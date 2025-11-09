„Bármit is mondok, az egész szünet arról fog szólni” – megtalálták a bűnöst a csalódott liverpooliak

Virgil Van Dijk's goal was ruled out by VAR for an offside on Andy Robertson.



Robertson ducked out of the way of the ball.



Eight minutes later, Man City go up 2-0. pic.twitter.com/KL6f1XDWXl — ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2025

Virgil van Dijk biztos volt benne, hogy érvényes egyenlítő gólt szerzett, utána azonban szembejött a valóság. Az elvett góllal kifosztották a Liverpoolt, nem véletlenül tapsolta meg a játékvezetőt rendkívül gúnyosan a csapatkapitány.

„A futballban a bírók döntenek a legfontosabb kérdésekről, és nekünk a pályán meg kell birkóznunk velük. Nincs értelme erről beszélni. A valóság az, hogy 3–0-ra kikaptunk, és ez nagy csapás” – hangsúlyozta Van Dijk a Sky Sportsnak, majd hozzátette:

Nem számít, mit gondolok a döntésről, mert bármit is mondok, az bekerül a médiába és az egész válogatott szünet a kommentáromról fog szólni. Kikaptunk, így felesleges vitázni arról a helyzetről”

– fogalmazott a robosztus holland védő, aki azért is lehet elkeseredett, mert a bajnoki címvédő már novemberig több vereséget gyűjtött be (5) a PL-ben, mint a teljes előző szezonban (4).