Hazudtak Trumpról: most lemondott a BBC vezérigazgatója
Ennyit a BBC „sztenderdekről”.
És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.
„Lemondott a BBC két vezetője. Kiderült, hogy manipulálták Trump 2021-es, nevezetes beszédét, úgy vágták össze, mintha az elnök a Capitolium ostromára szólította volna fel a tömeget.
Hazudtak. Aljas, szemét módon. Mint mindig. És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.”
