Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kálmán Olga szőlő utca Semjén Zsolt gyermekvédelem

Ismét megszólalt Semjén Zsolt: A DK politikai haszonszerzésből biodíszletnek használja a gyermekeket

2025. október 20. 18:08

Ki, mit tett eddig a gyerekvédelemért? – tette fel a kérdést a miniszterelnök-helyettes.

2025. október 20. 18:08
null

Nemcsak Orbán Viktor kormányfőt, hanem Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest is megszólították hétfőn a parlamentben az azonnali kérdések órájában a Szőlő utcai álhírterjesztési ügyről.

A DK-s Kálmán Olga azt mondta, hogy Semjén rántotta magára rántotta a Szőlő utcai ügyet, őt nem érdekli, hogy ki az a Zsolti bácsi, csak az, hogy ki volt az, aki 10-12 éves gyerekeket erőszakolt meg. Szerinte a kormánynak az elkövetőket kellene fenyegetni, nem a képviselőket.

Semjén válaszában azt hangsúlyozta, hogy a gyermekek több támogatást és védelmet érdemelnek, a dolgozók pedig nagyobb megbecsülést. Feltette ugyanakkor a kérdést, hogy ki, mit tett eddig a gyerekvédelemért? Felidézte, hogy a kormány Európa legszigorúbb p*d*f*lellenes törvényét alkotta meg.

Milyen kár, hogy önök nem szavazták meg, sőt, úgy lázítottak ellene, ahogy csak tudtak

– emlékeztette Kálmánt. 

Közben a kormány az elmúlt hetekben több tízmilliárdnyi támogatást adott a gyermekvédelemnek, ő pedig egymaga többet tett a gyermekekért az elmúlt héten, mint Dobrev Klára, Kálmán Olga és Arató Gergely egész életükben összesen.

Zsolti bácsi kapcsán pedig nem az a kérdés hogy ki, hanem hogy mi? Erre pedig az a válasz, hogy az önök politikai terméke – fogalmazott. „Egy zavart elméjű, idézőjelbe tett próféta fantáziája és egy politikai provokátornak a manipulációja.” 

Önök politikai haszonszerzésből biodíszletnek használnak gyerekeket”

– hangsúlyozta.

Kálmán szerint a kormány és Semjén Zsolt összemossa a p*d*f*liát a homoszexualitással. A DK-s politikus azt várta volna a miniszterelnök-helyettestől, hogy beszéljen az áldozatokról.

Semjén azzal vágott vissza, hogy a DK a parlamentből való kiesés szélére került, és emiatt a határon túli magyarok az egyházak ellen uszít. Jelezte: megtette a büntetőfeljelentéseket, „az ügyészség pedig átvette a vád képviseletét”.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

 

csulak
2025. október 20. 19:01
benne van anevukben Degeneralt Koalicio
2025. október 20. 18:51 Szerkesztve
Akik köpködik a gyermekvédelmi törvényt, ami nem engedi a pedofil transzbuzi szeánszokat a kisgyerekekkel, a Zsoltibácsikat és néniket ott a balfasz oldalon kell keresni.
2025. október 20. 18:44 Szerkesztve
ATV: "Dobrev Klára: kitiltottak a gyermekvédelmi parlamenti vitáról" Te szerencsétlen hülye bulgár picsa! Semmilyen vita nem volt a parlamentben a gyermekvédelemről! KÉRDÉSEK-VÁLASZOK VOLTAK! Amikor vita volt a gyermekvédelmi törvényről akkor ti azt nem szavaztátok meg! Gusztustalan szemét Idióta barom vagy klára a seggnyalóiddal együtt! PFÖJJJJJ!!!
2025. október 20. 18:34
Emberek, teljesen elfelejtjük grecizsoltibácsi fotóit? Kell tovább keresni zsoltibácsit?
