Keményen üzent a miniszterelnök a DK-s Arató Gergelynek: Önöknek a bíróság előtt kell felelniük az álhírbotrányért

A hétvégi Harcosok Klubja edzőtábor után hétfőn már a parlamentben szólalt fel Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az azonnali kérdések és válaszok órájában reagáljon az ellenzéki felszólalásokra.

A DK-s Arató Gergely ismét a Szőlő utcai ügyről kérdezte a kormányfőt, mondván, hogy mindenki mást most ebben a kérdésben arról, hány nyomozás folyik és mióta, illetve van-e kiskorú érintett. Minden eszközzel akadályozták az igazság kiderítését – hangoztatta Arató.

A Szőlő utcai ügyben annyi tudunk, hogy önök és személy szerint Arató Gergely álhírbotrányt terjesztenek, rágalmaznak, vádaskodnak, miközben egyetlen bizonyítékot sem tudtak felmutatni – válaszolta Orbán Viktor.

A hatóságok teszik a dolgukat, a rágalmazóknak, így önnek is, pedig a bíróság előtt kell felelniük

– üzente Aratónak a miniszterelnök.