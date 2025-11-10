Ft
Vérfürdő Ecuadorban – harmincegyen meghaltak egy börtönlázadásban

2025. november 10. 07:48

Az éjszakai fegyveres összecsapások után a hatóságok vasárnap további holttesteket találtak.

2025. november 10. 07:48
Ecuadorban legalább 31-en meghaltak az ország délnyugati részén fekvő Machala városban történt börtönlázadásban – közölte az SNAI ecuadori börtönfelügyelet.

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a börtönben fegyveres összecsapások törtek ki, amelyekben négy ember meghalt és legalább 34-en megsebesültek, köztük egy rendőr is – jelentette az Ecuavisa televíziós csatorna. A SNAI szerint a fegyveres incidensben lőfegyvereket és robbanószereket is használtak.

A SNAI tájékoztatása szerint ezt követően 27 rabot vasárnap délután holtan találtak a büntetés-végrehajtási intézetben. Halálukat „fulladás” okozta, de a halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják – tette hozzá a hatóság, amely szerint „a felelős hatóságok a teljes körű kivizsgáláson dolgoznak”.

A rendőrség elit egységei beavatkoztak, hét személyt őrizetbe vettek, és a hatóságok szerint sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést a börtön felett.

A lázadás összefüggésben állhat a kormány azon tervével, hogy egyes fogvatartottakat új, nagy biztonságú börtönbe helyeznek át, amelyet Daniel Noboa elnök egy másik tartományban építtetett, és amelyet ebben a hónapban terveznek megnyitni.

(MTI) 

Nyitókép: Luis SUAREZ / AFP

kbexxx
2025. november 10. 09:00
A börtön lázadás jó alkalom arra hogy a szemben álló felek vagy banda tagok ki.nyírjak egymást a börtönön belül gyűlölet, vagy utasítás hatására Vagy hatalmi törekvés mentén ez időről időre megtörténik.a leszamolás hoz némi.nxugalmat a következő alkalomig.
