11. 10.
hétfő
„Bármit is mondok, az egész szünet arról fog szólni" – megtalálták a bűnöst a csalódott liverpooliak

„Bármit is mondok, az egész szünet arról fog szólni” – megtalálták a bűnöst a csalódott liverpooliak

2025. november 09. 22:46

Virgil van Dijk nem akarta elhinni, hogy nem adták meg a gólját, Arne Slot sem válogatta meg a szavait.

2025. november 09. 22:46
null

Komoly indulatokat gerjesztett a Manchester City–Liverpool rangadó egyik kulcsjelenete, amely a szakértőket is megosztotta. Mint ismert, a labdarúgó Premier League csúcsrangadóján korán vezetéshez juthatott volna a hazai gárda, ám Erling Haaland büntetőjét fogta Mamardashvili, a norvég azonban kicsivel később mégis gólt szerzett. A vendégek azonban még a félidő vége előtt egyenlíthettek volna,

Van Dijk Szalah szögletét váltotta gólra, a fejesnél azonban Robertson lesen zavarta az ellenfél kapusát, így nem volt érvényes a találat.

Arne Slot nehezen vette tudomásul a döntést. A jelenet pedig azóta is slágertéma Angliában Szoboszlaiék meccs után.

Virgil van Dijk biztos volt benne, hogy érvényes egyenlítő gólt szerzett, utána azonban szembejött a valóság. Az elvett góllal kifosztották a Liverpoolt, nem véletlenül tapsolta meg a játékvezetőt rendkívül gúnyosan a csapatkapitány.

„A futballban a bírók döntenek a legfontosabb kérdésekről, és nekünk a pályán meg kell birkóznunk velük. Nincs értelme erről beszélni. A valóság az, hogy 3–0-ra kikaptunk, és ez nagy csapás” hangsúlyozta Van Dijk a Sky Sportsnak, majd hozzátette:

Nem számít, mit gondolok a döntésről, mert bármit is mondok, az bekerül a médiába és az egész válogatott szünet a kommentáromról fog szólni. Kikaptunk, így felesleges vitázni arról a helyzetről”

– fogalmazott a robosztus holland védő, aki azért is lehet elkeseredett, mert a bajnoki címvédő már novemberig több vereséget gyűjtött be (5) a PL-ben, mint a teljes előző szezonban (4).

A bajnok vezetőedzője, Arne Slot is egyértelművé tette a helyzetet az érvénytelen gól és a vereség után: 

„Azt hiszem, nyilvánvaló és egyértelmű, hogy rossz döntés született” – jelentette ki a Sky Sportsnak a csalódott holland szakember.

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

Összesen 2 komment

Cogito ergo sum
2025. november 09. 23:48
Feltűnően sokat döntenek a Liverpool kárára, nem csak az Angol bajnokságban. De sajnos ez a védelem rettentően passzív, és gólképes. A letámadások haloványak a tavalyihoz képest. A támadósor sokkal gyengébb az előző idényhez nyújtott teljesítményt sem üti meg.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. november 09. 22:51
Nyilván érzelmi alapon döntött a bíró, a labdát jól látta a kapus és nem érte volna el akár áll ott liverpooli akár nem..
Válasz erre
2
0
