Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: futótűzként terjed a hír, hogy Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az

Ukrajnát érintő ügyeket – írta az Agerpres.

Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.

Az ukrán elnök továbbá hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.