Radics Péter Somogyi András Semjén Zsolt youtuber

Van még lejjebb? Alaptalan álhírekre alapozva állítja be pedofilnak Semjén Zsoltot két „humorista”

2025. szeptember 26. 18:18

Videóikat azután tették közzé mind a ketten, hogy a nyilvánosságra hozott jelentés tisztázta: a miniszterelnök-helyettest alaptalanul hozták hírbe politikai ellenfelei, ráadásul idegen titkosszolgálati szálak is felmerültek.

null

Miután kiderült, hogy a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest vádlók, a külföldi titkosszolgálatok által pénzelt Káncz Csaba, illetve a Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeznek, sőt már a Semjént a parlamentben felkérdező DK-s Arató Gergely is bevallotta, hogy neki sincs bizonyítéka, valamint pénteken már a 444 és a Válasz is inkább kitáncolna a Szőlő utcai álhírbotrányból, jött 

Somogyi András humorista, aki legújabb videójában Semjént alakítva megy a Szőlő utcába „szüretelni”. Csütörtökön publikált videójában pedig Radics Péter youtuber viccelődött az üggyel kapcsolatban, szintén pedofilnak beállítva a politikust, akivel kapcsolatban ilyen vád fel sem merült.

Ahogy arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta

a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

A fentebb taglalt fejlemények után ragadtatta arra magát Radics Péter és Somogyi András, hogy a bizonyíték nélkül gyanúba kevert Semjén Zsoltból viccet csinálnak, és humorosnak szánt videóikban a youtuberek továbbra is azt sejtetik, hogy a miniszterelnök-helyettes pedofil. Mivel bizonyítékok nélkül terjesztett álhírekre alapozva készítették el és tették közzé a videóikat, a két youtuber esetében felmerül, hogy jogsértést követtek el.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

