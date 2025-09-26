Van még lejjebb? Alaptalan álhírekre alapozva állítja be pedofilnak Semjén Zsoltot két „humorista”

Miután kiderült, hogy a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest vádlók, a külföldi titkosszolgálatok által pénzelt Káncz Csaba, illetve a Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeznek, sőt már a Semjént a parlamentben felkérdező DK-s Arató Gergely is bevallotta, hogy neki sincs bizonyítéka, valamint pénteken már a 444 és a Válasz is inkább kitáncolna a Szőlő utcai álhírbotrányból, jött

Somogyi András humorista, aki legújabb videójában Semjént alakítva megy a Szőlő utcába „szüretelni”. Csütörtökön publikált videójában pedig Radics Péter youtuber viccelődött az üggyel kapcsolatban, szintén pedofilnak beállítva a politikust, akivel kapcsolatban ilyen vád fel sem merült.

Ahogy arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta:

a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.