Leleplezték a kormányellenes álhírbotrányok egyik kulcsemberét

A Magyar Nemzet megtalálta az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban, kiderítve, hogy ki áll a Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A portál cikke szerint a Youtube-csatornát Fehér Attila üzemelteti, a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét”, azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között.
A honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”,
noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs
– hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
Mint felidézik, Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról egyebek mellett azt írja, „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat.”
Csatornája akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba. A Testbeszéd Youtube-csatorna leírásában – ahol Fehér neve nincs feltüntetve – az szerepel, hogy a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”.
A videói ezzel szemben a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. A már idézett honlapján pedig kifejezetten szakértőnek adja ki magát, valójában azonban videói nélkülöznek mindenféle pszichológiai, viselkedéstudományi vagy hasonló, tényleges szakmai felkészültséget.
Mindebből az következik, hogy zavaros elemzéseit nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérli
– írta a Magyar Nemzet.
A szakterülethez értők a tudományos hitelesség hiánya mellett arra is felhívták a figyelmet, hogy sérti az etikai normákat a nyilvános diagnosztizálás, ezenfelül Fehér Attila anonim módon, az átláthatóság alapvető követelményeit megkerülve magyaráz, bujkálva a felelősségre vonás elől.
A Testbeszéd csatornával kapcsolatban korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá, hogy az az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, a lejáratókampány egyik lába. Úgy fogalmazott, az illető emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy fenntartott egy hamis látszatot, a konfliktus, a társadalmi felháborodás érdekében.
Érdekesség, hogy a Magyar Nemzet cikkének megjelenése után Fehér honlapja egyik pillanatról a másikra elérhetetlenné vált.
Fotó: Linkedln