gyermeknevelés szabadságát és a gazdasági fejlődéshez való jogot. Aki emiatt a ferenceseket fideszbérencezi, valójában azt állítja nagyon határozottan, hogy Magyarországon a Fideszen kívül minden párt (és személy szerint ő mint ellenzéki parlamenti képviselő) az abortuszt népszerűsíti és a gazdasági fejlődéshez való jogot csorbítja.
De ha már szeretetország, eleve meghökkentő figyelni, ahogy a nemesebb közbeszédre és empatikusabb politikusokra vágyó polgártársaink egy 83 éves szerzetest minősítgetnek zakkant vénembernek.
Ha valaki valóban „zakkant” és „demens”, akkor nem kellene pláne nem provokálni? Hanem a legelső szelíd kérésének irgalmasan engedni?
Olyan szerzetesről beszélünk, aki „osztályidegenként” nőtt föl, majd évtizedeken át tanított (matematikát és fizikát, mert arra volt szükség a rendben, noha eredetileg egyik se volt a kedvence), aztán Kárpátalján volt misszióban, majd Szombathelyre kerülve az egyetemisták lakhatási nehézségeit látván ferences kollégiumot alapított. Utána Barsi Balázs atyával együtt lelkigyakorlatos központtá fejlesztették a sümegi rendházat, hogy ott az azt igénylők feltöltődhessenek, most pedig,
83 évesen heti 13 órán át gyóntat, és van olyan nap, amikor két misét is mond. Azon a keddi napon is gyóntatott és zsolozsmázott, míg a demonstrálók meg nem zavarták. Ott és akkor miért kellett volna szégyellnie magát?
Hogy kiáll a templomért, a hely szakralitásáért? Hogy egykori osztályidegenként nem sikerült kellően balosnak szocializálódnia? Vagy hogy egyébként a szabadidejében fideszes tartalmakat is megoszt az interneten? Nem kell egyetértenünk vele, de főbenjáró bűnnek se tűnik az ilyesmi – ezzel együtt akár Navalnij-emlékvitát is nyithatunk a kérdésről, de nem egy idős szerzetes fejének leordításával.
Nem muszáj lelkiismeret-vizsgálatot tartani, ha valaki számára az vállalhatatlanul klerikális találmány.
Simán meg lehet maradni abban az (egészségkárosító) élethazugságban is, hogy Orbán miatt muszáj fröcsögve gyűlölködni.
Csak akkor a tiszteletáradásnak és a szeretetországnak legalább arra a szintjére jussunk el, hogy nem tisztességtelen agyhalottazzuk le azt, aki szerint ez a kompánia nem egy értelmezhető alternatíva.
De persze ha a Fidesz-szavazók mozgósítása a cél, akkor csak így tovább.
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
(Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala)
