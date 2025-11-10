„Lemondott a BBC két vezetője. Kiderült, hogy manipulálták Trump 2021-es, nevezetes beszédét, úgy vágták össze, mintha az elnök a Capitolium ostromára szólította volna fel a tömeget.

Hazudtak. Aljas, szemét módon. Mint mindig. És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.”