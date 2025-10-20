Ismét megszólalt Semjén Zsolt: A DK politikai haszonszerzésből biodíszletnek használja a gyermekeket

A DK-s Kálmán Olga azt mondta, hogy Semjén rántotta magára rántotta a Szőlő utcai ügyet, őt nem érdekli, hogy ki az a Zsolti bácsi, csak az, hogy ki volt az, aki 10-12 éves gyerekeket erőszakolt meg. Szerinte a kormánynak az elkövetőket kellene fenyegetni, nem a képviselőket.

Semjén válaszában azt hangsúlyozta, hogy a gyermekek több támogatást és védelmet érdemelnek, a dolgozók pedig nagyobb megbecsülést. Feltette ugyanakkor a kérdést, hogy ki, mit tett eddig a gyerekvédelemért? Felidézte, hogy a kormány Európa legszigorúbb p*d*f*lellenes törvényét alkotta meg.