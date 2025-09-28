Ft
09. 28.
vasárnap
„Figyelj, Somogyi” – elegánsan tartott tükröt, Rákay Philip ízekre szedte a humoristát

2025. szeptember 28. 06:48

A kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást.

2025. szeptember 28. 06:48
null

Betelt a pohár Rákay Philipnél, a kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást, aki az utóbbi időben egyre szélsőségesebb stílusban ócsárolja a közszereplőket.

„Milliókat gyalázva cigányozol, pedofideszezel, nőiségében megalázod a miniszterelnök feleségét, gúnyolódsz Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz@rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozol, dehumanizálsz, rágalmazol és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követsz el minden egyes nyomorult videódban.

A haladár balos értelmiség pedig – lumpenproli humorra éhezve – ütemes vastapssal kíséri dicstelen produkcióidat.

Milyen érdekes, hogy ilyenkor nem zúg a híresen finnyás filantróp, embervédő Soros-rabszolgák kórusa, nem tüncizik senki a megalázottak, a bántalmazottak jogaiért, ilyenkor nem járnak szörnyek köztetek, ugye?” – tette fel a kérdést Rákay, majd folytatta:

„a hozzád hasonló műveletlen senkik tényleg komolyan elhitték, igazi humoristává váltak attól, hogy gyűlölettől eltorzult fejjel, selypegve felmondják a balos kommentszekció legaljasabb hülyéinek infernális hazugságait.

Amit te művelsz Somogyi, annál még a régi, kocsmai lumpenproli humor is sokkal, de sokkal veretesebb volt, még az altesti poénok egyszerű, őszinte tahósága is klasszisokkal szórakoztatóbb, mint a hozzád hasonlókból felbuggyanó, gyilkos ösztönű, ám számodra nyilván remekül jövedelmező kormányellenes gyűlölet” – hangsúlyozta a műsorvezető.

Rákay a bejegyzésében arra is kitért, a humorral foglalkozó Somogyi videóiban minősített rágalmazást, becsületsértést követ el.

„Amit te művelsz Somogyi, az egy másik kategória. Te torz arcokat vágva, vagy épp valakit parodizálva véleményt mondasz,

ellenzéki pártok és a kormányellenes sajtó érvkészletét felmondva kinyilatkoztatsz, s közben folytatólagosan, minősített rágalmazást, becsületsértést követsz el.

Legutóbb éppen tegnap sikerült új gyűlölet-videódban lepedofilezned Semjén Zsoltot, abban a Szőlő utcai álhírtejesztési ügyben, amelyről egyre nyilvánvalóbb, hogy egy jól szervezett, államellenes destabilizációs kísérlet egyik felvonása” – fogalmazott, majd megerősítette, „aki erre az útra téved, az ne csodálkozzon majd, ha a rendőrségen és a bíróságon találja magát, mert mondataiért felelnie kell! Értsétek meg, hivatásos gyűlöletkeltők: nem lehet bármit megtenni! Eddig tartott a türelem!”

Fotó: YouTube/képmentés

Összesen 51 komment

vitez-laszlo
2025. szeptember 28. 09:01
Egy részletet láttam a mostani "Semjén paródiájából". Nos ezzel az a Qrva nagy baj, és a gond, hogy ráerősít egy pesti pletyka hazugságra!!! Mondom ráerősít!!! Tudatosan vagy nem, azt nem tudom. De ha tudatosan, akkor ugyan olyan aljas szemét mint Arató és társai!!! Mert semmi baj nem lenne ezzel ha már bizonyított dolog lenne ez az egylőre "pletyka". Sőt! Akkor kötelező volna kifigurázni.... De jelen pillanatban csak ráerősít egy hazug pletykára, és bizony megvezet embereket. Ez így szemétség, és nem humor!
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. szeptember 28. 08:52
Látom hajnali kelés volt a szektába. Szól a kolomp biztos Petike misét tart a birkának, de elötte ide küldte őket böfögni... Szól a kolomp birkák ideje legelni. Ja aztán a napraforgót békén hagyni a réten. Majd a főni megmutatja melyik is az!🖕😁🖕
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. szeptember 28. 08:47
Feljelentés már kész?
Válasz erre
1
0
vitez-laszlo
2025. szeptember 28. 08:47
Megnéztem egy két videóját somogyinak. Nekem nem jön be ez az erőltetett utánzás részéről. Ráadásul szarul is csinálja. Hofi, Gálvölgyi, Kern, Bgi-Nacsához nem lehet hasonlítani annyira erőltetett szar! De ez az én véleményem. Csak az az érzésem, hogy más is látja, érzi ezt, csak az tetszik neki, hogy alázza az embereket, főleg a kormányoldalról leginkább. Humort én nem látok benne! Talán egyszer félmosolyra húztam a számat egy poénjától, de ez volt a csúcs! Szerintem nulla a csávó!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!