Magyar Péter újabb híroldallal balhézik: retteg, hogy ezentúl nem írják át az anyagaikat a parancsára

„A NER bűnözői ma az utolsó nagy példányszámú, független, nyomtatott és online újságok közül újabbakat, a Blikket és a Kiskegyedet kebelezték be” – hőzöngött Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke azt is írta, „szolidárisak vagyunk a független sajtó munkatársaival, egyben kérjük, hogy a még kitartó szerkesztőségek nyújtsanak segítő kezet a most bekebelezett lapok újságíróinak.”

Magyar Péter ugyan azt mondja, a Blikk eddig független volt, de éppen az ő közelmúltbeli húzásai mondanak ellent a Tisza-vezér állításának.

Jelentősen átírták a Blikk cikkét Magyar Péter kedvéért

Magyar Péter ugyanis egy tavaly, a Blikknek adott interjúját a megjelenés után írta át. Ezt később a Ringier Hungary, a Blikk kiadója is elismerte.