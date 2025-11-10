Ft
11. 10.
hétfő
Virgil van Dij Manchester City Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Kitört a balhé Angliában: szabályos gólt vettek el Szoboszlaiéktól? Szétszedik a bírót, a játékvezetők egykori főnöke is kritizál

2025. november 10. 08:18

Még Keith Hackett egykori PGMOL-vezér is úgy gondolja, teljesen rossz ítéletet hozott kollégája. A rutinos bíró szerint a Liverpool egyenlítő találatát egyértelműen meg kellett volna adni a Manchester City egygólos vezetésénél.

2025. november 10. 08:18
Nem csitulnak az indulatok a vasárnapi Manchester City–Liverpool Premier League-csúcsrangadó után. Mint ismert, az összecsapást a hazaiak nyerték meg első ránézésre sima 3–0-ra, csakhogy a végeredményt nagyban befolyásolta egy vitatott bírói ítélet: még 1–0-nál a csapatkapitány Virgil van Dijk egyenlítő gólját les címén érvénytelenítette a VAR. A döntés természetesen óriási felháborodást váltott ki a vendégjátékosok és -szurkolók között, a lefújás után Arne Slot vezetőedző és maga Van Dijk is élesen kritizálta Chris Kavanagh játékvezetőt. 

Kerkez Milos és Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot is élesen kritizálta a játékvezetést az elbukott PL-rangadó után (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

A fentebb nevezett liverpooli prominenseket, Szoboszlai Dominik csapattársát és edzőjét még csak-csak meg lehet vádolni elfogultsággal, ám az egykor a „sötét oldalon” játszó Keith Hackettet már aligha. A korábbi kiváló sípmester, aki aktív korában az angol játékvezetői testület (PGMOL) vezetője is volt, utóbb ugyancsak elmondta lesújtó véleményét kollégája ténykedéséről. 

A 81 éves bírólegenda nyilatkozata alapján Kavanagh két komoly hibát is vétett a derbin, az első csak azért nem lett mérkőzést közvetlenül befolyásoló tévedés, mert a sérült Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvili kivédte Erling Haaland Hackett szerint ugyancsak jogtalan büntetőjét. A másodiknál viszont sokakkal egyetemben ő is amondó, tévesen érvénytelenítette a VAR és a játékvezető Van Dijk egyenlítését.

„Kirabolták” a Liverpoolt?

Mint ismert, a holland óriás egy szöglet után fejelt tisztán a kapu jobb oldalába, ám a videózás után úgy ítélték meg, hogy a(z egyébként valóban lesen álló) társ, Andy Robertson hiába húzta le a fejét, annak ellenére zavarta Gianluigi Donnarumma kapust, hogy érdemben nem avatkozott játékba. Csakhogy Hackett másként látja: 

Tökéletesen szabályos gólt vettek el a Liverpooltól les címszó alatt.

 Tudjuk, hogy e szabály tekintetében is létezik bizonyos szubjektivítás, de vizsgáljuk meg egy kicsit jobban! Egy játékost, aki leshelyzetben van abban a pillanatban, amikor a csapattársa megjátssza vagy megérinti a labdát, csak akkor büntetnek, ha aktívan játékba avatkozik azáltal, hogy megjátszik, vagy megérint egy csapattársa által passzolt vagy érintett labdát, avagy beavatkozik az ellenfél játékába azáltal, hogy bármilyen módon akadályozza az ellenfelet, esetleg egyértelműen takarja z látóterét. 

Igen, Robertson valóban leshelyzetben van, de ez önmagában nem szabálytalanság! Tényleg beleavatkozott volna a kapus dolgába? Szerintem a kapusnak tiszta rálátása volt, védhetett volna, de nem tette – a labda bement, és a játékvezetők könnyelmű döntést hoztak, inkább lest ítéltek, és érvénytelenítették a gólt. Véleményem szerint tévedtek: egyetértek a bizonyos fokú bírói szubjektivitással, de nem szeretem, ha jó gólokat megsemmisítenek."

Önök szerint?

This is the damning angle for the disallowed goal
byu/samuelaweeks inLiverpoolFC

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

ekeke1
2025. november 10. 09:41
" Tudjuk, hogy e szabály tekintetében is létezik bizonyos szubjektivítás" Hát ez az. És most a bíró így ítélte meg, hogy Robertson aki valóban lesen volt, a lehajlásával beavatkozott a játékba. Vitatkozni lehet, de csakis szubjektív módon, valójában nem lehet azt állítani egyértelműen hogy a bíró hibázott vagy pláné, hogy csalt.( Kovács István visszavont kezezésénél százszor inkább kilógott a prekoncepció). Ami viszont egyértelműen álltható: a City lefocizta a Poolt. Utóbbinak se védelme nem volt, a napokkal korábban Viniciust eltüntető Bradleyből Doku bohócot csinált, Konaté egy tragédia már hosszú ideje, Robertson lejött az 55. percben, Kerkez egy árnyéka önmagának, középpálya sehol nem volt , a rettegett Szoboszlai-Graverberch -Mc Allister-Wirtz négyes a 70. percben lőtt először kapura, és akkor az Afrika-kupára kívánt Salah önző betlijeiről még nem is szóltam. Ez ílyen meccs volt, nézzük a jó oldalát, az Aston Villat és a Realt megúszták.
Vén Csataló
2025. november 10. 09:30
Ami történt, az a tétlen les mintapéldája volt. Hogy az asszisztens beintette, még megértem, onnan nem látszódhatott, hogy akadályozta-e Robertson Donnarummát. De a VAR felvételei már világosan megmutatták, hogy Robertson sem a kilátásban, se a mozgásban nem gátolta a kapust. Kavanagh-nak vissza kellett volna vonnia a pályán hozott döntést. Lehet, hogy a Liverpool így is kikapott volna, nagyon jó volt a City, de ez akkor is kapitális, a mérkőzést befolyásoló hiba volt.
dundi-fan3
2025. november 10. 09:26
Vegyük már észre, hogy itt egyértelműen egy ukrán titkosszolgálathoz beütött angol bíró ítélt a liverpool ellen! Mindenhol szabotálni akarják a magyarokat, hogy így is ártsanak a dundinak! Azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot akarok, mert elég volt! STOP UKRÁNOK!
Ohel
2025. november 10. 09:20
Lesen állt, de nem zavarta a kapust. Számtalan esetben adtak már meg ilyen esetben gólt.
