10. 03.
péntek
10. 03.
péntek
Ny Róbert rendőrség Blikk apa

Tragédia Bajorországban: hónapok után holtan került elő egy nyíregyházi családapa

2025. október 03. 07:42

180 nappal azután, hogy a német rendőrség elrendelte a férfi körözését, előkerült a magyar családapa holtteste.

2025. október 03. 07:42
null

Róbert, aki egy nyíregyházi családapa volt, 180 nappal az eltűnése után holtan került elő Bajorországban – számolt be róla a Blikk. A cikk szerint Április 13. óta nem adott hírt magáról a nyíregyházi családapa.

A 43 éves buszsofőr, Ny. Róbert a Bajorországi Fürstenfeldbruckban dolgozott, de a Blikk úgy tudja, hogy a hazaköltözést fontolgatta, még a jobb a fizetés ellenére is, mivel a párja és a kisfia az apa hiányát nehezen viselte. Az élettársával beszélt erről utoljára telefonon, majd ezt követően a készülék néma maradt és a férfi eltűnt. 180 nappal azután, hogy a német rendőrség elrendelte a körözését, visszavonták a keresést, ugyanis a kisváros közelében előkerült a magyar családapa holtteste. 

Hogy mikor és hogyan halhatott meg, illetve hogyan fedezték fel maradványait, arról egyelőre nincs további hír

 – írja a lap. Hozzátették, a rendőrség a családdal is csak a száraz tényt közölte, továbbá azt, hogy nyomozást rendeltek el az ügyben.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

Fehér Agyar
2025. október 03. 08:48
Buszsofőrként itthon is szépen kereshetett volna
