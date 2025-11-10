Iránban megnyílt a Szent Szűz Mária metróállomás, de a keresztények továbbra is csak titokban gyakorolhatják hitüket

A Marjam-e Moqaddasz vagyis a Szent Szűz Mária metróállomás megnyitása Teheránban első pillantásra vallási toleranciát sugall. Az állomás a hatos vonalon, a Szent Szarkisz örmény katedrális közelében épült, és tíz éven át tartott a kivitelezése. Aranykupolája, boltíves csarnoka és Máriát ábrázoló freskói a nyugati nagyvárosok díszes metróit idézik. A rezsim a projektet a vallások közötti együttélés jelképének nevezte, sőt az iráni nagykövetség Jerevánban „a békés egymás mellett élés szép jelének” titulálta az új állomást – idézi a CNA.

A Szent Szűz Mária metróállomás csak díszlet, Iránban ma is rendszerszintű a keresztényüldözés.

Forrás: ATTA KENARE / AFP

Csakhogy az iráni valóság épp az ellenkezőjét mutatja. A Szent Szűz Mária állomás neve és díszletei szinte groteszk kontrasztban állnak az ország vallási gyakorlatával, amely a keresztény hitet üldözi, a megtérteket börtönbe zárja, és a vallási kisebbségek jogait szisztematikusan korlátozza. Az új állomás falain egy felirat olvasható:

Jézus Krisztus üzenete az emberek megváltása volt a sötétségből, a tudatlanságból, a korrupcióból, a romlottságból és a diszkriminációból.

A mondat egy olyan országban köszönti az utasokat, ahol az emberek a hitük miatt kerülnek sötétségbe, cellák mélyére.