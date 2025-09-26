Van még lejjebb? Alaptalan álhírekre alapozva állítja be pedofilnak Semjén Zsoltot két „humorista”

Ez már tényleg a legalja – a Válasz Online orbitális szarvihart kavar Semjén körül, aztán glóriát öltve elhatárolódik!
Micsoda szolidaritás Semjén Zsolt mellett! Szilvay Gergely írása.
Videóikat azután tették közzé mind a ketten, hogy a nyilvánosságra hozott jelentés tisztázta: a miniszterelnök-helyettest alaptalanul hozták hírbe politikai ellenfelei, ráadásul idegen titkosszolgálati szálak is felmerültek.
Miután kiderült, hogy a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest vádlók, a külföldi titkosszolgálatok által pénzelt Káncz Csaba, illetve a Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeznek, sőt már a Semjént a parlamentben felkérdező DK-s Arató Gergely is bevallotta, hogy neki sincs bizonyítéka, valamint pénteken már a 444 és a Válasz is inkább kitáncolna a Szőlő utcai álhírbotrányból, jött
Somogyi András humorista, aki legújabb videójában Semjént alakítva megy a Szőlő utcába „szüretelni”. Csütörtökön publikált videójában pedig Radics Péter youtuber viccelődött az üggyel kapcsolatban, szintén pedofilnak beállítva a politikust, akivel kapcsolatban ilyen vád fel sem merült.
Ahogy arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta:
a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.
A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.
Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.
Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.
A fentebb taglalt fejlemények után ragadtatta arra magát Radics Péter és Somogyi András, hogy a bizonyíték nélkül gyanúba kevert Semjén Zsoltból viccet csinálnak, és humorosnak szánt videóikban a youtuberek továbbra is azt sejtetik, hogy a miniszterelnök-helyettes pedofil. Mivel bizonyítékok nélkül terjesztett álhírekre alapozva készítették el és tették közzé a videóikat, a két youtuber esetében felmerül, hogy jogsértést követtek el.
Nyitókép: Képernyőfotó