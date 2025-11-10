Kitört a balhé Angliában: szabályos gólt vettek el Szoboszlaiéktól? Szétszedik a bírót, a játékvezetők egykori főnöke is kritizál

Tudjuk, hogy e szabály tekintetében is létezik bizonyos szubjektivítás, de vizsgáljuk meg egy kicsit jobban! Egy játékost, aki leshelyzetben van abban a pillanatban, amikor a csapattársa megjátssza vagy megérinti a labdát, csak akkor büntetnek, ha aktívan játékba avatkozik azáltal, hogy megjátszik, vagy megérint egy csapattársa által passzolt vagy érintett labdát, avagy beavatkozik az ellenfél játékába azáltal, hogy bármilyen módon akadályozza az ellenfelet, esetleg egyértelműen takarja z látóterét.

Igen, Robertson valóban leshelyzetben van, de ez önmagában nem szabálytalanság! Tényleg beleavatkozott volna a kapus dolgába? Szerintem a kapusnak tiszta rálátása volt, védhetett volna, de nem tette – a labda bement, és a játékvezetők könnyelmű döntést hoztak, inkább lest ítéltek, és érvénytelenítették a gólt. Véleményem szerint tévedtek: egyetértek a bizonyos fokú bírói szubjektivitással, de nem szeretem, ha jó gólokat megsemmisítenek."

Önök szerint?

