„Figyelj, Somogyi” – elegánsan tartott tükröt, Rákay Philip ízekre szedte a humoristát

„Egy igénytelen, büdös proli vagy!” – Keményen odaszúrt Rákay Philip Hadházy Ákosnak
„Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!” – üzente meg a parlamenti képviselőnek a kommunikációs szakember.
A kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást.
Betelt a pohár Rákay Philipnél, a kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást, aki az utóbbi időben egyre szélsőségesebb stílusban ócsárolja a közszereplőket.
„Milliókat gyalázva cigányozol, pedofideszezel, nőiségében megalázod a miniszterelnök feleségét, gúnyolódsz Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz@rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozol, dehumanizálsz, rágalmazol és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követsz el minden egyes nyomorult videódban.
A haladár balos értelmiség pedig – lumpenproli humorra éhezve – ütemes vastapssal kíséri dicstelen produkcióidat.
Milyen érdekes, hogy ilyenkor nem zúg a híresen finnyás filantróp, embervédő Soros-rabszolgák kórusa, nem tüncizik senki a megalázottak, a bántalmazottak jogaiért, ilyenkor nem járnak szörnyek köztetek, ugye?” – tette fel a kérdést Rákay, majd folytatta:
„a hozzád hasonló műveletlen senkik tényleg komolyan elhitték, igazi humoristává váltak attól, hogy gyűlölettől eltorzult fejjel, selypegve felmondják a balos kommentszekció legaljasabb hülyéinek infernális hazugságait.
Amit te művelsz Somogyi, annál még a régi, kocsmai lumpenproli humor is sokkal, de sokkal veretesebb volt, még az altesti poénok egyszerű, őszinte tahósága is klasszisokkal szórakoztatóbb, mint a hozzád hasonlókból felbuggyanó, gyilkos ösztönű, ám számodra nyilván remekül jövedelmező kormányellenes gyűlölet” – hangsúlyozta a műsorvezető.
Ezt is ajánljuk a témában
„Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú!” – üzente meg a parlamenti képviselőnek a kommunikációs szakember.
Rákay a bejegyzésében arra is kitért, a humorral foglalkozó Somogyi videóiban minősített rágalmazást, becsületsértést követ el.
„Amit te művelsz Somogyi, az egy másik kategória. Te torz arcokat vágva, vagy épp valakit parodizálva véleményt mondasz,
ellenzéki pártok és a kormányellenes sajtó érvkészletét felmondva kinyilatkoztatsz, s közben folytatólagosan, minősített rágalmazást, becsületsértést követsz el.
Legutóbb éppen tegnap sikerült új gyűlölet-videódban lepedofilezned Semjén Zsoltot, abban a Szőlő utcai álhírtejesztési ügyben, amelyről egyre nyilvánvalóbb, hogy egy jól szervezett, államellenes destabilizációs kísérlet egyik felvonása” – fogalmazott, majd megerősítette, „aki erre az útra téved, az ne csodálkozzon majd, ha a rendőrségen és a bíróságon találja magát, mert mondataiért felelnie kell! Értsétek meg, hivatásos gyűlöletkeltők: nem lehet bármit megtenni! Eddig tartott a türelem!”
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott múlt szombaton a digitális polgári körök első országos találkozója, új arcok is színpadra léptek.
Fotó: YouTube/képmentés