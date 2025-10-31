Ft
10. 31.
péntek
Vogel Evelin Magyar Péter Blikk Gyurcsány Ferenc

Magyar Péter újabb híroldallal balhézik: retteg, hogy ezentúl nem írják át az anyagaikat a parancsára

2025. október 31. 14:48

A Tisza-vezér azt állítja, hogy a Blikk addig volt független, amíg az ő kénye-kedve szerint kivették cikkeikből a rá nézve kínos részleteket.

2025. október 31. 14:48
null

„A NER bűnözői ma az utolsó nagy példányszámú, független, nyomtatott és online újságok közül újabbakat, a Blikket és a Kiskegyedet kebelezték be” – hőzöngött Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke azt is írta, „szolidárisak vagyunk a független sajtó munkatársaival, egyben kérjük, hogy a még kitartó szerkesztőségek nyújtsanak segítő kezet a most bekebelezett lapok újságíróinak.”

Magyar Péter ugyan azt mondja, a Blikk eddig független volt, de éppen az ő közelmúltbeli húzásai mondanak ellent a Tisza-vezér állításának.

Jelentősen átírták a Blikk cikkét Magyar Péter kedvéért

Magyar Péter ugyanis egy tavaly, a Blikknek adott interjúját a megjelenés után írta át. Ezt később a Ringier Hungary, a Blikk kiadója is elismerte.

A Blikk szerzője utólag jelentősen átírta az interjú címét, és egy fontos, Gyurcsány Ferencet érintő mondatot kihúzott a szövegből Magyar Péter kedvéért.

Szintén tavaly, ugyancsak a Blikkel esett meg, hogy kiderült, az egyik videójukat korántsem Magyar Péter befolyásától függetlenül szerkesztették meg. Ebben az esetben is utólagos szerkesztésről volt szó, a videó már megjelent, amikor Magyar Péter kedvéért kivágtak belőle egy rá és a pártjára nézve kínos mondatot.

Csakhogy Vogel válaszát megvágták, pontosabban

kivágtak belőle egy fontos mondatrészt, amely arra vonatkozott, hogy Magyarék kampányát külföldiek is segítik.

A grafikus csapat egy része ugyanis Vogel bevallása szerint külföldi volt. Az ominózus mondat úgy hangzott eredetileg, hogy: „Segített egyébként egy szuper grafikus csapat, akik félig magyarok egyébként és félig külföldiek.”

Magyar tisztában lehetett vele, hogy nem vet rá és a pártjára jó fényt, ha kiderül, hogy külföldiek segítenek nekik a kampányukban.

Mindezt figyelembe véve Magyar Péter inkább azért aggódhat, hogy ezentúl nem írják majd át a Blikk anyagait az ő kedvéért.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP
 

