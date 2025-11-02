Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: futótűzként terjed a hír, hogy Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt

Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: Magyarországot is elhelyezte a térképen
Az ukrán elnök Orbán Viktorról is beszélt.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az
Ukrajnát érintő ügyeket – írta az Agerpres.
A cikk azt állítja,
Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.
Az ukrán elnök továbbá hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke sokakat meghökkentve reagált egy X-kommentre.
Medvegyev bejegyzésében gratulált mindenkinek, aki részt vett a Poszeidon sikeres tesztjén.
Ezen felül az alelnök igazi „ítéletnap fegyvernek” nevezte az oroszok nukleáris vízalatti drónját.
A bejegyzés alatt egy felhasználó kommentjében azt írta: „Úgy gondolom, több tesztre van szükség... Belgiumot használva tesztpályaként”.
Kemény szavakkal reagált Medvegyev a belga védelmi miniszter szerdai kijelentésére.
Nagy István, Magyarország agrárminisztere kijelentette, hogy a magyar kormány nem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után – hívta fel rá a figyelmet az Unian.
Nagy szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, amelyek veszélyeztetik az uniós élelmiszer-ellátást,
miközben csökkentik a mezőgazdasági költségvetést és inkább Ukrajnának juttatnak támogatásokat. A miniszter aggályosnak tartja a dél-amerikai országokkal tervezett szabadkereskedelmi egyezményt is, mivel szerinte ott nincs megfelelő élelmiszerbiztonsági ellenőrzés.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Továbbra sem fognak érkezni hazánkba ukrán mezőgazdasági termékek.