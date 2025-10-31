Magyar Péter újabb híroldallal balhézik: retteg, hogy ezentúl nem írják át az anyagaikat a parancsára

Botrány: Magyar Péter kérésére radikálisan átírta a Blikk az interjúját a megjelenés után!
Az eltüntetett részek alapján úgy tűnik, mintha a DK-val akarna békülni Magyar Péter. A Tisza Párt és Magyar Péter hallgat a legújabb botrány ügyében.
A Tisza-vezér azt állítja, hogy a Blikk addig volt független, amíg az ő kénye-kedve szerint kivették cikkeikből a rá nézve kínos részleteket.
„A NER bűnözői ma az utolsó nagy példányszámú, független, nyomtatott és online újságok közül újabbakat, a Blikket és a Kiskegyedet kebelezték be” – hőzöngött Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke azt is írta, „szolidárisak vagyunk a független sajtó munkatársaival, egyben kérjük, hogy a még kitartó szerkesztőségek nyújtsanak segítő kezet a most bekebelezett lapok újságíróinak.”
Magyar Péter ugyan azt mondja, a Blikk eddig független volt, de éppen az ő közelmúltbeli húzásai mondanak ellent a Tisza-vezér állításának.
Magyar Péter ugyanis egy tavaly, a Blikknek adott interjúját a megjelenés után írta át. Ezt később a Ringier Hungary, a Blikk kiadója is elismerte.
A Blikk szerzője utólag jelentősen átírta az interjú címét, és egy fontos, Gyurcsány Ferencet érintő mondatot kihúzott a szövegből Magyar Péter kedvéért.
Ezt is ajánljuk a témában
Az eltüntetett részek alapján úgy tűnik, mintha a DK-val akarna békülni Magyar Péter. A Tisza Párt és Magyar Péter hallgat a legújabb botrány ügyében.
Szintén tavaly, ugyancsak a Blikkel esett meg, hogy kiderült, az egyik videójukat korántsem Magyar Péter befolyásától függetlenül szerkesztették meg. Ebben az esetben is utólagos szerkesztésről volt szó, a videó már megjelent, amikor Magyar Péter kedvéért kivágtak belőle egy rá és a pártjára nézve kínos mondatot.
Ezt is ajánljuk a témában
Emlékezetes: az ellenzék új messiása utólag „korrektúrázta” a róluk készült anyagot.
Blikk Magyar Péterék egyik tünetéséről készített riport-videót, amelyben megszólalt Magyar akkori barátnője, Vogel Evelin is, aki többek között arról beszélt, hogyan született meg a mozgalmuk logója. Elmondása szerint a logót a szervezők közül „ők páran” álmodták meg, de segített nekik „szuperül megtervezni” egy „szuper grafikus csapat”.
Csakhogy Vogel válaszát megvágták, pontosabban
kivágtak belőle egy fontos mondatrészt, amely arra vonatkozott, hogy Magyarék kampányát külföldiek is segítik.
A grafikus csapat egy része ugyanis Vogel bevallása szerint külföldi volt. Az ominózus mondat úgy hangzott eredetileg, hogy: „Segített egyébként egy szuper grafikus csapat, akik félig magyarok egyébként és félig külföldiek.”
Magyar tisztában lehetett vele, hogy nem vet rá és a pártjára jó fényt, ha kiderül, hogy külföldiek segítenek nekik a kampányukban.
Mindezt figyelembe véve Magyar Péter inkább azért aggódhat, hogy ezentúl nem írják majd át a Blikk anyagait az ő kedvéért.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP