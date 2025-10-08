Ft
bűncselekmény Somogyi András Semjén Zsolt

Szőlő utcai álhírbotrány: Somogyi András „humorista” alaposan megütheti a bokáját – (VIDEÓ)

2025. október 08. 10:13

Semjén Zsolt ellen pedofilvádat terjesztettek bizonyíték nélkül, miközben a Szőlő utcai álhír körül egyre több külföldi titkosszolgálati szál bukkan fel. A botrányt Somogyi András provokatív videója tovább szította, ám a Mandiner által megkérdezett médiajogász szerint jogi következmények is fenyegetik a humoristát.

2025. október 08. 10:13
null
Kovács András
Kovács András

Miután kiderült, hogy a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest az egyik legsúlyossabb bűncselekménnyel vádlók, a külföldi titkosszolgálatok által pénzelt Káncz Csaba, illetve a Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeznek, sőt már a Semjént a parlamentben felkérdező DK-s Arató Gergely is bevallotta, hogy neki sincs bizonyítéka, valamint pénteken már a 444 és a Válasz is inkább kitáncolna a Szőlő utcai álhírbotrányból, jött Somogyi András humorista, aki videójában Semjént alakítva megy a Szőlő utcába „szüretelni”. 

Somogyi András
Somogyi András úgynevezett humora minden határt átlépett

Ezt is ajánljuk a témában

Somogyi és az őt védő tiszás és baloldali influenszerek azzal érveltek a botrányos videó mellett, hogy ez csupán humor, és egyfajta vélemény, tehát nem lehet komolyan venni. Az videóval kapcsolatban Rákay Philip pedig azt írta, Milliókat gyalázva cigányozol, pedofideszezel, nőiségében megalázod a miniszterelnök feleségét, gúnyolódsz Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz@rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozol, dehumanizálsz, rágalmazol és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követsz el minden egyes nyomorult videódban.

Ezt is ajánljuk a témában

A haladár balos értelmiség pedig – lumpenproli humorra éhezve – ütemes vastapssal kíséri dicstelen produkcióidat.

Milyen érdekes, hogy ilyenkor nem zúg a híresen finnyás filantróp, embervédő Soros-rabszolgák kórusa, nem tüncizik senki a megalázottak, a bántalmazottak jogaiért, ilyenkor nem járnak szörnyek köztetek, ugye?”

Somogyi András szövegét egy közszereplőnek sem kell eltűrnie!

Somogyi úgynevezett paródiája azonban büntetőjogi következményei is lehetnek. A Mandiner által megkérdezett médiajogász részletesen kifejtette, jelenleg a Szőlő utcai javítóintézet ügye foglalkoztatja leginkább a széles közvéleményt, politikai hovatartozástól függetlenül. Somogyi András YouTuber videója – szatirikus, parodisztikus formában – arra a tényre tartalmaz közvetlen utalásokat, hogy Semjén Zsolt a Szőlő utcai javítóintézetben élő gyerekek sérelmére követett el pedofil bűncselekményeket.

  1. „Csak a gyerekeknek Zsolti bácsi, magának Semjén úr!”
  2. „Semjén Zsolt a Szőlő utcába megy szüretelni.”
  3. „Ha Lázár János szerint ki kell herélni a pedofilokat, akkor Semjén Zsolt mostantól golyók nélkül fog vadászni.”
  4. „Semjén Zsolt az a fajta, aki nem csak a buszra kér diákot.”
  5. „Semjén Zsolt a Szőlő utcába készült, ezért nincs nála készpénz, csak cukorka.”

Ezek az utalások egy kiemelt közérdeklődésre számot tartó közügyben hangoztak el, ezért élvezhetnék a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos védelmét – mondta a szakértő. A paródia és a szatíra egyértelműen a véleménynyilvánítási szabadság részét képezik. 

 A videóban elhangzó kijelentések azonban átlépték a véleménynyilvánítás megengedett küszöbét.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesként fokozott tűrési kötelezettséggel terhelt közszereplő. Közszereplőkről megengedett a kritikus, gúnyos, túlzó ábrázolás, azonban közszereplőkről sem lehet paródia keretében olyan véleményt megfogalmazni, amely alkalmas a társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására, és kifejezésmódjában indokolatlanul bántó – tette hozzá. 

A pedofíl bűncselekmények köztudottan a társadalom szemében leginkább elítélendő, stigmatizáló cselekmények. A pedofíl bűnözővel való azonosítás – még paródiába bújtatva is – olyan erkölcsileg és társadalmilag megbélyegző vád, amelyet egyetlen fokozott tűrési kötelezettséggel terhelt közszereplőnek sem kell eltűrnie.

Ez viszont végül bírói mérlegelés és jogi érvelés kérdése. Somogyi András a sorozatos utalásaival átlépi a véleménynyilvánítás megengedhető határait és súlyosan sérti Semjén Zsolt személyiségi jogait, így mind polgári jogi, mind büntető jogi felelőssége fennáll  – fogalmazott a médiajogász. 

NMHH: Ezen ügyekben nincs hatáskörünk

Somogyi András videójával kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot (NMHH) is. Közölték, az NMHH a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok felügyeletére jogosult. A rágalmazás bűncselekmény, melynek vizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel a hatóság – tették hozzá. 

Az NMHH a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok érvényesülésének felügyelete körében kizárólag egyedi ügyekben, az ügy körülményeinek részletes vizsgálata alapján alkalmazhatja, értelmezheti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és értelmezését kizárólag hatósági döntésbe foglalhatja.

Hatósági eljáráson kívül jogértelmezést vagy a jövőbeli hatósági eljárások tartalmát bármilyen módon érintő, meghatározó állásfoglalást nem adhat ki, csak általános jellegű tájékoztatást. Amennyiben egy médiatartalom kapcsán a hatósági ellenőrzés alapján jogsértés merül fel, a hatóság (az NMHH Médiatanácsa és Hivatala) hivatalból indít közigazgatási hatósági eljárást az érintett médiatartalom-szolgáltatóval szemben – közölték a Mandinerrel. 

Eltávolítható az alaptalan rágalmazás

Azon kérdéseinkre, hogy milyen módon lehetne esetleg szabályozni a közösségi médiát, hogy következményei legyenek az alaptalan rágalmazásoknak?  Milyen mozgástere van az NMHH-nak ezen a területen?, azt közölték, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) elsődleges célja, hogy biztonságos online környezetet biztosítson a közvetítő szolgáltatások Európai Unió tagállamaiban tartózkodó felhasználói számára. A DSA egyik legfontosabb törekvése, hogy az illegális tartalmakkal szembeni fellépés online környezetben is hatékonyabbá váljon. 

Amennyiben egy tartalommal kapcsolatban felmerül, hogy az esetleg rágalmazást, mint büntetőjogi tényállást valósíthat meg, a tartalom az Európai Unió jogellenes tartalmakra vonatkozó szabályozásának körébe eshet. Ennek keretében a jogellenes tartalom a DSA rendelkezéseivel összhangban bejelenthető a közösségimédia-platformot üzemeltető szolgáltatónak, akinek azt kötelessége megvizsgálni és adott esetben eltávolítani. 

A szolgáltatónak az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit a DSA 16., 17. és 20. cikkei határozzák meg. A tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak fenn további nemzeti követelményeket az DSA hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkozóan, kivéve, ha a DSA ezt kifejezetten előírja. Tagállami szabályozásra tehát az online platformok (így a közösségi média felületek) jogellenes tartalmakkal kapcsolatos eljárása tekintetében nem látunk lehetőséget – közölte az NMHH.

Az online óriásplatformok, mint például a Youtube esetén az Európai Bizottság a fő felelős a DSA végrehajtásáért és felügyeletéért. Az NMHH elnöke, mint a Magyarországon kijelölt, a DSA szerinti digitális szolgáltatási koordinátor a DSA rendelkezéseinek megfelelő betartását tudja ellenőrizni a Magyarországon letelepedett szolgáltatókkal szemben.  

Az NMHH -nak az olyan online óriásplatformokkal szemben - mint amilyen a Youtube is - hatáskör hiányában nincs lehetősége eljárni.

Így bukott meg a Szőlő utcai álhírbotrány

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli álhírbotrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét. 

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. 

Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. Kapcsolódó, korábbi cikkünket itt olvashatja.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott – derítette ki az Ellenpont.

Nyitókép: Facebook / Somogyi András

juhus-61-62
2025. október 08. 12:24
a kispuffancs sömögyiú/üre/t lazán el kell küldeni pl. platópötyi se/reggébe... számomra az az egyetlen talány, miért nem hívtak hozzá mentőt: a'zagyvérzéses arzheimer tüneteihez kérdés nem fér
Válasz erre
1
0
altercat1
2025. október 08. 12:14
Tapossanak a faszára ennek a nyomorék takonynak!
Válasz erre
0
0
feketerigo
2025. október 08. 11:29
makapaka2 2025. október 08. 09:38 Meg kell büntetni az összes ocsmány hazudozó álhírterjesztőt, beleértve a célozgatva sumákolókat is, hogy örökre elmenjen a kedvük az ilyen szemét rágalmazástól! Kezd az origóval, mandinerrel, a metropollal, a borssal, a lokállal, pilhál tomikával, a pesti srácokkal, huth gerivel, meg persze a megafonnal.. stb stb, aztán lehet tovább menni. ugye, milyen szar miko arcon nyal a fagyi, szembe köp a valóság... Semjén ? hm? kibaszott álszent fideszes fattyak, remélem választásig kihaltok :D
Válasz erre
3
5
westend
2025. október 08. 10:56
az a legmegdöbbentőbb ebben a somogyis rettenetben, hogy a több évtizedes moslékmédiás, ipari méretekben tolt o1gézés nyomán ebből a beteges fóbiából meg lehet élni, sőt. Ennek a nyomorultnak is a jutyúbos kínprodukcióit tízezrek várják és nézik.. (ilyenkor nyer értelmet poloskánk őszinte kiszólása az agyhalottjairól..)
Válasz erre
9
0
