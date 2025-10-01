Semjén Zsolt: „Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak”

Semjén azt is kiemelte, hogy az LMBTQ-lobbival szemben ő volt az első, aki a magyar Országgyűlésben, és politikai életben ki mert állni – pont a keresztény értékek védelmében. Hangsúlyozta, hogy „természetesen semmilyen összefüggés nincs ebben a vonatkozásban a pedofília és az LMBTQ között”. Mint kifejtette:

„a pedofília egy nagyon súlyos bűncselekmény, a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossággal azonos vagy hozzá hasonló”.