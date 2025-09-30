Ezt már nem fogják lemosni magukról: ebben nyakig benne vannak balliberális újságírók, politikusok

Látom, hogy a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt – írta Facebook-oldalán Rétvári Bence.

„Akkor lehűtöm a kedélyeket. A gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás” – szögezte le a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Íme a tények a Szőlő utcai javítóintézetet érintő eljárásokról. Fontos, hogy ezek mind teljesen különálló, önálló ügyek

1. ügy: A Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és bűntársa ellen zajlik büntetőeljárás nagykorú lányok futtatása miatt. Az álhírbotrányban az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs. A nyomozás zajlik.

2. ügy: 2019-ben indult nyomozás az intézmény egyik nevelőnője ellen. Ez ügyben szexuális erőszak gyanúja miatt jelenleg is tart a nyomozás.