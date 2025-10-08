Szőlő utcai álhírbotrány: Somogyi András „humorista” alaposan megütheti a bokáját – (VIDEÓ)

Azon kérdéseinkre, hogy milyen módon lehetne esetleg szabályozni a közösségi médiát, hogy következményei legyenek az alaptalan rágalmazásoknak? Milyen mozgástere van az NMHH-nak ezen a területen?, azt közölték, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) elsődleges célja, hogy biztonságos online környezetet biztosítson a közvetítő szolgáltatások Európai Unió tagállamaiban tartózkodó felhasználói számára. A DSA egyik legfontosabb törekvése, hogy az illegális tartalmakkal szembeni fellépés online környezetben is hatékonyabbá váljon.

Amennyiben egy tartalommal kapcsolatban felmerül, hogy az esetleg rágalmazást, mint büntetőjogi tényállást valósíthat meg, a tartalom az Európai Unió jogellenes tartalmakra vonatkozó szabályozásának körébe eshet. Ennek keretében a jogellenes tartalom a DSA rendelkezéseivel összhangban bejelenthető a közösségimédia-platformot üzemeltető szolgáltatónak, akinek azt kötelessége megvizsgálni és adott esetben eltávolítani.

A szolgáltatónak az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit a DSA 16., 17. és 20. cikkei határozzák meg. A tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak fenn további nemzeti követelményeket az DSA hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkozóan, kivéve, ha a DSA ezt kifejezetten előírja. Tagállami szabályozásra tehát az online platformok (így a közösségi média felületek) jogellenes tartalmakkal kapcsolatos eljárása tekintetében nem látunk lehetőséget – közölte az NMHH.

Az online óriásplatformok, mint például a Youtube esetén az Európai Bizottság a fő felelős a DSA végrehajtásáért és felügyeletéért. Az NMHH elnöke, mint a Magyarországon kijelölt, a DSA szerinti digitális szolgáltatási koordinátor a DSA rendelkezéseinek megfelelő betartását tudja ellenőrizni a Magyarországon letelepedett szolgáltatókkal szemben.