Irán nem adja fel: újra nukleáris létesítményeket akar magának a Közel-Keleti ország

Petri Lukács Ádám Mandiner

„Pont leszarom a médiát.” „...a fasza kivan mindenkinek az empatákból.” „Belelökném őket a Dunába.” „Én ugye azt mondom, hogy bárkit megkaphatok, és valóban úgy van, hogy ha egy szórakozóhelyre elmegyek... bárkit megkaphattam volna.” (Magyar Péter)