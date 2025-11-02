Ft
Maszúd Peszeskján nukleáris Irán

Irán nem adja fel: újra nukleáris létesítményeket akar magának a Közel-Keleti ország

2025. november 02. 18:44

Az ország elnöke kimondta, hogy a Nyugat szándékosan hátráltatja az országa fejlődését.

2025. november 02. 18:44
null

Irán újjáépíti a júniusi amerikai és izraeli légicsapásokban megrongált nukleáris létesítményeit – közölte vasárnap Maszúd Peszeskján iráni elnök.

A kormány teljes erővel kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett, fiatal tudósainknak pedig megvan a szaktudásuk, hogy eltökélten továbbvigyék a nukleáris újjáépítést”

 – jelentette ki Peszeskján, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

Újfent hangsúlyozta, hogy az iszlám Köztársaság nem törekszik atomfegyverekre, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni.

Úgy fogalmazott, hogy a Nyugat ezzel ellentétes vádaskodásai hazugságok, amelyek az ország tudományos fejlődésének megtorpantását szolgálják.

(MTI)

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP 

konfitaltkacsa
2025. november 02. 19:08
Mert atomjaira bontják őket újból és újból. A nyugat nem engedhet meg magának egy vele szembenállló iszlamista terrorállamot. Annyiszor fogják iránt lebombázni ahányszor kell. Ezt kéne belátni odaát.
Válasz erre
0
1
neszteklipschik
•••
2025. november 02. 19:06 Szerkesztve
"Újfent hangsúlyozta, hogy az iszlám Köztársaság nem törekszik atomfegyverekre, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni." Hazudnak az álláhuákbározók. Bizonyíték: Magyarország is "polgári célorka használja" az atomenergiát évtizedek óta, mégis meg vagyunk 100 méter mélyen a sziklába vájt urándúsító centrifugák nélkül is! Vagyis azok nem kellenek az állítólagos "polgári célokhoz", hiszen mi is meg vagyunk nélküle! Viszont az atomfegyver előállításhoz nagyon is szükség van az urándúsító centrifugákra, hogy az ahhoz szükséges magas dúsítást ott elérhessék. Ennyi.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 02. 18:45
miert adna fel ?
Válasz erre
2
0
