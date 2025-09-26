Álhírgyártás és kármentés: Kocsis Máté keményen nekiment a baloldalnak a Szőlő utcai ügy kapcsán

Kocsis Máté: Professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön (VIDEÓ)
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
A frakcióvezető világossá tette: a Szőlő utcai ügyben nem spontán újságírói érdeklődésről van szó, hanem irányított, politikai célú lejáratókampányról.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének legújabb Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a 444 nevű baloldali portál „Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki” néven egy olyan hírt jelentetett meg, amely részletesen taglalja az ellenzék állapotát a Szőlő utcai nyomozással kapcsolatban.
Ó, dehogynem!
– reagált frappánsan a cikk címére Kocsis Máté.
A frakcióvezető kiemelte, hogy megérti, hogy a 444-nek és a baloldalnak most szüksége van a kármentésre az elmúlt hónapok botrányai kapcsán, ezért hangos most a sajtó a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos álhírekkel. Ugyanakkor a frakcióvezető hozzátette azt is, hogy a baloldal álhírgyártása és gyűlöletkeltő kampányai olyan dolgok, amelyeknek rövid úton véget kell vetni.
Kocsis Máté már korábban is reagált a javítóintézet ügyében. Akkor úgy fogalmazott, hogy példátlan és jól megtervezett támadás zajlik a magyar államszervezet ellen.
Nyitókép: Facebook / Kocsis Máté
