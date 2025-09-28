„Figyelj, Somogyi” – elegánsan tartott tükröt, Rákay Philip ízekre szedte a humoristát

Betelt a pohár Rákay Philipnél, a kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást, aki az utóbbi időben egyre szélsőségesebb stílusban ócsárolja a közszereplőket.

„Milliókat gyalázva cigányozol, pedofideszezel, nőiségében megalázod a miniszterelnök feleségét, gúnyolódsz Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz@rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozol, dehumanizálsz, rágalmazol és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követsz el minden egyes nyomorult videódban.

A haladár balos értelmiség pedig – lumpenproli humorra éhezve – ütemes vastapssal kíséri dicstelen produkcióidat.

Milyen érdekes, hogy ilyenkor nem zúg a híresen finnyás filantróp, embervédő Soros-rabszolgák kórusa, nem tüncizik senki a megalázottak, a bántalmazottak jogaiért, ilyenkor nem járnak szörnyek köztetek, ugye?” – tette fel a kérdést Rákay, majd folytatta:

„a hozzád hasonló műveletlen senkik tényleg komolyan elhitték, igazi humoristává váltak attól, hogy gyűlölettől eltorzult fejjel, selypegve felmondják a balos kommentszekció legaljasabb hülyéinek infernális hazugságait.