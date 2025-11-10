Ft
11. 10.
hétfő
11. 10.
hétfő
Capitolium tömeg Amerika BBC manipuláció hazugság Donald Trump Egyesült Államok

És milyen igaza van az elnök úrnak...

2025. november 10. 09:19

És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.

2025. november 10. 09:19
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Lemondott a BBC két vezetője. Kiderült, hogy manipulálták Trump 2021-es, nevezetes beszédét, úgy vágták össze, mintha az elnök a Capitolium ostromára szólította volna fel a tömeget.

Hazudtak. Aljas, szemét módon. Mint mindig. És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.”

Vesus8244
2025. november 10. 11:35
Nincs hivatás és szakma és nincs tudás és főleg nincs tudásvágy! Gagyi és hazudozás nem ez kéne az embereknek, de ezt kapják! Nem kell közvetíteni az ukrán-orosz háborúról, csak studiókban kell pofázni, meg google térképket mutogatni, és akkor az emberek nem látják a szenvedést és akkor ez olyan mintha nem is lenne. Lehet uszítani és hazudozni! Chrudinák még a lövészárkokban beszélt a harcolókkal, most szarjankók milliókat keresnek a stódiókban!
Palinkasji
2025. november 10. 10:56
A BBC standard része lehet, hogy négy év után csak egy újra megválasztott amerikai elnöktől való félelem esetén ismerik el, ha hazudtak?
bakafant-28
2025. november 10. 09:37
Apró adalék a " függetlenobjektív BBC"- hez...Jó néhány éve,amikor a Jobbik még jobboldali volt,szerveztek egy megmozdulást Londonban,az ottani magyaroknak.Amin megjelentek kaftános,prémkucsmás zsidók is.A pártatlan tájékoztatás csúcsa,a BBC úgy adta elő,hogy ellentüntetők voltak.Holott az anticionista Naturei Karta állt ki a Jobbik mellett. Jelen esetben Trumpnak igaza van,szélsőliberális,kommunista szennycsatornává vált a valaha jobb napokat látott BBC.
