Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség liberális Rétvári Bence ellenzék gyermekvédelem sajtó baloldal

Ezt már nem fogják lemosni magukról: ebben nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok

2025. szeptember 30. 14:22

„A külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű” – állapította meg Rétvári Bence.

2025. szeptember 30. 14:22
null

Látom, hogy a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt – írta Facebook-oldalán Rétvári Bence.

„Akkor lehűtöm a kedélyeket. A gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás” – szögezte le a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Íme a tények a Szőlő utcai javítóintézetet érintő eljárásokról. Fontos, hogy ezek mind teljesen különálló, önálló ügyek

1.  ügy: A Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és bűntársa ellen zajlik büntetőeljárás nagykorú lányok futtatása miatt. Az álhírbotrányban az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs. A nyomozás zajlik.

2. ügy: 2019-ben indult nyomozás az intézmény egyik nevelőnője ellen. Ez ügyben szexuális erőszak gyanúja miatt jelenleg is tart a nyomozás.

3. ügy: A javítóintézet egykori lakója idén utólag tett panaszt a gyermekvédelmi rendszer felé a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójára, az ügyben maga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tett feljelentést, a nyomozás zajlik.

Bármilyen gyermekvédelmi intézményben merül fel a gyanú, a hatóságok teszik a dolgukat! Ahogyan az elmúlt években is, most és a jövőben is minden jelentett esetet kivizsgálnak a hatóságok. Ennek is köszönhető, hogy a börtönben ülő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett. A Szőlő utcai álhírbotrány a magyar nemzeti kormány megbuktatására indult és csúnyán felsült kísérlet. Nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok és a külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű – fogalmazott Rétvári Bence.

A nyitóképen Káncz Csaba újságíró. Fotó: Képernyőfotó

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 30. 15:11
sajnos most sem fogjak oket peldasan buntetni
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 30. 15:02
A komcsi pedofiling nem jött be....DDD
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2025. szeptember 30. 14:47 Szerkesztve
túl sok hasonló volt már. takarodjatok a picsába, pedofil tolvaj hazaárulók! költözzetek aszad mellé, ott a helyetek!
Válasz erre
0
2
istvanpeter
2025. szeptember 30. 14:44
Lassan már száz éve is annak, hogy az úgynevezett frankfurti iskola, az emberi társadalom felbomlasztása érdekében, mintegy szentesítette a pedofíliát. Most viszont a polgári kormányok folytatnak hadjáratot annak felszámolása érdekében és százával ültették börtönbe a gyermekek és a fiatalkorúak megrontóit noha, ez egy erősen rejtett bűncselekményfajta. Minden esetre, a pedofíliával rágalmazók sem különbek az tényleges elkövetőknél és velük együtt kellene elégetni őket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!