„Idióta fideszbirka”, „agymosott narancskárosult”, „szégyelld magad, te demens!” – épül-szépül Szeretetország

Azt gondolná az ember naivan, hogy ha van egy ellenzéki tüntetés a kormányzati „gyűlöletkeltéssel” és közbeszédrongálással szemben, akkor a hatalomra törekvő ellenzéki politikusok ki nem hagyják a ziccert: legalább a tüntetés utáni első héten látványosan demonstrálják, hogy ők bezzeg. Hogy amerre ők járnak,

még az aszfalt is elmosolyodik, s lassan, de egészen biztosan foszlik szerteszéjjel a viszálykodás, nemes gesztusoktól illatozik a közélet.

Hogy lám, ilyen a nagybetűs Alternatíva.

Erre tessék. Felütésnek jön a szeretetországot prédikáló pártvezér, a családokat és barátságokat kettészakító társadalmi megosztottság Egyedüli Lehetséges Felszámolója, és Magyarország 93 ezer négyzetkilométeres területén belül