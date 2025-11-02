Ft
11. 02.
vasárnap
Brüsszel Moszkva Ukrajna béketárgyalás Dmitrij Medvegyev Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: futótűzként terjed a hír, hogy Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt

2025. november 02. 09:23

Itt vannak a hét legolvasottabb cikkei.

2025. november 02. 09:23
null

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az
Ukrajnát érintő ügyeket – írta az Agerpres.

A cikk azt állítja, 

Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.

Az ukrán elnök továbbá hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.

Medvegyev szavaitól megfagyott a levegő Belgiumban: Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke sokakat meghökkentve reagált egy X-kommentre.

Medvegyev bejegyzésében gratulált mindenkinek, aki részt vett a Poszeidon sikeres tesztjén.

Ezen felül az alelnök igazi „ítéletnap fegyvernek” nevezte az oroszok nukleáris vízalatti drónját.

A bejegyzés alatt egy felhasználó kommentjében azt írta: „Úgy gondolom, több tesztre van szükség... Belgiumot használva tesztpályaként”.

Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik

Nagy István, Magyarország agrárminisztere kijelentette, hogy a magyar kormány nem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után – hívta fel rá a figyelmet az Unian.

Nagy szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, amelyek veszélyeztetik az uniós élelmiszer-ellátást,

miközben csökkentik a mezőgazdasági költségvetést és inkább Ukrajnának juttatnak támogatásokat. A miniszter aggályosnak tartja a dél-amerikai országokkal tervezett szabadkereskedelmi egyezményt is, mivel szerinte ott nincs megfelelő élelmiszerbiztonsági ellenőrzés.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 13 komment

optimista-2
2025. november 02. 11:00
"Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt" Csak olvassák a kommentjeimet az oroszok. Már két éve javasoltam.
Válasz erre
3
0
csulak
2025. november 02. 10:45
nem erdekel ez a Hazug zsele sem
Válasz erre
2
0
snfbvksan
•••
2025. november 02. 10:43 Szerkesztve
Értem én, hogy propaganda, és az IQ 90 alatti könnyen befolyásolható szavazók a célközönség. De használjanak már valami jobbat az "ezt nem láttuk jönni", "felrobbantotta az internetet", "megfagyott a levegő", "futótűzként terjed" szemét helyett.
Válasz erre
3
0
londonbaby
2025. november 02. 10:16
belbuda belbuda,,,, . de mondhatnám úgy is hogy beszólt Poloskás vadi új kólás doboza !!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!