Semjén Zsolt: „Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak”

2025. október 01. 11:54

„A pedofília egy nagyon súlyos bűncselekmény, a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossággal azonos vagy hozzá hasonló” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

null

„Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, 

nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben és nekem is szerepem volt abban, hogy Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét fogadtuk el” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában

Semjén azt is kiemelte, hogy az LMBTQ-lobbival szemben ő volt az első, aki a magyar Országgyűlésben, és politikai életben ki mert állni – pont a keresztény értékek védelmében. Hangsúlyozta, hogy „természetesen semmilyen összefüggés nincs ebben a vonatkozásban a pedofília és az LMBTQ között”. Mint kifejtette: 

„a pedofília egy nagyon súlyos bűncselekmény, a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossággal azonos vagy hozzá hasonló”.

Arról is szólt, hogy az LMBTQ-t keresztényi alapon helyteleníti, de ez egy szabad ország, itt mindenki úgy él, ahogy akar az Alkotmány határain belül. Hozzátette, hogy „mi senkinek nem adunk életvezetési tanácsot” csak azt mondják, hogy az LMBTQ lobbit pont a gyerekvédelem miatt „nem engedhetjük be az iskolákba, óvodákba”.

A miniszterelnök-helyettes arra is kitért, hogy a DK azért támadja, mert megvédte az egyházat a párt permanens akcióival szemben. Hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai és ideológiai vitáknak nem kell, hogy vége legyen. Leszögezte ugyanakkor, egy ember hazugságokkal való tudatos tönkretétele és megalázása elfogadhatatlan. 

„Szervezett, megtervezett kormány elleni támadás történt külföldi szálakkal” 

– mondta Semjén Zsolt.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

 

chief Bromden
2025. október 01. 12:19
"kormány elleni támadás történt " Ha kiütik, még hasznukra is válhat. Elég elolvasni a Wiki összeállítást. :(
pemahe
•••
2025. október 01. 12:07 Szerkesztve
Semjén Zsolt: „Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak” ------- Túlkompenzálsz, vagy csak ennyire zavar a konkurencia Zsóti? Menny el inkább papnak Balogh püspökfalatja majd melegen befogad... 😉
Locomotive
2025. október 01. 12:02
Jól van, nyugodjál már le. Mindenki elhiszi, hogy nem vagy pedo. Csak minél jobban sikonyálsz és bizonygatod... érted?!
