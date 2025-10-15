Leleplezték a kormányellenes álhírbotrányok egyik kulcsemberét

Mint felidézik, Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról egyebek mellett azt írja, „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat.”

Csatornája akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba. A Testbeszéd Youtube-csatorna leírásában – ahol Fehér neve nincs feltüntetve – az szerepel, hogy a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”.

A videói ezzel szemben a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. A már idézett honlapján pedig kifejezetten szakértőnek adja ki magát, valójában azonban videói nélkülöznek mindenféle pszichológiai, viselkedéstudományi vagy hasonló, tényleges szakmai felkészültséget.

Mindebből az következik, hogy zavaros elemzéseit nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérli

– írta a Magyar Nemzet.