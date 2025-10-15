Ft
10. 15.
szerda
álhírbotrány szőlő utca kommunikáció Semjén Zsolt testbeszéd

Leleplezték a kormányellenes álhírbotrányok egyik kulcsemberét

2025. október 15. 09:10

A kommunikációs és testbeszédszakértő honlapja egyik percről a másikra elérhetetlenné vált.

2025. október 15. 09:10
null

A Magyar Nemzet megtalálta az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban, kiderítve, hogy ki áll a Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A portál cikke szerint a Youtube-csatornát Fehér Attila üzemelteti, a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét”, azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. 

A honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, 

noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs 

– hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mint felidézik, Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról egyebek mellett azt írja, „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat.”

Csatornája akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba. A Testbeszéd Youtube-csatorna leírásában – ahol Fehér neve nincs feltüntetve – az szerepel, hogy a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”

A videói ezzel szemben a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. A már idézett honlapján pedig kifejezetten szakértőnek adja ki magát, valójában azonban videói nélkülöznek mindenféle pszichológiai, viselkedéstudományi vagy hasonló, tényleges szakmai felkészültséget. 

Mindebből az következik, hogy zavaros elemzéseit nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérli

– írta a Magyar Nemzet.

Ezt is ajánljuk a témában

A szakterülethez értők a tudományos hitelesség hiánya mellett arra is felhívták a figyelmet, hogy sérti az etikai normákat a nyilvános diagnosztizálás, ezenfelül Fehér Attila anonim módon, az átláthatóság alapvető követelményeit megkerülve magyaráz, bujkálva a felelősségre vonás elől.

A Testbeszéd csatornával kapcsolatban korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá, hogy az az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, a lejáratókampány egyik lába. Úgy fogalmazott, az illető emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy fenntartott egy hamis látszatot, a konfliktus, a társadalmi felháborodás érdekében.

Érdekesség, hogy a Magyar Nemzet cikkének megjelenése után Fehér honlapja egyik pillanatról a másikra elérhetetlenné vált. 


 Fotó: Linkedln

 

meteor
2025. október 15. 11:37
Nincs új a nap alatt vagyis ezek ugyanazok! A Gyurcsány-kormány titokminiszterének a félhülye öccse kormányzati jósdát üzemeltetett! Ugye emlékszünk még? 😃
Tippmann-M4-223
2025. október 15. 11:17
Engem miért nem tudott manipulálni?..........................................................
coyote-0
2025. október 15. 11:10
Sarlatán.
Skulo
2025. október 15. 11:08
Nem leplezni kell,bezàrni pellengèrre állítani, bebörtönözni!!!! Ha van törvèny,mièrt nem èrvènyesítik!!
