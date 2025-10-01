Semjén Zsolt: „Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak”

Menekülőre fogta a Válasz Online: már megvédené Semjén Zsoltot az álhírbotrányban
Hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.
„A pedofília egy nagyon súlyos bűncselekmény, a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossággal azonos vagy hozzá hasonló” – mondta a miniszterelnök-helyettes.
„Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak,
nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben és nekem is szerepem volt abban, hogy Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét fogadtuk el” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.
Semjén azt is kiemelte, hogy az LMBTQ-lobbival szemben ő volt az első, aki a magyar Országgyűlésben, és politikai életben ki mert állni – pont a keresztény értékek védelmében. Hangsúlyozta, hogy „természetesen semmilyen összefüggés nincs ebben a vonatkozásban a pedofília és az LMBTQ között”. Mint kifejtette:
Arról is szólt, hogy az LMBTQ-t keresztényi alapon helyteleníti, de ez egy szabad ország, itt mindenki úgy él, ahogy akar az Alkotmány határain belül. Hozzátette, hogy „mi senkinek nem adunk életvezetési tanácsot” csak azt mondják, hogy az LMBTQ lobbit pont a gyerekvédelem miatt „nem engedhetjük be az iskolákba, óvodákba”.
A Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú érintettje – ebből kifolyólag elkövető sincs –, politikus neve pedig a büntetőeljárásban fel sem vetődött, de ezek a baloldalnak nem számítanak. Szőlő utca, Ózd, Zsolti bácsi – egy dezinformációs kampány korai kronológiája.
A miniszterelnök-helyettes arra is kitért, hogy a DK azért támadja, mert megvédte az egyházat a párt permanens akcióival szemben. Hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai és ideológiai vitáknak nem kell, hogy vége legyen. Leszögezte ugyanakkor, egy ember hazugságokkal való tudatos tönkretétele és megalázása elfogadhatatlan.
„Szervezett, megtervezett kormány elleni támadás történt külföldi szálakkal”
– mondta Semjén Zsolt.
Ez a támadás a személyes, keresztény identitásomba vág – mondta az ATV-ben a miniszterelnök-helyettes.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI