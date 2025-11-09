„Bármit is mondok, az egész szünet arról fog szólni” – megtalálták a bűnöst a csalódott liverpooliak

Kiiktatták a meccsből, de kis híján sokkolt – elképesztő értékeléseket kapott Szoboszlai a City elleni nullázás után
Pályafutása során először kapott ki liverpooli játékosként a Manchester Citytől. Íme, Szoboszlai osztályzatai a PL-rangadó után.
Virgil van Dijk nem akarta elhinni, hogy nem adták meg a gólját, Arne Slot sem válogatta meg a szavait.
Komoly indulatokat gerjesztett a Manchester City–Liverpool rangadó egyik kulcsjelenete, amely a szakértőket is megosztotta. Mint ismert, a labdarúgó Premier League csúcsrangadóján korán vezetéshez juthatott volna a hazai gárda, ám Erling Haaland büntetőjét fogta Mamardashvili, a norvég azonban kicsivel később mégis gólt szerzett. A vendégek azonban még a félidő vége előtt egyenlíthettek volna,
Van Dijk Szalah szögletét váltotta gólra, a fejesnél azonban Robertson lesen zavarta az ellenfél kapusát, így nem volt érvényes a találat.
Arne Slot nehezen vette tudomásul a döntést. A jelenet pedig azóta is slágertéma Angliában Szoboszlaiék meccs után.
Ezt is ajánljuk a témában
Pályafutása során először kapott ki liverpooli játékosként a Manchester Citytől. Íme, Szoboszlai osztályzatai a PL-rangadó után.
Virgil van Dijk biztos volt benne, hogy érvényes egyenlítő gólt szerzett, utána azonban szembejött a valóság. Az elvett góllal kifosztották a Liverpoolt, nem véletlenül tapsolta meg a játékvezetőt rendkívül gúnyosan a csapatkapitány.
„A futballban a bírók döntenek a legfontosabb kérdésekről, és nekünk a pályán meg kell birkóznunk velük. Nincs értelme erről beszélni. A valóság az, hogy 3–0-ra kikaptunk, és ez nagy csapás” – hangsúlyozta Van Dijk a Sky Sportsnak, majd hozzátette:
Nem számít, mit gondolok a döntésről, mert bármit is mondok, az bekerül a médiába és az egész válogatott szünet a kommentáromról fog szólni. Kikaptunk, így felesleges vitázni arról a helyzetről”
– fogalmazott a robosztus holland védő, aki azért is lehet elkeseredett, mert a bajnoki címvédő már novemberig több vereséget gyűjtött be (5) a PL-ben, mint a teljes előző szezonban (4).
A bajnok vezetőedzője, Arne Slot is egyértelművé tette a helyzetet az érvénytelen gól és a vereség után:
„Azt hiszem, nyilvánvaló és egyértelmű, hogy rossz döntés született” – jelentette ki a Sky Sportsnak a csalódott holland szakember.
Ezt is ajánljuk a témában
Pep Guardiola együttesének otthonába látogatott a Liverpool. Mióta a magyar középpályás Angliába igazolt, a Manchester City először nyert ebben a párosításban.
Fotó: MTI/AP/Rui Vieira